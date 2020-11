Mannen som går i bresjen for Donald Trumps mange søksmål mot valgsystemet pleide å være en amerikanske helt.

Nå blir Rudy Giuliani gjort til latter. Og omtalt som farlig. På en pressekonferanse torsdag rant mørk hårfarge ned den svette tinningen til Giuliani, mens han kom med utallige grove og udokumenterte påstander om det amerikanske valget.

På sosiale medier gikk debatten høyt om hva som rant nedover kinnene til Rudy Giuliani under pressekonferansene om hvordan Trump kan vinne valget. Du trenger javascript for å se video. På sosiale medier gikk debatten høyt om hva som rant nedover kinnene til Rudy Giuliani under pressekonferansene om hvordan Trump kan vinne valget.

Tidligere forsvarssjef Chris Krebs kalte Giulianis tale de 95 farligste minuttene i amerikansk historie.

Krebs fikk nylig sparken av avtroppende president Trump. I likhet med en rekke andre ledere i USAs sikkerhets- og etterretningstjeneste.

Dagen Joe Biden ble utropt til president, holdt Giuliani en annen merkelig pressekonferanse. På en sliten parkeringsplass mellom et krematorium og en pornobutikk avviste han valgresultatet og gikk til frontalangrep mot det amerikanske valgsystemet. Uten bevis.

Men hvem er denne Rudy Giuliani? For to tiår siden ble han sett på som en ordfører for hele USA. Som en amerikansk helt.

Ble hyllet etter angrepene

Vi skal tilbake til terrorangrepene mot USA og New York 11. september 2001.

Mens president George W. Bush søkte tilflukt i en bunker i Nevada, var Rudy Guiliani ute i de støvdekte gatene i New York.

Det er slik mange husker ham. Som borgermester i byen under angrep høsten 2001.

Han var der like etter at det andre flyet traff tvillingtårnene, og ble vitne til at mennesker hoppet fra de brennende bygningene.

Mens presidenten var ute av syne det meste av dagen, talte Giuliani til folket.

– I morgen vil New York fortsatt være her. Vi skal gjenoppbygge byen, og bli sterke enn før. Jeg vil at folket i New York skal være et eksempel for resten av landet, og resten av verden. Terrorisme kan ikke stoppe oss, sa Giuliani.

For mange amerikanere ble han den trygge og samlende lederen man trengte.

VAR UTE I GATENE: Rudy Giuliani inspiserer Ground Zero med daværende guvernør George Pataki og senator Hillary Clinton, 12. september 2001. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Giuliani ble hyllet for sin håndtering av situasjonen og ble ofte omtalt som en amerikansk helt og «USAs borgermester».

I 2001 ble han Time Magazines «Person of The Year». Han ble også slått til ridder av dronning Elizabeth.

DET VERSTE TERRORANGREPET I USAS HISTORIE: 2753 mennesker mistet livet da terrorister fløy to passasjerfly inn i tvillingtårnene i New York. Foto: Doug Kanter / AFP

Nektet Trump å betale for frokost

I dag er Giuliani kjent som Donald Trumps fremste forkjemper. En som virkelig går i ilden for den avtroppende presidenten.

Men i New York på 1990-tallet, ville han ha så lite som mulig å gjøre med byens eiendomsmogul Donald Trump.

Under valgkampen for å bli borgermester i 1993 spiste Giuliani frokost på Plaza Hotell, som den gang var eid av Trump.

Trump satt et par bord unna, og Giuliani skal ha hvisket følgende til rådgiveren:

– Ikke la Donald kjøpe frokost til oss.

Det forteller av en av Giulianis tidligere rådgivere til det amerikanske magasinet Rolling Stone.

Forholdet mellom Trump og Giuliani de neste årene beskrives som «forretningsbasert» av amerikanske medier.

Trump, som var avhengig av skattekutt, donerte 3000 dollar til Giulianis første valgkamp for å bli borgermester. Og Giuliani brukte Trumps privatfly for å fly til Washington etter terrorangrepet 11. september, skriver The New York Times.

Men i 2015 brakte politiske ambisjoner dem sammen.

Politiske ambisjoner

I tiden etter terrorangrepene opplevde Giuliani en enorm popularitet. I 2008 ønsket han å ta steget videre til å bli USAs president. Forsøket floppet. John McCain ble partiets presidentkandidat.

Giulianis kampanje hadde brukt over 59 millioner dollar og vant bare ett eneste delegat, skriver Rolling Stone.

Tapet påvirket også Giulianis forretningsmuligheter.

Da Trump stilte som presidentkandidat i 2015, ble det en mulighet for Giuliani til igjen å bli politisk relevant.

TAPTE FOR MCCAIN: Det ble et sviende nederlag i nominasjonsvalget for Giuliani. Foto: Charles Dharapak / AP

– Hadde ikke vunnet uten Giuliani

Giuliani ble tidlig en støttespiller av Trump under valgkampen. Og han var en av få som var villig til å støtte Trump offentlig, etter lekkasjen av «Access Hollywood»-videoen der han kom med utsagnet «grab'em by the pussy», høsten 2016.

– Trump hadde nok ikke vært president uten Rudy, sier Steve Bannon, Trumps tidligere sjefstrateg, til Rolling Stone.

– De siste fire ukene gikk alt riktig for oss, og alt gikk galt for Hillary Clinton. En av grunnene til det var at Rudy var der, 24 timer i døgnet, sier Bannon videre.

Giuliani skal ha ønsket å få jobben som utenriksminister i Trumps regjering. Den fikk han ikke.

Giuliani ble innsatt som rådgiver for digital sikkerhet.

– Sannhet er ikke sannhet

To år senere ble han en del av det juridiske laget som representerte Trump under Mueller-etterforskningen om russisk innblanding i presidentvalget. Igjen var han ofte på TV for å forsvare presidenten.

Mange av opptredenene vakte oppsikt. Som da han fikk spørsmål om presidenten skulle avgi vitnemål, og svarte at sannhet ikke er sannhet, bare noens versjon av sannheten.

– Fakta avhenger ikke av øynene som ser, kontret NBC-programleder Chuck Todd.

– Jo, det gjør de. Nå for tiden gjør de det. Sannhet er ikke sannhet, sa Giuliani.

I sentrum av riksrettssaken

Etter at etterforskningen ble avsluttet i 2019, fortsatte Giuliani som Trumps personlige advokat.

Giuliani ønsket å lage en motrapport til Mueller-etterforskningen (som aldri ble publisert), og jobbet med ukrainske forbindelser for å finne potensielt skadelig informasjon om Joe Biden.

I en telefonsamtale i juli samme år, ba Trump Ukrainas påtroppende president Volodymyr Zelenskyj om å etterforske korrupsjonsanklager mot Joe Biden, i bytte mot amerikansk militærhjelp.

Det endte med at presidenten ble stilt for riksrett.

Ukraina var avhengig av militærhjelp for å kunne opprettholde maktbalansen med Russland.

– Jeg vil at du skal gjøre oss en tjeneste. Rudy vet akkurat hva som skjer. Han er en veldig dyktig fyr, sa Trump.

Telefonsamtalen ble kjernen i riksrettssaken mot presidenten. Han ble senere frikjent i Senatet, hvor republikanerne har flertall.

UKRAINSKE FORBINDELSER: Rudy Giuliani drikker kaffe med den ukrainske forretningsmannen Lev Parnas på Trumps hotell i Washington. 20. september, 2019. Foto: Reuters Staff / Reuters

Drittpakker og konspirasjonsteorier

Teoriene Giuliani undersøkte i Ukraina, har blitt avkreftet flere ganger.

Det er ikke funnet bevis for korrupsjonsanklagene mot Joe Biden og hans sønn Hunter Biden, som jobbet for det ukrainske gasselskapet Burisma.

To ukrainske forretningsmenn, Lev Parnas og Igor Fruman, som hjalp Giuliani med å etterforske Biden i Ukraina, ble senere arrestert for å ha brutt den amerikanske loven om valgkampfinansiering.

Giuliani undersøkte også en konspirasjonsteori om at det var Ukraina, og ikke Russland, som sto bak hacking av demokratenes e-postserver.

Dette ble senere motbevist i en uavhengig gransking satt sammen av representanter fra begge partiene. Komiteen bekreftet funnene til amerikansk etterretning, om at det var Russland som sto bak hackingen.

I etterkant har Giuliani kommet med en rekke kontroversielle og konspiratoriske utsagn, blant annet rettet mot Kina i forbindelse med koronapandemien.

Giuliani er også en sentral kilde bak en svært kontroversiell artikkel i The New York Post om Joe Bidens sønn Hunter og hans styreoppdrag i et ukrainsk selskap mens faren var visepresident. Ingen andre anerkjente medier ville trykke saken, da ikke fant noen andre kilder som kunne verifisere opplysningene.

I 2019 ble Det hvite hus ble advart om at Rudy Giuliani var et mål for russiske etterretning for å spre desinformasjon til Trump, ifølge Washington Post.

