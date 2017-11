Kristenfundamentalisten Roy Moore fra Alabama stiller til valg i Senatet. Han er mot selvbestemt abort, men for retten til å bære våpen. Nå har ni kvinner anklaget ham for seksuell trakassering og overgrep. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Broren om overgrepsanklagede Roy Moore: – En god kristen og gudfryktig mann GALLANT, ALABAMA (NRK): «Jeg var livredd. Han forsøkte å dra av meg skjørtet. Jeg trodde han kom til å voldta meg.» Slik skildrer en kvinne hvordan den amerikanske politikeren Roy Moore angivelig antastet henne da hun var 16 år gammel.

Utsikten etterlater ingen tvil om at vi er i Guds eget land. Løvtrær langs veien har pyntet seg i Thanksgiving-helgens røde og gule kapper, og mellom fargene bryter hvite spir gjennom bladene.

Små, hvite tårn med kors, snekret på fundament av rød teglstein. Enkle kirker som dukker jevnlig opp i landskapet, like fulltallige som bedehusene en gang var på det norske Vestlandet.

Kjører vi langt og lenge nok – vekk fra kirken og hovedveien – åpnes en lysning i skogen og en lysegul bungalow trer fram. Til velkomst er tomten pyntet med et gammelt kjerrehjul, en halmballe og et par oransje gresskar – som en overlevning fra halloween.

– En som står opp for god moral

Viktigst er likevel budskapet på plakatene som pryder eiendommen:

«Judge Roy Moore. U.S. Senate».

Det er en salgsplakat, en valgplakat. Tidligere høyesterettsdommer Roy Moore vil gjerne velges inn i USAs Senat fra sin hjemstat Alabama – for det Republikanske partiet. Senatet er øverste kammer i den amerikanske nasjonalforsamlingen, med to representanter fra hver av de 50 delstatene.

Om Moore blir valgt eller ikke, kan bli avgjørende for om president Donald Trump får flertall for sin agenda i nasjonalforsamlingen.

– Min bror Roy er en som står opp for god moral, sier Joey Moore. Her foran huset sitt i Gallant, Alabama. Foto: Lars Os

Etter å ha kjørt gjennom den nordlige delen av Alabama har vi endelig kommet fram til Roy Moores hjemtrakter. Der han vokste opp, der han fortsatt tilhører baptistmenigheten på det vesle stedet Gallant.

Les også: Trumps mann ble ut-trumpet i Alabama

En røslig kar i arbeidsklær og tett skjegg åpner døren. Det er lillebroren til Roy Moore, Joey, som ikke kan få lovprist sin storebror nok.

– Han var som en far for oss etter at pappa døde da jeg var elleve år gammel. En vidunderlig mann som alltid har stått fast i sin tro.

Joey har aldri tidligere latt seg intervjue. Men til NRK vil han nå gjerne bidra med et innblikk i hvor flott bror han synes han har. Anklagene om overgrep feier han til side, akkurat som broren også har gjort flere ganger. Det kvinnene forteller om har ikke skjedd, sier de begge.

– Roy er en god kristen og svært gudfryktig mann. En som står opp for god moral, understreker Joey.

Sier hun ble antastet da hun var 14 år gammel

I aviser og på tv – over hele USA – fortelles imidlertid andre historier:

Leigh Corfman hevder den da 32 år gamle Roy Moore antastet henne som 14-åring. Foto: AP

Leigh Corfman var først ute, i The Washington Post. Hun sier at hun var 14 år da den daværende 32 år gamle Roy Moore viste sin interesse for henne og tok henne med seg til huset i skogen.

«Han tok av meg blusen og buksene og kledde så av seg selv. Så tok han hånden min for at jeg skulle ta på ham over underbuksen.»

Den unge jenta ville bare vekk, og til slutt kjørte han henne hjem igjen. Dette er påstandene som Corfman forteller til The Washington Post, en historie hun senere har gjentatt til tv-kanalen NBC.

«Jeg trodde han kom til å voldta meg!»

Men det var også andre jenter. Beverly Young Nelson jobbet deltid som servitør, 16 år gammel. Hun fortalte på en pressekonferanse, her gjengitt i avisen The New York Times, at Moore en dag tilbød seg å kjøre henne hjem etter jobb. Etter en stund stanset han bilen, og hun påstår at følgende skjedde:

«Så begynte han å tafse på meg, på brystene mine. Jeg forsøkte å komme ut, men han låste bildøren. Jeg ropte og ba ham om å slutte, men i stedet tok han meg rundt nakken for å presse ansiktet mitt mot skrittet sitt. Jeg var livredd. Han forsøkte også å dra av meg skjørtet. Jeg trodde han kom til å voldta meg!»

Nelson sier at hun kjempet så hardt imot at han til slutt slapp henne ut av bilen. Med en advarsel: «Husk at du bare er et barn. Jeg er statsadvokat her i distriktet. Forteller du noen om dette, kommer ingen til å tro deg,» hevder Nelson at Moore sa.

En svært beveget Beverly Young Nelson under en pressekonferanse hvor hun hevder Moore antastet henne i bilen når hun var 16 år gammel Foto: Richard Drew / AP

– Falske nyheter

– Dette er falske nyheter. Det finnes ingen bekreftelser, ingen bevis. Dette er bare saker som er funnet på. Oppspinn!

Roys bror Joey er overbevist om at broren ikke har gjort det han anklages for. Og senatskandidaten selv har gjentatte ganger benektet at det kvinnene forteller, noen gang har skjedd.

Joey lar seg ikke hisse opp av beskyldningene. Han leker avslappet med den vennlige labradoren som kommer logrende bort til oss, og understreker at broren har stor tillit i distriktet.

– De støtter ham. De kjenner Roy og vet hva han står for. Nå er det mange som ber for ham, i kirkene, i hjemmene. Folk kontakter meg og forteller at de ber for Roy hver eneste morgen.

– En god representant for kristenheten

Også i Magnolia Springs Baptist Church i Theodore helt sør i Alabama bes det for Roy Moore.

I Magnolia Springs Baptist Church har Roy Moore svært sterk støtte. Der tror de ikke noe på anklagene mot den kristenkonservative kandidaten ved Senatsvalget. Foto: Lars Os

Kirkens pastor David Gonella har undertegnet et støtteopprop, og menighetens medlemmer synes Moore er en svært god representant for kristenheten. Også her avvises anklagene om overgrep mot mindreårige jenter. Verken pastoren eller de kirkemedlemmene NRK snakket med tror på det de ni kvinnene har fortalt. De påpeker at det kun dreier seg om påstander – det finnes ingen bevis, understreker de.

Og om Roy Moore skulle ha vist interesse for yngre jenter da han var i 30-årene er ikke det noe problem, påpekes det:

– Mannen min var 14 år eldre enn meg da vi giftet oss, og jeg var 19. Min manns mor var bare 15 år gammel da hun giftet seg. Slik var det den gang, forklarer menighetsmedlemmet Kay Day, og får støtte fra de andre rundt bordet når NRK er på besøk etter gudstjenesten.

– Vi støtter Roy Moore og tror ikke på anklagene mot ham, forteller disse medlemmene i Magnolia Springs Baptist Church. Fra venstre Kay Day, Francine Davis og Michael Griffon. Foto: Lars Os

Så langt er det ni kvinner som har kommet med beretninger om Roy Moore, men det endrer ikke menighetens enstemmige oppslutning om ham.

– Det er jo bare beskyldninger. Ingen av kvinnene har avgitt noen erklæring under ed, sier Michael Griffon.

– Kanskje de er redde for å bli tatt for mened?

Tror anklagene kan endre Alabamas politiske landskap

– Disse anklagene kan komme til å endre det politiske landskapet i Alabama, forklarer journalisten og kommentatoren Quinn Hillyer til NRK.

Han bor selv i delstaten, i den sørlige byen Mobile. Hillyer jobber blant annet for tidsskriftene National Review og American Spectator og kaller seg selv svært konservativ.

– Det er flertallet av velgerne i Alabama også – vanligvis, sier han.

– Men nå er det ikke vanlige tider.

– Roy Moore er en fundamentalistisk kristen, som mener at homoseksualitet bør være kriminelt, forklarer den konservative kommentatoren Quinn Hillyer. Foto: Lars Os

Folk i Alabama er også blant de mest religiøse i USA. Over 40 prosent av de 5 millioner innbyggerne tilhører evangeliske kirker. Blant hvite medlemmer i disse menighetene er det 65 prosent som vil stemme på Roy Moore, ifølge en fersk meningsmåling.

– Nå har likevel en del av Moores tilhengere begynt å tvile på ham – særlig kvinnene. Og i noen av de siste meningsmålingene ligger han og motkandidaten Doug Jones fra Demokratene svært likt, forteller Hillyer.

– Det er egentlig i strid med den politiske tyngdeloven her. Vanligvis vil ikke en liberal kandidat som Jones ha en sjanse i denne konservative staten. Han er for selvbestemt abort og likekjønnete ekteskap – som flertallet av velgerne går mot.

«Homoseksualitet bør være kriminelt»

Selv om Quinn Hillyer omtaler seg selv som svært konservativ, steiler han likevel over en del av standpunktene til Roy Moore.

– Han er en fundamentalistisk kristen, veldig moralistisk og bibel-sentrert. Flere ganger har han sagt at han mener homoseksualitet bør være kriminelt. Det er ganske sterkt, og det er det som gjør ham så kontroversiell.

Moore er også klar på at han er mot abort i enhver form, og at personer av samme kjønn ikke skal få inngå ekteskap. To ganger ble han valgt som dommer i delstatens høyesterett, og begge ganger ble han avsatt av høyere rettsinstanser. Siste gang fordi han nektet Alabamas dommerfullmektiger å vie likekjønnete – noe som er tillatt etter føderal lov i USA.

Viste fram pistol fra scenen

I Magnolia Springs Baptist Church forteller pastor David Gonella at det er akkurat slike holdninger hos Moore som menigheten liker, og som gjør ham så godt likt. Pastoren legger gjerne til to andre av Moores populære synspunkter.

Pastor David Gonella er glad for at Roy Moore er klar i spørsmålet om våpen: – At det er enhvers rett til å eie – men også å bære våpen. Foto: Lars Os

– Når det gjelder menneskets utvikling, tror han på Bibelens skapelsesberetning. At alt liv på jorden, mennesker, planter og dyr ikke har vært her lenger enn 6000 år, sier Gonella til NRK.

– I tillegg er han klar i spørsmålet om våpen: At det er enhvers rett å eie og bære våpen. Ikke bare ha dem, men bære våpnene på seg.

Under et valgkamparrangement viste Moore fram en pistol på scenen, nettopp for å understreke dette poenget.

En stolt bror

Hjemme hos bror Joey i Gallant er det pyntet til jul. Ett juletre i hver av de to stuene, på veggene henger bibelinspirerte bilder og tekster. Joey forteller oss hvor stolt han er av broren sin, om hvor prinsippfast han har stått på sine moralske standpunkter om ekteskap, abort, homoseksualitet, retten til å bære våpen og at menneskenes lover må vike for de gudgitte.

Joey Moore forteller at både han selv og naboene ber ofte for broren Roy – og for at han skal vinne valget i Alabama. Foto: Lars Os

– Han er definitivt en som tror at Guds lov er overordnet, forklarer Joey.

– Allerede som barn skar han ut de ti bud på treplater.

Budene og bønnen er viktige deler av hverdagen her i Alabamas landlige områder, forteller Joey. Hver eneste morgen våkner han opp og starter dagen med å be. Som regel tar han også med sin bror Roy i bønnen til Gud.

Joey stiller seg ved siden av et av boligens mange krusifikser. Han vil gjerne vise oss hvordan han henvender seg til den allmektige når han ber om hjelp og støtte til sin bror:

– Himmelske far, takk for alt du har gitt oss, og at du holder din hånd over meg hver dag. Dette er en spesiell bønn for min bror, som stiller til valg i Kongressen. Jeg ber deg om at du må være med ham, lede ham og fylle hans hjerte med det som er godt og riktig. Gå med ham og vær med ham. Jeg ber i den dyrebare Jesu navn. Amen.