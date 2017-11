Trump trekker ikke støtten til overgrepsanklagde Moore

Roy Moore er kristen, konservativ og svært kritisk til at homofile skal få gifte seg. I Alabama er han storfavoritt. Foto: SCOTT OLSON / AFP

President Donald Trump ser ikke ut til å bry seg om overgrepsanklagene mot republikaneren Roy Moore og stiller seg bak hans forsøk på å bli valgt til senator.

Moore er republikanernes kandidat i Alabama.

Søndag tvitret Trump om valget av senator. Han skrev blant annet at å velge en demokrat ville vært en katastrofe.

Sier hun ble antastet som 14-åring

Seks kvinner har anklaget Moore for å ha forsøkt å innlede forhold med dem da de ennå var tenåringer og han var i 30-årene og jobbet som advokatfullmektig. To av dem har anklaget ham for overgrep og antastelser.

Trump kommenterer anklagene ved å peke på at Moore har avvist dem.

I aviser og på tv – over hele USA – fortelles imidlertid andre historier:

Leigh Corfman hevder den da 32 år gamle Roy Moore antastet henne som 14-åring.

Leigh Corfman var først ute, i The Washington Post. Hun sier at hun var 14 år da den daværende 32 år gamle Roy Moore viste sin interesse for henne og tok henne med seg til huset i skogen.

«Han tok av meg blusen og buksene og kledde så av seg selv. Så tok han hånden min for at jeg skulle ta på ham over underbuksen.»

Den unge jenta ville bare vekk, og til slutt kjørte han henne hjem igjen. Dette er påstandene som Corfman forteller til The Washington Post, en historie hun senere har gjentatt til tv-kanalen NBC.

Trump: 40 år er lang tid

Tirsdag kommenterte Trump anklagene mot Moore i Det hvite hus.

– 40 år er lang tid, sa presidenten.

Trump fikk også overgrepsanklager rettet mot seg i valgkampen.

Senator i Sør-Carolina Lyndsey Graham betegner Trump sin støtte til Moore en tap-tap situasjon.

– Dersom han vinner, får vi med oss bagasjen hans, og det blir en mediesak hver eneste dag om man tror på han, eller kvinnene som forteller om overgrep. Bør han bli i Senatet eller bør han bli utestengt, sa Graham under CNNs State of the Union.

Moore er tidligere dommer i delstatens høyesterett, og har to ganger blitt fjernet fra stillingen. Den ene gangen fordi han nektet å utstede ekteskapsbevis til homofile, den andre gangen fordi han nektet å etterkomme et rettslig påbud om å fjerne et monument med De ti bud fra en rettsbygning.