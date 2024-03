Putin: Sender soldatar og våpensystem til den finske grensa

Torsdag blei Sverige formelt Nato-medlem, 11 månader etter Finland. Generalsekretær Jens Stoltenberg meiner at det gjer alliansen sterkare og tryggare.

Russlands president Vladimir Putin kallar det heile for eit «meiningslaust steg» i eit intervju med det statlege nyheitsbyrået Ria onsdag.

I same intervju annonserer han at Russland derfor vil sende soldatar og våpen til den finske grensa.

– Vi hadde ikkje styrkar der, no vil det bli det. Det var ingen våpensystem der, no vil det bli det.

Ein varsla manøver

Då Finland og Sverige for to år sidan sa at dei ønskte å bli med i Nato, var nestleiar i Det russiske tryggingsrådet klar i sin tale. Ei slik innmelding vil sette dei to landa på Russlands liste over fiendar.

Han sa at det i ein slik situasjon, vil vere aktuelt for russarane å utvide sine bakkestyrkar, sitt luftforsvar og marinestyrkar i nærleiken av Finland.

Atomvåpen og USA

– Atomvåpen finst for å bli brukt. Vi har våre eigne prinsipp.

Putin åtvara også i Ria-intervjuet om at Russland teknisk sett er klar for ein atomkrig. Han la så til at dersom USA sender militære styrkar til Ukraina, vil dette bli sett på som ei eskalering av krigen.

Og dersom USA vel å gjere atomøvingar, kan Russland gjere det same, åtvarar han.

Men den russiske presidenten la også trykk på at dette ikkje er situasjonen i dag, og at han ikkje ser nokon grunn til å bruke atomvåpen i Ukraina no.

– Kvifor skal vi bruke våpen laga for masseøydelegging? Det har aldri vore eit slikt behov.

Ifølge Reuters er Russland og USA dei største atommaktene i verda og kontrollerer over 90 prosent av verdas atomvåpen.