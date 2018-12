Polfarere uenige etter at amerikaner hevdet han krysset Antarktis helt uten hjelp

Amerikanske Colin O'Brady kom onsdag denne uken frem til Rossbarrieren, etter å ha gått 1500 kilometer over Antarktis fra nord til sør.

Da han kom i mål skrev han på Instagram at han er den første personen i historien som krysset Antarktis fra kyst til kyst alene, uten støtte og uten hjelpemidler.

Det har skapt debatt i polfarermiljøet. Flere mener nemlig at ekspedisjonen ikke skjedde uten hjelpemidler og at han ikke gikk kyst til kyst.

– Gikk delvis på brøytet vei

Ifølge nettstedet Explorer's Web gikk O'Brady fra Sydpolen til målstreken på en brøytet vei.

Veien, som er kjent som «McMurdo-South Pole Highway» eller «South Pole Overland Traverse Road», er preparert av traktorer som frakter folk og forsyninger mellom McMurdo-stasjonen og Sydpolen. Ifølge nettstedet er det satt opp flagg hver hundrede meter for å markere løypa.

– Det er en vei som mer enn dobler farten og fjerner behovet for navigasjon. En ekspedisjon kan ikke klassifiseres som gjort «uten hjelp» hvis noen går på ski på en vei, sier den australske polfarerveteranen Eric Philips til nettstedet.

PÅ VEI: Colin O'Brady under hans reise over Antarktis. På bildet ser man spor etter traktorer. Foto: Colin O'brady / AP

Hvis en ekspedisjon klassifiseres som gjennomført uten hjelpemidler, betyr det at den er gjennomført uten noen form for hjelp utenfra – slik som vindseil, hunder eller veier. «Uten støtte» betyr at man ikke får forsyninger underveis i ekspedisjonen.

Norske Børge Ousland ble vinteren 1996–1997 den første til å krysse Antarktis alene og uten støtte, men brukte et vindseil som regnes som et hjelpemiddel.

– Krysset ikke fra kyst til kyst

En annen del av debatten omhandler lengden på O'Bradys reise.

Mens polfarere som Ousland krysset Antarktis fra Berkner-øya til McMurdo-stasjonen, gikk O'Brady fra bunnen av fjellene som leder opp mot Sydpolplatået og avsluttet da han nådde Rossbarrieren. Mens Ousland gikk 2845 kilometer, gikk O'Brady 1500 kilometer.

– Etter min og ledende polfareres mening begynner Antarktis ved havkanten, ikke i bunnen av fjellene slik O'Brady hevder, skriver Ousland i en e-post til NRK.

O'Brady og den britiske offiseren Louis Rudd startet ferden fra leiren Union Glacier 3. november i år. De skulle konkurrere om å bli førstemann til å nå mål ved Rossbarrieren, dit O'Brady kom frem som førstemann på onsdag. De brukte samme rute.

ANTARKTIS: Børge Ousland gikk nesten dobbelt så langt som Colin O'Brady over Antarktis. Foto: Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

Får likevel skryt for bragden

Flere ledende polfarere stiller seg bak kritikken mot hvordan O'Brady fremstiller ekspedisjonen. Selv om O'Brady og Rudd har gjennomført en krevende reise, mener flere at det er feil å fremstille den som gjennomført helt uten hjelp.

Likevel får både han og Rudd heder for å ha gjennomført en tøff reise som har pågått i overkant av to måneder. De første 1000 kilometerne gikk de ikke på en markert vei, og de har opplevd både svært sterk vind, dårlige snøforhold og snøstormer.