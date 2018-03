Pornostjernepenger kan bli del av Russland-etterforskningen

Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, skrev i 2016 under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt angivelige forhold til Trump ti år tidligere. Det fikk hun 130.000 dollar for.

Betalingen ble gjennomført elleve dager før presidentvalget.

Natt til mandag stilte hun opp til et intervju med programmet «60 Minutes», der hun hevdet at hun ble truet på livet og at hun vil betale tilbake pengene for å kunne fortelle hele historien.

Daniels har også levert et søksmål for å få annullert avtalen. Hun hevder den er ugyldig fordi Trump aldri signerte den.

Trumps personlige advokat, Michael Cohen, har levert et motsøksmål for brudd på taushetsplikten, der Daniels kreves for 20 millioner dollar.

– Skaper juridisk kaos

Donald Trumps personlige advokat, Michael Cohen. Foto: Andrew Harnik / AP

Den tidligere direktøren for den føderale valgkommisjonen (FEC), Trevor Potter, mener utbetalingen kan defineres som et ulovlig bidrag til Trump-kampanjen.

Dermed kan det brukes i Robert Muellers etterforskning av mulig russisk innblanding i presidentvalgkampen.

– Betalingen av disse pengene skaper bare et enormt juridisk kaos for Trump, Cohen og alle som var involvert i valgkampen, sier Potter ifølge Business Insider.

Cohen hevder han betalte Daniels av egen lomme, og at han aldri fikk penger igjen av Trump. Det har ingenting å si for etterforskningen, mener Potter.

I presidentvalg kan ikke enkeltpersoner donere mer enn 2700 dollar direkte til en valgkamp. Alt må meldes inn til FEC.

Fikk Cohen penger tilbake av Trump, vil han ha brutt loven om økonomiske bidrag til valgkamper. Hvis han betalte alt selv, kan Mueller og hans etterforskere definere utbetalingen som koordinert og ulovlig påvirkning av valget, sier Potter.

Pornostjerne sier hun ble truet til stillhet om forholdet til Trump Du trenger javascript for å se video.

– Kan presse Cohen

Mueller kan også velge å bruke saken som et pressmiddel overfor Cohen for å få ut mer informasjon om mulige forbindelser til Russland, skriver CNN.

Denne metoden skal ha blitt brukt mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som er tiltalt for skatteunndragelse og hvitvasking.

Mueller etterforsker allerede to episoder Cohen var involvert i.

Den første er Trump-organisasjonens forsøk på å få bygget et Trump-tårn i Moskva i 2015. Den andre er Cohens kontakt med det som omtales som en høytstående Kreml-ansatt i løpet av 2016.

Avviser påstandene

Michael Avenatti er advokaten til Stormy Daniels. Han sier de fortsatt ikke har lagt frem alt av bevis knyttet til det angivelige forholdet til Donald Trump. Foto: Joe Frederick / AP

Cohen hevder han betalte Daniels som en tjeneste til sin personlige klient og venn.

Advokaten til Daniels, Michael Avenatti, skal ha lagt frem dokumenter som beviser at Cohen brukte e-postadressen sin i Trump-organisasjonen til å ordne med betalingen. En kopi av taushetsavtalen skal også ha blitt sendt til kontoret hans hos Trump-organisasjonen i New York.

En annen advokat i Trumps organisasjon er også trukket inn for å ha hjulpet Cohen med å gjennomføre betalingen gjennom et eget selskap. Dermed er det en direkte forbindelse mellom betalingen og Trumps selskap, skriver Wall Street Journal.

Trump-organisasjonen nekter for å ha vært involvert på noen som helst måte, og Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels.

Mueller har mandat til å etterforske alle saker som måtte dukke opp som en konsekvens av Russland-etterforskningen.

– Selv om Stormy Daniels ikke er russisk, er dette nok til å trekke det inn i etterforskningen. Påtalemyndigheten har skjellig grunn til å undersøke om betalingen brøt føderale valglover, sier CNNs analytiker Michael Zeldin, som har jobbet for Mueller.

Daniels gjennomførte en polygraftest i 2011 der hun fortalte at hun hadde hatt ubeskyttet sex med Trump. Testen konkluderte med at hun snakket sant, ifølge NBC.

Frykter «Clinton-felle»

Daniels-søksmålet er ikke det eneste Trump må hanskes med for tiden.

Karen McDougal hevder også hun fikk penger for å ikke snakke om et forhold til Donald Trump. Foto: Dimitrios Kambouris / AFP

Den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal har også gått rettens vei for å få opphevet en taushetsavtale om et forhold hun skal ha hatt til Trump i 2006. Hun fikk 150.000 dollar mens presidentvalgkampen pågikk i 2016.

I et intervju med CNN i forrige uke hevder hun at Trump forsøkte å gi henne penger etterpå. Hun beklager også overfor Trumps kone Melania.

Trump har også et injuriesøksmål mot seg fra Summer Zervos, en tidligere deltaker i TV-programmet «The Apprentice». Zervos har anklaget Trump for seksuell trakassering, og saksøkte Trump etter at han kalte anklagene «fake news».

Dersom Trump ender med å vitne under ed i et sivilt søksmål, kan han gå i samme felle som Bill Clinton og bli tiltalt for falsk forklaring, sier den tidligere statsadvokaten Paul Pelletier til CNN.

– Svaret på hvert spørsmål er en falluke til ti andre spørsmål, og de ti svarene kan føre til ti nye spørsmål, som vokser med hvert svar. Man blir sårbar for alt mulig, spesielt hvis man ikke er forberedt, sier Pelletier.

Det regnes som lite sannsynlig at falsk forklaring i en sivil sak vil falle inn under Robert Muellers etterforskning.

Trump lovet å saksøke alle som anklaget ham for overgrep etter valget. Det har han foreløpig ikke gjort.