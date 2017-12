Republikaner trekker seg fra Kongressen etter ny trakasseringssak

Republikaneren Trent Franks annonserte sin avgang torsdag kveld amerikansk tid, etter at etter at etikkomiteen kunngjorde at de åpner en etterforskning mot republikaneren. Komiteen skal etterforske påstander om seksuell trakassering.

Politikeren sier at han aldri har opptrådt truende eller kommet med seksuelle tilnærmelser overfor kollegaer. I en uttalelse sier Franks at hendelsen som blir undersøkt handler om en diskusjon om surrogati.

Ifølge The New York Times, skal Franks ha spurt de to kvinnelige medarbeiderne om å være surrogat for han og kona.

Politikeren og kona er foreldre til tre år gamle tvillinger født av en surrogatmor.

«Upassende opptreden»

– På grunn av at jeg er kjent med og har erfaring med surrogati, var jeg tydeligvis ufølsom rundt hvordan en samtale rundt et så personlig tema kan føles for andre, sier Franks i uttalelsen.

Speaker i Representantenes hus Paul D. Ryan ble informert om at det hadde kommet «troverdige påstander om upassende opptreden» for en uke siden, og skal ha konfrontert Franks med anklagene. Da Franks ikke nektet for anklagene, gikk Ryan videre med dem til etikkomiteen, og ba senere Franks om å trekke seg.

Sent torsdag kveld amerikansk tid informerte etikkomiteen at en undersøkelse er iverksatt for å finne ut om anklagene stemmer.

Den tredje denne uken

Franks er den tredje politikeren i USA denne uken, som har trukket seg etter anklager om seksuell trakassering.

Franks har sittet i Kongressen siden 2003. Han er en ivring abortmotstander, og representerer et område utenfor Phoenix i Arizona hvor president Trump gjorde det godt under valget i 2016, skriver NBC.

Tidligere denne uken trakk den demokratiske senatoren Al Franken seg etter anklager om seksuell trakassering fra flere kvinner.