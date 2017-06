– Jeg er sjokkert. Det er første gang jeg har sett noe slikt, sier Hassan Hamoda. Foto: Espen Aas / NRK

– Alle folk skreik, «hva skjer?». Det var blod. Alle ble nervøse, forteller Hassan Hamoda til NRK.

Én mann døde og ti ble skadd da en varebil kjørte inn i en menneskemengde på vei fra midnattsbønn i moskeen i Finsbury Park nord i London. Hamoda ble øyenvitne til at en mann dro sjåføren ut av varebilen og holdt ham der til politiet kunne pågripe ham.

– Jeg er sjokkert. Det er første gang jeg har sett noe slikt, sier Hamoda.

– Dette er terror!

En mann ved navn Fouad sier til nyhetsbyrået Ap at han er frustrert over at media ikke kaller påkjørselen for et terrorangrep.

– Media kaller dette «en hendelse» Hadde det vært en muslim er det ingen tvil. Alle vet det. Det ville stått «terror» i alle titler, mener Fouad. Foto: AP

– Det som har skjedd her er akkurat det samme som skjedde ved London Bridge og Westminster Bridge. Folk er blitt meiet ned. Dette er dobbeltmoral. Hadde det vært en muslimsk mann som hadde kjørt bilen, ville det vært kalt terror med en gang. Men nå er det en hvit mann som har kjørt. Hvorfor blir det ikke rapport rettferdig?

Fouad understreker at mens man fremdeles sørger over det som skjedde ved London Bridge, kan man også sørge over det som har skjedd nå.

– Media kaller dette «en hendelse». Hadde det vært en muslim hadde det ikke vært noen tvil. Alle vet det. Det ville stått «terror» i alle titler, sier han.

– Vi ber om at de ikke skal gjøre noe dumt

Ratip al Sulamin forteller til NRK at han satt på kafe sammen med noen venner, to minutter fra moskeen. En av kameratene så på telefonen sin og sa at det skjedde noe ved moskeen.

– Vi løp bort hit og fikk se mange ambulanser og politibiler. Vi så folk som lå på bakken og at ambulansene kjørte skadde vekk, forteller han.

Les mer: Mener sjåføren kjørte ned folk med vilje

Sulamin sier mange nå er sjokkert over det som har skjedd.

– I gårsdagens bønn snakket vi om fellesskap og ba om at alle må stå sammen. Vi ba om at hat ikke skulle få splitte oss, sier han til NRK, mens politiets helikoptre henger i lufta over stedet.

Han tror dette angrepet kan påvirke hele den muslimske verden og frykter dette kan være starten på en splittelse.

– Jeg tror mange i vår unge generasjon er sinte og lei av å ikke bli hørt av politikere og media. Nå ber vi om at de ikke skal gjøre noe dumt, vi ber om fred, rettferdighet og ro.

Han sier 80–90 prosent av dem som bor i dette området er muslimer.

– Jeg tror den som har gjort dette må være mentalt syk, ingen kan ha gjort dette med vilje, mener han.

Ved 09-tida mandag sier innenriksminister Amber Rudd at politiet ser på angrepet som en terrorhendelse, skriver BBC. Etter at politiets kontraterrorgruppe på en pressekonferanse en times tid senere bekreftet at angrepet hadde «alle kjennetegn som ved en terrorhendelse,» så begynte også britiske medier å omtale påkjørselen som terror.