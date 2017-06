Muslimske rådet i Storbritannia: – Kjørte ned folk med vilje

Rådet for muslimer i Storbritannia ber britiske myndigheter om å styrke sikkerheten utenfor moskeer i landet.

Påkjørselen skjedde da en gruppe muslimer kom ut fra en midnattsbønn.

Politiet bekrefter at én mann er død på åstedet ved moskeen i Seven Sisters Road i bydelen Finsbry Park nord i London.

– En mann ble erklært død på stedet, sier politiet i en uttalelse.

De bekrefter også at åtte personer er skadet og fraktet til sykehus.

Én person pågrepet

Sjåføren av lastebilen ble holdt igjen av sivile til politiet kunne pågripe ham. Han skal være en mann på 48 år, ifølge politiet.

Hendelsen etterforskes av antiterroravdelinga av politiet. Til Reuters sier politiet at den pågrepne også skal gjennomgå en undersøkelse av hans mentale helse.

Ifølge Storbritannias statsminister Theresa May ser politiet på hendelsen som et «mulig terrorangrep». Britiske myndigheter skal holde et krisemøte senere mandag.

– Mine tanker går til ofrene, deres familier og redningsmannskapene på åstedet, sier May.

Øyenvitner fortalte tidligere BBC at to personer skal ha stukket fra lastebilen. Politiet avviste senere at de har andre identifiserte mistenkte, eller har fått meldinger om andre mistenkte.