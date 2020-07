Presset mot Bolsonaro-regjeringens politikk i Amazonas øker

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Vi er glad for å høre at Kongressen deler våre bekymringer». Det skriver Storebrand-direktør Jan Erik Saugestad i en pressemelding etter gårsdagens møte.

Han leder en gruppe av 34 internasjonale selskaper som har investert milliardbeløp i Brasil.

«De folkevalgte sa at de ikke ville støtte miljøforslag som kan skade Brasils omdømme i utlandet», skriver Storebrand.

Ord og handling

Gårsdagens møte var et nytt steg i en prosess som startet i forrige måned. Da skrev gruppen av investorer et brev til brasilianske myndigheter med krav om reduksjon i avskogingen.

– Handling teller mer enn ord, sier Storebrand-direktør Jan Erik Saugestad etter gårsdagens møte med Brasils folkevalgte. Foto: Storebrand

Dette førte til at regjeringen inviterte selskapene til en nettkonferanse, som fant sted i forrige uke.

Men samtidig med at Brasil viser vilje til dialog med sine kritikere, kommer det dårlige nyheter fra Amazonas. Nye tall viser at ødeleggelsen av regnskogen øker stadig raskere. I første halvår i år har avskogingen økt med hele 25 prosent i forhold til i fjor.

Storebrands talsmann er derfor nøktern etter gårsdagens møte: «På bakgrunn av den siste utviklingen med økt avskoging, teller handling mer enn ord, skriver han.»

– Penger foran miljø

President Jair Bolsonaro og hans regjering har fått voldsom kritikk for sin miljøpolitikk. En av de hardeste kritikerne er Marco Astrini, leder for organisasjonen Observatorio do Clima. I et intervju med NRK sier han:

Bolsonaro-regjeringen har fått kraftig kritikk for sin politikk i Amazonas. Foto: Eraldo Peres

– Bolsonaro-regjeringen har et politisk program som innebærer ødeleggelse av miljøet og en svekkelse av kampen for klimaet.

– Bolsonaro og hans folk setter penger foran miljø i Amazonas. De svekker skogpolitiet og andre som skal beskytte regnskogen. Og de ser den internasjonale klimakampen som en slags konspirasjon mot Brasil, sier han.

Den kjente miljøaktivisten har derfor lite tro på at regjeringen vil gjøre alvor av sine løfter om en bedre beskyttelse av regnskogen.

Koronapandemien har ført til dyp økonomisk krise og kapitalflukt. Nå frykter myndighetene at Amazonas-kritikken skal svekke landet ytterligere. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Sårbart for press

I en tid da koronapandemien har styrtet Brasils økonomi ut i bunnløs krise er landet svært sårbart for press. Det har vært en dramatisk kapitalflukt de siste månedene, og myndighetene frykter at kritikken mot regnskogspolitikken vil gjøre det enda verre.

– Jeg mener den prosessen som er i gang nå er svært viktig, sier lederen for Greenpeace Norge, Frode Pleym til NRK:

– Avskoginga i Brasil kan bli enda verre i år enn i fjor. Derfor er det ekstremt viktig at store investorer som Storebrand legger press på bølleregimet til Bolsonaro gjennom å snakke et språk han forstår: Penger

Og Greenpeace-lederen mener norske myndigheter nå må følge opp initiativet fra Storebrand og de andre investorene.

– Nei til handelsavtale

– Det er på høy tid at Norge slutter å være feig, sier Greenpeace-leder Frode Pleym. Foto: Johanna Hanno / Johanna Hanno

– Norge er en maktfaktor i Brasil gjennom å være tungt inne i landet både med selskaper og bistand. Hva Norge gjør og sier spiller en rolle, sier Pleym.

Han mener at handelsavtalen mellom EFTA- og de søramerikanske Mercosur-landene ikke bør ratifiseres slik situasjonen er nå:

– Vi krever at regjeringa sier nei til handelsavtalen med Brasil inntil avskoginga er under kontroll og urfolks rettigheter kan garanteres. Til nå har Norge investert 8 milliarder i Brasil gjennom Amazonas-midlene.

Handel må bidra til å styrke målet om å redde regnskog, ikke undergrave det.

– Det er på høy tid at Norge slutter å være feig og begynner å stille krav. Hvis ikke kaster vi bensin på bålet og taper kampen om regnskogen, sier lederen for Greenpeace Norge.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her