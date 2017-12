Amerikansk senator trekker seg etter anklager om seksuell trakassering

Senatoren fra Minnesota annonserte nyheten i det amerikanske senatet torsdag, melder nyhetsbyrået AP.

– Å tjenestegjøre i Senatet har vært en stor ære. Ingenting jeg har gjort som senator har brakt vanære på Senatet. I løpet av de kommende ukene trekker jeg meg likevel, uttalte Franken i Senatet.

Flere kvinner har anklaget Franken for seksuelt trakasserende oppførsel. De første anklagene mot Franken ble kjent i november i år.

Det begynte med at en kvinne sto fram og fortalte om et tilfelle i 2006, der Franken tvang seg til et kyss. Bare timer senere sto en annen kvinne fram og sa at senatoren hadde klemt henne rundt livet under en fotoseanse i 2009, skriver NTB.