Rudy Giuliani er ikke lenger Trumps advokat

– Borgermester Giuliani representerer for øyeblikket ikke president Trump i noen rettslige forhold, sier Trump-rådgiver Jason Miller.

Ifølge Miller er den tidligere New York-borgermesteren imidlertid fortsatt en «alliert og en venn». Kilder har tidligere opplyst til Washington Post at forholdet mellom Giuliani og Trump har kjølnet de siste månedene.

Giuliani har vært Trumps personlige advokat i fire år, og han var en frontfigur i forsøket på å få valgresultatet omgjort.

Fakta om Rudy Giuliani Ekspandér faktaboks * Rudolph William Louis «Rudy» Giuliani (76) ble født i Brooklyn, New York, 28. mai 1944. * I 1993 ble han den første republikanske borgermesteren i New York på 20 år. * Som borgermester støttet han homofiles rettigheter, våpenregulering og abort. * Han blir ofte forbundet med New Yorks gjenoppblomstring på 90-tallet da kriminaliteten gikk ned og økonomien vokste. * Etter terrorangrepene 11. september ble han hyllet internasjonalt for sin innsats under katastrofen. * Hans første ekteskap, med Regina Peruggi, ble annullert etter 14 år da Giuliani oppdaget at de var tremenninger. * Hans far, Harold Giuliani, sonet fengselsstraff for et væpnet ran på 1930-tallet. Kilde: CNN/Encyclopædia Britannica

Giuliani fremmet gjentatte ganger grunnløse påstander om valgfusk og representerte Trump i forsøk på å få domstolene til å skrote flere millioner stemmer som gikk til president Joe Biden.

Rudy Giuliani snakket også til Trumps støttespillere før en mobb stormet kongressen 6. januar. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Flere søksmål

Tidligere tirsdag ble Giuliani, Trump og en håndfull høyreradikale ekstremister i et sivilt søksmål anklaget for å ha konspirert for å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet 6. januar, da støttespillere av presidenten stormet kongressbygningen i Washington D.C.

Giuliani saksøkes også, blant annet sammen med flere kanalverter fra Fox News, av valgteknologileverandøren Smartmatic for påstandene om valgfusk. Selskapet mener de har tapt 2,7 milliarder dollar, tilsvarende nesten 23 milliarder kroner, på grunn av feilaktige anklager om at de skal ha bidratt til valgfusk.

Også Dominion har reist injuriesøksmål mot Giuliani. Firmaet har levert en rekke av de elektroniske stemmemaskinene i USA og mener i likhet med Smartmatic at de beviselig er utsatt for feilaktige anklager om valgfusk. Dominion krever en oppreisning på 1,3 milliarder dollar.

Ber om at lisensen inndras

Mer enn 3.100 advokater, blant dem republikaner og tidligere fungerende justisminister Stuart Gerson, har skrevet under på et opprop om at Giuliani bør miste advokatbevillingen etter opptredenen i forbindelse med valget.

– Giuliani enten vil ikke eller kan ikke stoppe å spre den store løgnen om at valget ble stjålet. Og hver gang han lyver, splitter det samfunnet, heter det i en uttalelse fra advokatene datert 1. februar.