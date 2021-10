Loven gir grensevaktene lov til å avvise mennesker, før de får mulighet til å søke asyl. Den er det siste i rekken av innstramninger ved grensen til Hviterussland. Denne uken har den polske regjeringen bestemt at det skal bygges en høy mur på grensen for å holde flyktningene ute.

– Vi bygger en permanent konstruksjon, sa den polske forsvarsministeren Mariusz Błaszczak. Han informerte om at grensemuren er beregnet å koste en milliard kroner.

Grensesperringen på den 400 km lange grensen mot Hviterussland skal erstattes av en høy mur. Foto: Kacper Pempel / Reuters

– Vi gjør alt for å holde grensen trygg og for å holde tilbake hybridangrepet fra det hviterussiske regimet, sa forsvarsministeren. Han forsikret om at ingen kom til å være i stand til å krysse grensen ulovlig heretter.

Polske grensevakter hevder at 16 000 flyktninger har kommet seg inn i landet fra Hviterussland denne høsten. Både EU og Polen mener at flyktningstrømmen er politisk styrt av Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. Begge parter tolker dette som en reaksjon på sanksjoner mot Hviterussland og støtte til landets opposisjon.

Den polske regjeringen har denne uken sammenlignet situasjonen på grensen med flyktningkrisen i 2015. Det året krysset rekordmange flyktninger Middelhavet og kom inn i Europa. De drastiske midlene polakkene nå tar i bruk er et forsøk på å avverge dette.

Foto: Kacper Pempel / Reuters

EUs grense

EUs kommissær for indre sikkerhet, Ylva Johansson, sier at det er viktig å beskytte EUs ytre grenser, men at Polen samtidig må opprettholde menneskerettighetene og rettsstaten. Johansson har kalt den polske Brussel-ambassadøren inn på teppet.

«Jeg er veldig bekymret over rapportene om folk, inkludert barn fanget i skogen i en kritisk situasjon ved EUs grense mot Hviterussland» skrev Johansson på Twitter torsdag. Videre ønsket hun at Polens, Latvias og Litauens ambassadører skulle møte opp på hennes kontor.

Foto: Pool / Reuters

Polske diplomater skal være sjokkert av Johanssons twittermelding.

– Vår holdning er at dette temaet bør snakkes om på en inkluderende måte med alle medlemsland til stede, sa Polens EU- ambassadør Andrzej Sadosia til det polske nyhetsbyrået PAP.

Asyl en menneskerett

Den polske sivilombudsmannen og Organisasjon for Sikkerhet og Samarbeid i Europa hevder at loven fratar flyktningene den fundamentale retten til å søke asyl.

– Hvis mennesker har en legitim grunn til å søke asyl, må det finnes en mulighet for dem å kunne gjøre det, sa direktøren ODIHR i Matteo Mecacci til Reuters.

Foto: Kacper Pempel / Reuters

Situasjonen på den 400 kilometer lange grensen mellom Polen og Hviterussland har vært uklar. I slutten av august innførte Polen en unntakstilstand som forbyr alle andre enn lokalbefolkningen tilgang til grenseområdet. Journalister og hjelpeorganisasjoner har ikke kunnet følge hva som skjer med de tusenvis av migrantene fra øst. Flere av flyktningene har fryst i hjel. Grensevakter skal konsekvent ha kastet migrantene tilbake til Hviterussland.

NRK har snakket med polske hjelpearbeidere som har kledd seg ut som lokale sopplukkere for å kunne hjelpe migrantene på grensen. De forteller om barnefamilier som vandrer rundt i skogen uten mat og varme klær. Flyktningene fra Midtøsten er redde for å bli oppdaget av grensevaktene og sendt tilbake over grensen til Hviterussland.

De fleste av flyktningene som krysser grensen fra Hviterussland til Polen, Latvia og Litauen ønsker ikke å bli i disse landene. For mange av migrantene er Tyskland målet. Så langt har 4300 flyktninger greid å komme seg dit.