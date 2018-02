Røde Kors: Øst-Ghouta er en dødsspiral

– Denne galskapen må ta slutt. Folk dør eller skades, og det er ikke mulig å gi hjelp. Det er en dødsspiral for befolkningen, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Han betegner situasjonen for de rundt 400.000 menneskene som befinner seg i Øst-Ghouta, som ubeskrivelig.

– Vi får rapporter om hundrevis av døde og sårede. Røde Kors frykter at situasjonen vil bli mye verre for befolkningen i dagene og ukene som kommer, sier Apeland.

Fredag morgen ble minst ni mennesker drept i nye flyangrep, melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Fakta om Øst-Ghouta Ekspandér faktaboks Øst-Ghouta er et distrikt rett utenfor Syrias hovedstad Damaskus med flere byer og landsbyer. Før borgerkrigen hadde området rundt 2 millioner innbyggere.

Området er kontrollert av opprørere og har vært beleiret av syriske regjeringsstyrker siden 2013.

De om lag 400.000 innbyggerne som er igjen i området, lider under alvorlig mangel på mat og medisiner.

Øst-Ghouta har lenge vært under angrep fra regjeringsstyrker, mens opprørerne har benyttet området for å angripe mål i Damaskus.

Syriske regjeringsstyrker trappet søndag opp angrepene mot byer og landsbyer i Øst-Ghouta, og over 400 mennesker skal siden være drept i fly- og artilleriangrep. (Kilde: NTB)

Desperat kamp – i ettermiddag stemmer FN over resolusjon

Hjelpeorganisasjoner som Røde Kors makter ikke å bringe inn nødhjelp, og helsearbeidere i det beleirede området kjemper en desperat kamp for å redde liv i provisoriske kjeller-klinikker og sykehus.

En rekke ledere verden over krever stans i angrepene mot Øst-Ghouta, men til ingen nytte. Ifølge SOHR er 426 mennesker drept siden søndag, nærmere 100 av dem var barn.

FNs sikkerhetsråd diskuterte torsdag et svensk-kuwaitisk utkast til resolusjon med krav om 30 dager våpenhvile. Utkastet har ligget på bordet siden 9. februar.

Russland, som er Syrias fremste allierte, betegnet utkastet som «urealistisk» og krever endringer.

Fredag ettermiddag skal det etter planen stemmes over et nytt og bearbeidet utkast til resolusjon.

BARN RAMMES: Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er 426 mennesker drept i Øst-Ghouta siden søndag, nær 100 av dem var barn. Her får to barn hjelp på en klinikk i regionen. Foto: HAMZA AL-AJWEH / AFP

– Urealistisk våpenhvile

– Sikkerhetsrådet må komme fram til en gjennomførbar avtale om våpenhvile og ikke fatte beslutninger som er uten rot i virkeligheten, sa Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia etter torsdagens møte i Sikkerhetsrådet.

Nebenzia anklager vestlige medier for desinformasjon ved å tie om at det befinner seg tusenvis av væpnede opprørere i Øst-Ghouta, og at opprørerne benytter området som utgangspunkt for angrep mot sivile mål i Syrias hovedstad Damaskus.

Ifølge den russiske FN-ambassadøren skjuler mange av opprørerne seg i skoler og sykehus og bruker sivilbefolkningen som levende skjold.

Legger ansvar på Russland

Myndighetene i Moskva benekter at russiske kampfly har deltatt i angrepene mot Øst-Ghouta, slik den regjeringstro syriske avisen Al-Watan meldte torsdag.

USA mener uansett at Russland, som president Bashar al-Assads fremste støttespiller, bærer et tungt ansvar. Det samme gjør Tysklands statsminister Angela Merkel, som ber EU legge større press på Assads allierte.

– Uten Russlands støtte til Syria, ville vi helt sikkert ikke ha sett alle disse ødeleggelsene og tap av liv, sier en talskvinne for amerikansk UD, Heather Nauert.

– Iran og Russland har et særlig ansvar ettersom de begge støtter regjeringsstyrkene, sa Merkel torsdag.

– VI må gjøre alt i vår makt for å få en slutt på denne massakren, sa hun.

MANGLER HJELP: Hjelpeorganisasjoner klarer ikke å bringe nødhjelp inn i Øst-Ghouta. – Vi må få slutt på denne massakren, sier Tysklands forbundskansler Angela Merkel nå. Denne mannen ble hjulpet ut av ruinene av sivile. Foto: BASSAM KHABIEH / Reuters

Svensk håp

Sverige har ikke gitt opp håpet om å få Russlands støtte til en resolusjon om våpenhvile når Sikkerhetsrådet samles klokka 17 norsk tid fredag.

– Vi vil forsøke å finne en vei fram som alle kan slutte opp om, sier Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström advarer mot overdreven optimisme.

– Risikoen er fortsatt stor for at det blir et veto, sier hun til TT.