Vil ha 30 dagers våpenhvile i Syria

.

Statssekretær i det svenske utenriksdepartementet, Annika Söder. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige og Kuwait har utarbeidet et forslag om en 30 dager lang våpenhvile. Målet er å sikre humanitær hjelp til sivilbefolkningen og å frakte ut sårede fra beleirede områder, opplyste de to landenes FN-diplomater onsdag kveld.

– Avstemningen må finne sted så raskt som mulig, sier statssekretær Annika Söder i det svenske utenriksdepartementet til svenske medier.

Russland: – Urealistisk forslag

Russland har også bedt om et møte i sikkerhetsrådet for å diskutere situasjonen i Øst-Ghouta. FN-ambassadør Vasilij Nebenzija mener forslaget om en 30 dagers våpenhvile er urealistisk.

– Vi kan ikke bare bestemme at krigshandlingene skal opphøre. Det er en lang og komplisert prosess som må ligge bak, sier Nebenzija til nyhetsbyrået Reuters.

Ingeniøren Nizar Alsmadi var med fra Øst-Ghouta i NRK Urix tirsdag. ha forteller om forferdelige forhold for sivilbefolkningen. Du trenger javascript for å se video. Ingeniøren Nizar Alsmadi var med fra Øst-Ghouta i NRK Urix tirsdag. ha forteller om forferdelige forhold for sivilbefolkningen.

Sykehus bombet i Øst-Ghouta

De siste dagene har over 250 mennesker blitt drept i bombinger i Øst-Ghouta utenfor Damaskus. Flere sykehus har også blitt truffet.

Rundt én fjerdedel av de drepte i angrepene er barn.

– Etter hvert som bombingen og angrepene fortsetter, blir det en stadig hardere og mer effektiv dødsdom for mange barn, sier Alun McDonald, talsperson for veldedighetsorganisasjonen Save the Children til Reuters.