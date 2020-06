Politimann siktet for drap på Rayshard Brooks

27 år gamle Rayshard Brooks ble skutt og drept av politiet under en pågripelse i Atlanta i USA i helgen.

Siktelsen mot politimannen Garrett Rolfe inneholder totalt elleve punker.

Etter å ha avfyrt skuddene skal politimannen ha sparket Brooks mens han lå på bakken. Det fortalte påtaleadvokat Paul Howard i Fulton County på en pressekonferanse onsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

SIKTET: Den tidligere politimannen Garrett Rolfe er siktet for drap på afrikansk-amerikanske Rayshard Brooks. Foto: AP

Risikerer dødsstraff

Politimannen Garrett Rolfe risikerer dødsstraff eller fengsel på livstid dersom han blir funnet skyldig i drap.

Også en annen politimann som deltok i pågripelsen er siktet i saken. Han har sagt seg villig til å samarbeide med påtalemyndigheten, fortalte Howard.

Han skal ha stått på skulderen til Brooks mens han kjempet for livet etter å ha blitt skutt. Siktelsen mot han inneholder tre punkter, ifølge påtaleadvokaten.

Drapet på Rayshard Brooks skjedde få uker etter at George Floyd ble drept av politiet under en pågripelse i Minneapolis. Drapet på Brooks har ført til nye demonstrasjoner og opptøyer mot politivold og rasisme i USA.

DEMONSTRASJONER: Demonstranter utenfor Wendy's-restauranten der Rayshard Brooks ble drept. Foto: Hyosub Shin / AP

Motsatte seg arrestasjon

Drapet på Brooks skjedde utenfor en Wendy's-restaurant sør i Atlanta fredag 12. juni.

Trebarnsfaren lå og sov i en bil som stod i veien for kundene som skulle til Wendy's-restauranten. Da ble politiet tilkalt, og 27-åringen skal ikke ha bestått en promilletest på stedet.

Han satte seg til motverge da politiet forsøkte å pågripe ham, og det endte med at politibetjentene forsøkte å bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll over situasjonen.

Overvåkningsbilder fra parkeringsplassen viser at Brooks fikk tak i elektrosjokkpistolen til politiet, og løp fra området.

En politibetjent løp etter, og Brooks skal da ha snudd seg og rettet elektrosjokkvåpenet mot politibetjenten.