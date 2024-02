Putin: – Vesten ønsker å svekke oss innenfra

Russlands president holder sin årlige tale, kun få uker før han trolig ganske enkelt vinner valget. Han er ventet å kunngjøre sine mål for de neste seks årene i sin tale om rikets tilstand.

Vladimir Putin begynte sin tale med å angripe vestlige land og sa at Vesten ønsker å svekke Russland innenfra.

Han sier at Russland må styrke sine vestlige militære områder ettersom Finland og Sverige er blitt medlemmer av Nato.

Han hevder at Vesten fremprovoserte konflikt i Ukraina, men nå prøver å si at Russland utgjør en fare for Europa.

– De burde etter hvert innse at vi også har våpen som kan treffe mål på deres territorium sa Putin.

Han utdyper at alt Vesten kommer med skaper en reell trussel om en opptrapping av konflikten der atomvåpen tas i bruk.

– Forstår de ikke det? De har glemt hva krig er, sa Putin.

Støtte til krigen

Presidenten hevder at de fleste innbyggerne støtter hans avgjørelse om å sende flere tusen soldater inn i Ukraina for to år siden.

– Russland vil for alltid minnes sine falne helter, sa Putin og ba om et minutts stillhet.

Ifølge en russisk spørreundersøkelse er likevel majoriteten av russere i mot en ny mobilisering, skriver Russianfield.

En spørreundersøkelse gjort av Levada, viser at tre av fire russere fremdeles støtter invasjonen, men at den ubestridte støtten av krigen har falt fra 53 prosent til 39 prosent

Samtidig viser data fra Russian Field og Levada viser at flere russere klart foretrekker fredssamtaler fremfor en videreføring av krigen.

Gratis adgang

Folk har strømmet til Gjestegården nær Den røde plassen i Moskva. Det er ventet 1300 gjester som skal være tilstede når Putin holder talen om rikets tilstand.

Talen vises også på kinoer i 20 russiske byer, og det er gratis adgang.

Vladimir Putin har styrket sin posisjon, to år etter at Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina.

Økonomisk sett, står Russland sterkere enn mange trodde.

Putin har på forhånd sagt at hans tale nødvendigvis vil omhandle valget 15-17.mars.

Det er ingen reelle motkandidater.

Vil øke fødselstallene

I følge den nasjonale sikkerhetsstrategien er nedgang i folketall den største sikkerhetstrusselen for Russland.

Putin fremhever betydningen av å føde barn, oppdra dem og videreføre verdier fra generasjon til generasjon.

Han forklarer at unge utsetter å føde barn og at Russland de neste seks årene skal sørge for en solid økning av de nedadgående fødselsratene.

Presidenten påpeker at et av de største problemene er at familier med mange barn ofte har lav inntekt.

Han hevder at 13.5 millioner med lav inntekt fikk økt levestandarden i fjor, og at familier mee mange barn skal få økt adgang til støtte. Det kommer til å koste landet over elleve milliarder kroner.

– Slutt å drikk. Gå på ski!

Gjennomsnittlig levealder: 73 år. I 2030: Planlegger 78 år forventet levealder. Planlegger også prosjekt for «Langt og Aktivt liv». Kamp mot kreft og diabetes

Reproduktiv helse: Jobber for at alle fødes friske. Modernisering av svangerskapskontroll. Bevilger over en trillion rubler til det.

Økt antall som regelmessig driver med sport, de vil nå få mulighet til skattefradrag.

«Slutt å drikk, gå på ski».

Har kuttet i forbruket av alkohol, først og fremst sprit. Det bidrar til nasjonens helse.

Statistikk om tidligere taler

Putin har selv holdt 18 av de 22 talene som har vært holdt om rikets tilstand siden år 2000.

Det russiske nyhetsbyrået TASS gir oss statistikk fra tidligere taler, som kan gi innsyn i mulige budskap i Putins tale i dag.

En analyse av ordbruk viser at «staten» er det ordet som går igjen mest, i tillegg til «Russland» og «økonomi».

I fjor ble «sikkerhet» nevnt mange ganger. I 2005 ble «demokrati» brukt hele 25 ganger, mens det i fire av talene ikke er nevnt i det hele tatt.

Putin bruker konsekvent ikke ordet «krise» i sine taler, men det gjorde daværende president Dmitrij Medvedev i 2008, hele 17 ganger.

Talene munner ut i «handlingspunkter» som skal følges opp av departementer og andre. Talen i fjor resulterte i 35 slike «handlingspunkter», i 2021 67.

I 2022 var det ingen tale om rikets tilstand. Putins fokus var på krigen, eller «den spesielle militæroperasjonen», som han kaller den.