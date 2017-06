Her arresteres gjerningsmannen

Mannen skal søndag natt ha kjørt en varebil inn i en folkemengde i Finsbury Park i London. Ifølge politiet er åtte personer skadet og en død etter at bilen meide inn i folkemengden.

London-politiet opplyser at det så langt ikke er flere mistenkte etter angrepet.

Et vitne har fortalt til Sky News at imamen ved moskeen der angrepet skjedde beskyttet sjåføren fra menneskene ved ulykkesstedet frem til politiet ankom. Muslim Welfare House har gått ut og takket imam Mohammed Mahmoud for å vise mot under situasjonen.

Ifølge Storbritannias muslimske råd skal varebilen ha kjørt ned mennesker som kom ut av en moske med vilje. De kaller det for et «voldelig, islamofobisk» angrep. Én mann er bekreftet død og åtte skadd.

Sjokkerte øyenvitner frykter påkjørselen utenfor moskeen i London kan være starten på en splittelse i samfunnet. Mange er frustrert over at hendelsen ikke omtales som terrorangrep.

Ved 09-tida mandag sier innenriksminister Amber Rudd at politiet ser på angrepet som en terrorhendelse, skriver BBC.

Det 48 år gamle mannen ble pågrepet av politiet etter at folk på stedet hadde tatt hånd om ham. Han ble kjørt til sykehus for sjekk, og vil deretter bli tatt inn i politiets varetekt. Politiet opplyser at mannen skal gjennom en psykiatrisk evaluering.

Ber folk beholde roen

Etter angrepet på moskeen i Finsbury Park, London ber nå The Muslim Welfare House som ligger rett ved moskeen folk om å forholde seg rolig. De skriver i en melding at de har jobbet hardt for et fredfylt og tolerant samfunn og de vil fordømme all form for hatefulle handlinger.

Tiltrakk seg ekstremister

Tidlig på 2000-tallet var moskeen i Finsbury Park et arnested for islamister og jihadister, og ble ledet av den ytterliggående imamen Abu Hamza al-Masri, som senere er dømt til livstids fengsel for terror i USA. I 2003 ble moskeen stengt etter en politirazzia, men to år senere åpnet den igjen med ny ledelse, og al-Masris tilhengere var ikke lenger velkomne.

Gjenåpningen skjedde med støtte fra Muslim Association of Britain, som blant annet har markert seg som motstandere av Irak-krigen og med arbeid for større muslimsk deltakelse i britisk samfunnsliv, skriver NTB.

