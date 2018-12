– Jeg har oppnådd målet mitt: Å bli den første personen i historien som krysser kontinentet Antarktis fra kyst til kyst alene, uten støtte og uten hjelpemidler, skrev O'Brady på Instagram etter å ha tilbakelagt den siste etappen på nesten 125 kilometer på 32 timer.

Norske Børge Ousland ble vinteren 1996–1997 den første til å krysse Antarktis alene uten forsyninger og hjelp utenfra.

Forskjellen fra O'Brady er at Ousland brukte et vindseil, et hjelpemiddel amerikaneren ikke har brukt.

Den norske eventyreren sier til NRK at han brukte de hjelpemidlene som var tilgjengelige.

– Det er en utrolig flott tur han har gjort, men jeg er den første som har krysset Antarktis alene, sier Ousland.

Børge Ousland ble gratulert av Sir Edmund Hillary, førstemann på Mount Everest, etter å ha krysset Antarktis alene som førstemann.

Gikk nesten dobbelt så langt

Nordmannen gikk langt lengre enn O'Brady. Mens Ousland startet fra havkanten, startet amerikaneren fra bunnen av fjellene som leder opp mot Sydpolplatået.

– Jeg gikk 2845 km mens han gikk nesten 1500, sier Ousland.

I tillegg til å starte ved havkanten, fullførte også Ousland turen helt ut til havet, mens O'Brady avsluttet da han kom ned fra og frem til Rossbarrieren.

Rossbarrieren er et område med flere hundre meter tykk is på størrelse med Frankrike.

– Jeg vil gratulere ham med en flott opplevelse. Det er flott i Antarktis og jeg kunne godt tenkt meg en tur tilbake, er Ouslands kommentar til O'Bradys bragd.

Børge Ousland gikk nesten dobbelt så langt som Colin O'Brady over Antarktis. Foto: Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

Sammenlignes med Amundsen og Scott

O'Brady startet fra leiren Union Glacier 3. november i fjor. Samme dag startet også den 49 år gamle britiske offiseren Louis Rudd.

De to skulle konkurrere om å bli førstemann til å nå mål ved Rossbarrieren, dit O'Brady kom frem som førstemann på onsdag.

Rudd var i teten den første uken, men O'Brady tok ham igjen etter en uke og overtok ledelsen.

New York Times sammenligner kappløpet med det legendariske kappløpet i 1911 mellom Roar Amundsen og britiske Robert F. Scott om å bli førstemann på Sydpolen.

Den gangen var Amundsen førstemann, mens Scott kom frem over en måned senere.

– Amundsen tenkte for mye på kappløpet med Scott. Han startet altfor tidlig mens det var for kaldt og var nødt til å snu, sier Børge Ousland.

Den gangen, for 107 år siden, omkom alle medlemmene av Scotts ekspedisjon, mens meldingene om Louis Rudd sier heldigvis at han er god form og går i mål torsdag eller fredag.

Louis Rudd ble slått i kampen om å krysse Antarktis uten hjelpemidler.

– Tenker ikke på konkurrenten

Også Børge Ousland hadde konkurranse da han i 1996 prøvde å bli førstemann til å krysse Antarktis alene.

Den gang var det den britiske eventyreren Ranulph Fiennes som konkurrerte med Ousland.

– Det er alltid spennende med kappløp. Det skaper jo spenning og medieinteresse, sier Ousland.

For 22 år siden ga Fiennes opp underveis, men Ousland sier at når han først har startet er ikke lenger konkurransen noe tema.

– På veien tenker jeg ikke på at det er kappløp. Der må jeg tenke på min egen strategi og å gjøre jobben min, sier nordmannen.

Se: Børge Ousland kommenter amerikanske Colin O'Bradys bragd. Du trenger javascript for å se video. Se: Børge Ousland kommenter amerikanske Colin O'Bradys bragd.

Skal til Canada

Selv har ikke Børge Ousland noen konkrete planer om å vende tilbake til Antarktis.

Sammen med franske Vincent Colliard er han i gang med et prosjekt kalt Ice Legacy der de skal krysse de 20 største breene i verden.

– Vi har krysset tre breer i Alaska, så neste år er planen å krysse en bre på Baffin Island i Canada, forteller den norske eventyreren.