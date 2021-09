Migranter frøs i hjel på grensa mellom Polen og Hviterussland

De ligger ute i skogen noen kilometer fra grensa. En kvinne fra en polsk hjelpeorganisasjon har kommet med blanke varmetepper. Men det er ikke nok når bakken er kald og fuktig.

En reporter fra BBC har møtt iskalde migranter fra Irak, Sri Lanka, Kamerun og Nigeria. Det er også kjent at mange afghanere forsøker å komme seg inn i EU fra Hviterussland.

En forfrossen ung mann fra Irak har ikke spist og drukket på tre dager. En skjelvende trebarnsfar fra Sri Lanka sier han er blitt fratatt pass og simkort. Han vil gjerne hjem.

Flere forteller historier om at de er blitt kasteballer mellom grensevakter på begge sider.

Det er ikke kjent hvor mange av migrantene som er asylsøkere.

I helgen døde fire av dem av kulde. Polske myndigheter har bekreftet dødsfallene.

Polske sikkerhetsstyrker omringer migranter ved grensa til Hviterussland. Bildet er fra 1. september, da det fortsatt var relativt varmt. Senere er det innført unntakstilstand i et belte langs grensa. Der slipper ikke journalister inn. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Utpresning

Statsminister Mateusz Morawiecki sa tidligere i uka at Hviterussland bevisst bruker migranter fra Midtøsten og Afrika for å «destabilisere den politiske situasjonen».

Polen, Litauen og EU anklager Lukasjenko-regimet for å oppmuntre migranter til å komme til Hviterussland.

Det blir sagt at flyktningene deretter sendes over grensa som en hevn for straffetiltak som EU har innført mot Hviterussland.

Den polske statsministeren mener dessuten at Hviterussland får hjelp av Russland.

Samtidig forsikret statsministeren om at forsøket vil mislykkes fordi «Polens grense er veldig godt beskyttet».

Ifølge Morawiecki er det oppdaget rundt 7000 migranter på grensa siden begynnelsen av august.

Disse migrantene kommer trolig fra Afghanistan, ifølge nyhetsbyrået AFP. De utgjorde en gruppe på 32 mennesker som oppholdt seg i en midlertidig leir i Usnarz Gorny nær Biaylystok, 20. august. Foto: Wojtek Radwanski / AFP

Migrantene bekrefter hjelp fra Hviterussland

En ung gutt fra Kamerun bekrefter overfor BBC at hviterussiske grensevakter hjelper dem å komme seg inn i Polen.

Ifølge gutten følger vaktene dem til grensa og forteller når det ikke er polske grensevakter i nærheten. Da krabber de under piggtrådgjerdet.

To brødre fra Nigeria forteller at de ble lokket til Hviterussland med løfter om at de derfra kunne komme seg inn i et EU-land.

Hviterussiske grensevakter nær den polske landsbyen Usnarz Gorny nær Bialystok, 20. august. Foto: Wojtek Radwanski / AFP

Soldater og unntakstilstand

Det polske parlamentet vedtok 7. september å innføre unntakstilstand i et tre kilometer bredt belte langs grensa til Hviterussland.

500 soldater er sendt for å forsterke vaktholdet. Det er forbudt for media og ikke-statlige organisasjoner ta seg inn i området med unntakstilstand.

Teamet fra BBC ble stanset ved en kontrollpost da de forsøkt å ta seg inn til grensa.

Polske soldater har bygget et piggtrådgjerde langs grensa til Hviterussland. Bildet er fra landsbyen Nomiki, 26. august. Foto: Kacper Pempel / Reuters

EU: I strid med folkeretten

EU-kommissær, Ylva Johansson, vil granske de fire dødsfallene.

Hun har bedt polske myndigheter om å la Det europeiske grensebyrået Frontex få slippe inn.

Johansson er kritisk til Polens behandling av migrantene. Hun mener det er ulovlig ifølge folkeretten.

– Selv om stater har suveren rett til å håndtere sine grenser, så er dette ikke forenlig med respekt for menneskerettighetene, inkludert retten til å søke asyl. Det å sende folk rett tilbake over grensa setter liv i fare.

To FN-organer har også bedt om umiddelbar adgang til grenseområdet for å sørge for medisinsk hjelp, mat, vann og ly for natta.