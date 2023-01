Ukrainske myndigheter sier at 400 soldater er drept, etter et missilangrep på et skolebygg i byen Makiivka i Donetsk. Det skriver BBC og Ukrainska Pravda.

Skolebygningen var militærbase for mange russiske soldater.

Selv om både ukrainske og russiske kilder bekrefter at angrepet har funnet sted, opererer man med ulike tall på omkomne.

Tidligere forsvarsminister i utbryterrepublikken Donetsk, Igor Strelkov, uttaler på Telegram at det fortsatt er usikre tall siden mange er savnet, men at det skal være cirka 200 drepte.

– Antallet døde og sårede er mange hundre, sier Strelkov.

Men russiske myndigheter avviser omfanget, og sier 63 soldater er døde, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Også programleder Vladimir Solovjov bestrider informasjonen fra de ukrainske myndighetene.

– Tapene var betydelige, men ikke i nærheten av 400.

Ammunisjon i bygningen

Ifølge det ukrainske militæret er 300 mennesker såret, i tillegg til de anslagsvis 400 drepte.

Mange russiske eksperter er kritiske til at man har brukt skolen som militærbase, og sier den var uten tilfluktsrom og lett tilgjengelig.

Britiske The Independent skriver at det var oppbevart ammunisjon i bygningen, som detonerte da brakken ble truffet.

Mange russiske bloggere skriver om det inntrufne.

– Det som skjedde i Makiivka er forferdelig, skriver militærblogger Archangel Spetznaz Z.

KRIGSKART: Dette kartet er oppdatert mandag. Foto: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 02.01.2023)

Russland med intensiverte angrep

I overgangen til det nye året har også Russland intensivert angrepene mot Ukraina med raketter og droner.

Natt til i går skjøt de ukrainske styrkene ned 45 iranskproduserte droner som Russland sendte ut. Det sier president Volodymyr Zelenskyj ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I natt sa militæradministrasjonen i Kyiv at 20 objekter ble skutt ned over hovedstaden.

– Russerne sendte flere bølger med Shahed droner. Målet var kritisk infrastruktur, sier Kyivs guvernør Oleksij Kuleba på meldingstjenesten Telegram.

En person skal ha blitt såret og en skal ha blitt sendt til sykehus i hovedstaden.

Dette skal være en del av en russisk drone som ble skutt ned i natt over Kyiv. Foto: Unian

– Det er nødvendige strømkutt i byen, sier Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko. Både forsyningen av strøm og vann skal ha blitt rammet. Ifølge ordføreren har 25 droner blitt skutt ned over Kyiv. 15 skal ha blitt skutt ned over fylkene rundt hovedstaden.

ANGREPSBØLGE: Fra et tidligere luftangrep mot Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Militære myndigheter melder også at det har blitt skutt ned ni droner over byene Dnipro og Zaporizjzja i den østlige delen av landet.

Dramatisk overgang

Minst fire mennesker mistet livet i en rekke russiske luftangrep i løpet av nyttårshelgen, melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge andre meldinger skal minst 50 personer ha blitt såret.

ØDELEGGELSER: Innbyggerne i et ødelagt hus samler noen av eiendelene som er igjen. Dette er fra byen Zaporizjzja i går. Foto: Andriy Andriyenko / AP

I løpet av de siste dagene av 2022 angrep de russiske styrkene med store mengder krysserraketter og droner. Senere har de fortsatt å angripe med droner.

– Droner, raketter og alt mulig annet vil ikke hjelpe dem, sa president Zelenskyj i går.

Han understreket at ukrainerne står samlet. Han har også sagt at ukrainerne aldri vil tilgi de mange russiske angrepene.

MER DRONER: Ukrainske militære viser fram en drone som ble brukt av russerne i desember. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Russisk område angrepet

I dag sier russiske myndigheter at et ukrainsk droneangrep førte til ødeleggelser på et strømforsyningsanlegg i Brjansk-regionen som grenser til Ukraina.

– Et ukrainsk droneangrep ble utført i morgentimene mot Klimovskij-distriktet, hevder guvernør Aleksandr Bogomaz på Telegram ifølge Reuters.

Det skal ikke være strøm i regionen. Ingen personer skal ha blitt skadd.

Store utfordringer

LANG VINTER: Generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors sier at det blir store utfordringer humanitært i Ukraina i tiden som kommer. Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

Generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh, sier til NRK at det ikke er mange lyspunkter i den situasjonen som nå er i Ukraina med angrep.

– Folk mister strøm og varme i hjemmet sitt. Det betyr at skoler og sykehus er utsatte og mister strøm og vann.

Bergh mener at det vil bli en lang vinter med store utfordringer. .

Men samtidig understreker hun at det er en veldig humanitær innsats i Ukraina nå, fra hele verdenssamfunnet, også fra Norge. Og det setter ukrainerne veldig pris på.