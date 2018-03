Krever over 150 millioner kroner av Stormy Daniels

Trump-advokaten krever pengene fra skuespilleren, som har brutt erklæringen som sier at hun ikke skal fortelle noe om en påstått affære med Donald Trump i 2006 og 2007, skriver Bloomberg.

Clifford har særlig den siste uka skapt overskrifter i de store nyhetsmediene i USA, etter å ha fortalt om den angivelige affæren med Trump. Like før presidentvalget i 2016 underskrev imidlertid skuespilleren denne erklæringen med Trumps advokat Cohen.

KRAV: Clifford har fått et krav på rundt 150 millioner kroner fra Trumps advokat Michael Cohen. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Clifford fikk også utbetalt rundt én million kroner av et selskap som Cohen opprettet få dager før. Trumps advokat har innrømmet å ha betalt henne pengene.

Den siste tiden har skuespilleren forsøkt å ugyldiggjøre taushetserklæringen, og hun har via sin advokat gjort forsøk på å betale tilbake millionen Cohen ga henne for at hun ikke skulle si noe.

Krever 150 millioner

Men nå har Trumps advokat gått til retten med krav om at Clifford betaler 20 millioner dollar – rundt 154 millioner norske kroner – for å ha brutt denne avtalen.

Cohen mener Clifford har brutt vilkårene minst 20 ganger, og at det i avtalen står at det skal betales 1 million dollar for hvert brudd.

Fredag sa Cliffords advokat Michael Avenatti overfor CNN, at hans klient har blitt fysisk truet, for ikke å si noe om det hun vet om Donald Trump.

– At vi har en sittende president som jakter 20 millioner kroner i falske «erstatningskrav» fra en privat borger, som kun vil fortelle offentligheten hva som skjedde, er oppsiktsvekkende, skrev advokaten om saken på Twitter fredag.

Benekter

Det hvite hus har benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels.

Pornoskuespilleren har på sin side tilbudt seg å betale tilbake de 130.000 dollarene hun har fått utbetalt, slik at hun kan «snakke åpent og fritt om sitt tidligere forhold med presidenten og forsøkene på å få henne til å tie».

TRUMP-ADVOKAT: Trumps advokat Michael Cohen har innrømmet å ha betalt Clifford rundt én million kroner. Nå krever han 150 ganger så mye av Clifford. Foto: Richard Drew / AP

Hun har også saksøkt presidenten, og hevdet at avtalen er ugyldig, for å få den opphevet.

Trump sin advokat, Cohen, på den andre siden, har sagt at millionbetalingen var helt lovlig, men har avvist å gå i detalj om hvordan den ble utført.

Pengene er gjenstand for debatt, og noen mener at de kan defineres som et økonomisk bidrag til presidentens valgkamp.

Aktivister fra organisasjonen Common Cause har klaget saken inn til den føderale valgmyndigheten (FEC), fordi de mener at Cohens betaling til Clifford var et ulovlig valgkampbidrag til Trumps presidentvalgkamp.

Trumps personlige advokat er også i Robert Muellers søkelys i forbindelse med Russland-etterforskningen, ifølge The New York Times.

Søndag 25. mars vil tv-kanalen CBS vise et «60-minutes»-intervju med Clifford, melder flere amerikanske medier lørdag.