Politiet lærer Facebook å identifisere skyteangrep

Facebook tok kontakt med politiet etter masseskytingen i Christchurch, der gjerningsmannen sendte terroren direkte gjennom live-funksjonen.

Sosiale medier-giganten fikk mye kritikk for å ha gjort for lite for å hindre at dette kunne skje.

51 mennesker ble drept i angrepene på New Zealand.

Philip Manshaus (21) skal også ha forsøkt å sende direkte da han angrep Bærums-moskeen al-Noor Islamic Center.

Nå øver politiet i England sammen med Facebook for å avverge at slike angrep blir direktesendt i sosiale medier, skriver Sky News.

Lager øvingsvideo

Onsdag laget terrorpolitiet i London en øvingsvideo for Facebook, der en politimann spiller rollen som angriper og filmer hendelsen fra angriperens synsvinkel.

Facebooks kunstig intelligens skal ved hjelp av videoen trenes opp til å kjenne igjen terrorinnhold som sendes direkte.

– Facebook kontaktet London-politiet ettersom vi har jobbet sammen med dem en rekke ganger for å fjerne terrorpropaganda på nett, sier Richard Smith, leder for London-politiets antiterroravdeling.

– Direktesendinger av terrorangrep er en forferdelig metode for å spre giftig propaganda, så jeg ser positivt på Facebooks innsats for å forhindre slike sendinger, sier Smith til Sky News.

Videoene vil også bli delt med andre teknologiselskaper.

JOBBER SAMMEN: New Zealands statsminister Jacinda Ardern (t.h.) og Facebooks driftssjef og styremedlem Sheryl Sandberg på en pressekonferanse om samarbeid mellom myndighetene og teknologiselskaper for å bekjempe terrorisme. Foto: Bebeto Matthews / AP

– Ser terrorinnhold hver dag

– Jeg ser på terrorinnhold hver eneste dag, og jeg kan fortelle deg at Christchurch-angrepet gikk mer viralt, raskere enn noen propaganda jeg har sett noen gang, sier Erin Saltman, antiterror-leder i Facebook.

NRK har tidligere omtalt at Facebook fjernet 1,5 millioner kopier av videoen fra terrorangrepet på New Zealand.

Facebook sier mange forsøkte å lure systemet med å justere på videoene.

– Vi så over 800 forskjellige varianter av videoen som ble delt aggressivt, du så team av mennesker som prøvde å manipulere videoen og laste opp på nytt. Med den slags aggressive taktikker, må vi se på et utall forskjellige verktøy, kompetanse og partnerskap, som med politiet, sier Saltman.

Facebook fikk sterk kritikk etter det ble kjent at Christchurch-angrepet ble direktesendt.

Selskapet sier de har fjernet over 26 millioner poster knyttet til terrorgrupper som IS og Al Qaida. De opplyser også at de har utvidet spekteret av det de beskriver som farlige organisasjoner, inkludert 200 høyreekstreme grupper.