Russiske soldater: – Vi er overlatt til oss selv

– Offiserene fra Folkerepublikken Donetsk forlot sine avdelinger og våre sårede blir ikke tatt hånd om.

Med masker foran ansikter har soldater som sier de tilhører en etterretningsavdeling fra det 54. tankregimentet, lagt ut en video på ett minutt og 42 sekunder.

Russiske soldater forteller om dårlig ledelse av styrkene i Ukraina. Foto: Kopiert fra Telegram

Videoen forteller det samme som flere andre videoer spilt inn av soldater og underoffiserer i den russiske hæren i Ukraina:

Russiske soldater blir sendt framover i angrep. Angrepene er dårlig forberedt og de føler at de er ren kanonføde for de godt forberedte ukrainske styrkene.

I fare for å bli utslettet

I helgen la en annen gruppe soldater, fra en tropp som kaller seg Sjturm (Storm) i den 5. brigade i første avdeling av den 8. armeen, ut en video om en tilsvarende historie som soldatene fra tankregimentet.

– Vi står i fare for å bli utslettet, forteller en av soldatene.

Skal vi utslettes? Soldatene fra Sjturm valgte å stå fram uten masker for å fortelle om elendigheten i den russiske hæren i Ukraina. Foto: Bilde fra Astra/Telegram

Anerkjente vestlige medier, som britiske The Guardian mener at videoen med soldatene fra Sjturm, er ekte.

Troppen besod opprinnelig av 161 mann. Nå skal 22 være døde og 34 skadd, forteller en av soldatene på videoen. Videoen ble først publisert av Astra på Telegram.

Astra består av en gruppe uavhegige rusiske journalister som formidler nyheter.

Soldatene forteller at de fikk i oppgave å angripe landsbyen Vodjane, som ligger like utenfor byen Avdijivka.

Jeg elsker Avdijivka. Det stod det opprinnelig på dette skiltet, ved innkjørselen til frontlinjebyen øst i Ukraina. Foto: DONETSK REGION POLICE / Reuters

I dette området pågår nå trolig de hardeste kampene i Ukraina, etter at de russiske styrkenes angrep mot byen Bakhmut delvis har stoppet opp.

I videoen forteller soldatene at de ikke har sett noe til ledelsen i sin avdeling. De har heller ikke fått klare ordrer om hva de skal gjøre, bortsett fra å angripe byen Vodjane.

– De som leder vår avdeling er rene forbrytere, sier en av soldatene.

Nettsiden Astra har senere fortalt at denne avdelingen nå er trukket tilbake til Donetsk by.

Der skal de ha blitt møtt av aggressive offiserer, og de skal også ha avgitt forklaring til den militære påtalemyndigheten.

Nye soldater på vei. Russland mobiliserer stadig flere soldater til krigen i Ukraina. Disse er fotografert i Rostov na Donu, ikke langt fra den ukrainske grensen. Foto: AP

Etterforskere fra Moskva

På grunn av oppmerksomheten saken har fått, skal også etterforskere fra Moskva ha kommet til Donetsk for å snakke med soldatene.

To av de som snakker på videoen:

Nikolaj Rakhov fra Kaliningrad fylke ved Østersjøen, og en mann som bare presenterte seg med etternavnet Junin skal ha stukket fra avdelingen, ifølge Astra.

Astra viser her til informasjon de har fått fra slektningene deres.

Nye og kraftigere våpen. Ukraina har fått stadig flere tunge våpen for å bruke mot de russiske styrkene. Dette er en tysk Panzerhaubitze 2000 i aksjon. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

To av tre er døde eller såret

I en tredje video, som også skal være tatt opp i nærheten av Avdijivka, forteller soldater fra avdeling 2511 i den russiske hæren at de ble beordret til å gå til angrep, uten tilstrekkelig artilleristøtte.

Soldatene hevder at 70 prosent av deres avdeling nå er døde eller såret som følge av dårlig planlegging.

Soldatene sier de er mobilisert fra St. Petersburg og fra Leningrad fylke, som omgir byen.

Disse soldatene har alle dekket til ansiktet.

Britisk etterretning: Den russiske hæren sliter

Samtidig har det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige etterretningsrapport også rapportert om store russisk tap i kampene om Avdijivka.

På Twitter skriver departementet at det 10. stridsvognregimentet trolig mistet de fleste stridsvognene sine da de forsøkte å omringe Avdijivka fra sør.

De tre videoene som det her er snakk om viser en stor del soldater som er mobilisert, både fra Russland men også fra de områdene som russisk-støttede separatister har kontrollert siden 2014.

Det er altså ikke soldater fra Wagner-gruppen, som har vært sentrale i kampene om byen Bakhmut, og der de skal ha lidd svært store tap.

Stadig nye graver

En fjerde video som nå spres via sosiale medier, viser et opptak fra det som skal være en gravplass for soldater fra Wagner-gruppen. Videoen skal være tatt utenfor landsbyen i Krasnodar fylke sør i Russland.

Kirkegården ved landsbyen Gorjatskij Klutsj er full av ferske graver, og ifølge kvinnen som snakker på videoen, skal alle være drept i 2022 og 2023.

Mange døde. Bilder fra Krasnodar viser nye graver fra døde soldater i Wagner-hæren. Foto: Bilde fra Telegram

Videoene er delt via plattformen Telegram, som fremdeles kan brukes i Russland.

Det er trolig årsaken til at flere av opptakene med soldater som klager på dårlig ledelse i den russiske hæren, blir tatt på alvor, blant annet av bloggere som følger den russiske hæren tett.

Om disse videoene er et bevis på at moralen i den russiske hæren er i ferd med å bryte sammen, er vanskelig å si.

Det er svært sjelden at russiske myndigheter erkjennet tap blant egne soldater. Sist de erkjente et stort tap var etter angrepet på et skolebygg i Donetsk nyttsaften.

Også den ukrainske hæren har lidd store tap. Trolig er mellom 10.000 og 20.000 ukrainske soldater døde etter at Russland gikk til storoffensiv 24. februar 2022.

Russland har mobilisert store styrker for å kunne fortsette krigføringen i Ukraina, og er også godt forberedt på en mulig ukrainsk motoffensiv.