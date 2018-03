Peter Madsen spurt om parteringen av Wall: – Det var ikke rasjonelt

Da rettssaken startet opp igjen etter en to uker lang pause, gikk aktor Jakob Buch-Jepsen rett inn på de grusomme detaljene i saken.

Peter Madsen hevder Kim Wall døde som følge av en ulykke i ubåten, og at han i panikk ville kvitte seg med kroppen.

Madsen sier han ikke klarte å løfte kroppen ut av ubåten, og at det var grunnen til at han delte opp liket.

– Det er en vanskelig sak å snakke om. Jeg var i en sinnssyk situasjon, sier han og henvender seg til aktor:

– Du snakker om et dødt menneske, men det er fortsatt et menneske. Jeg skjønner ikke hva disse makabre detaljene skal være godt for, sier Madsen, som ikke vil svare på detaljer om hvordan parteringen foregikk.

– Du får spørre rettsmedisineren, svarer Madsen før han blir presset til å fortelle mer.

Iført svart T-trøye og blå bukser kom oppfinneren til retten noe forsinket etter en lang samtale med sin forsvarer på bakrommet.

Kuttet av hodet

PRESSET MADSEN: Aktor Jakob Buch-Jepsen på vei til retten. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

Aktor mener det ikke gir noen mening at Madsen måtte kutte av hodet til Wall for å få henne ut av ubåten.

– Jeg forstår det heller ikke. Det er av mange ting som skjedde på Nautilus som jeg til dags dato ikke forstår, svarer Madsen.

Aktor sier Madsen i et politiavhør har forklart at han kom til å tenke på filmen «Seven» under parteringen.

– Jeg kan ikke forklare dette som noe rasjonelt eller gjennomtenkt, for det var det ikke. Jeg var ikke inspirert av film eller noe annet. Jeg var i en forferdelig situasjon. Det var en død person som jeg hadde ansvaret for. Det jeg tenkte, var at hvis den personen ikke var å finne i ubåten lenger, så var situasjonen over, sier Madsen.

Han legger til at det er mye han gjør som ikke er rasjonelt.

– I går sto jeg inne i cellen og smadret hodet inn i reolen, så jeg fikk en rift på nesen. Det var heller ikke rasjonelt. Det var heller ikke rasjonelt at jeg på vei til rettssalen ba fengselsbetjentene stramme håndjernene mer, sier Madsen.

Viste filmer med grotesk innhold

Mot protester fra Peter Madsen ble det spilt av to grove animasjonsfilmer og en video av det som skal være en reell henrettelse. Før filmen ble vist, ble det advart mot nakenhet og vold. I animasjonsfilmene som inneholder torturscener får nakne kvinner hodet kuttet av.

Flere av tilhørerne uttrykker ubehag når retten får se animasjonsvideoene som er funnet på Madsens harddisk.

Aktor mener det er påfallende at Madsen hadde slike filmer, og påpeker at en mulig dødsårsak kan være at Kim Wall fikk strupen skåret over.

– Dødsårsaken er jo kjent, hun døde av kvelning. Det har jeg forklart om ulykken, sier Madsen.

Han har hevdet at Wall døde som følge av kullosforgiftning.

Nekter for seksualisert vold

Peter Madsen benekter at han gjorde noe seksuelt med Kim Walls døde kropp.

Når aktor spør hvorfor Wall var påført skader i underlivet, svarer Madsen at han stakk henne for å «punktere» den døde kroppen for å unngå gassdannelser. Han ville sørge for at kroppen ikke fløt opp av vannet.

– Det er ikke noe seksuelt i det for meg, sier Madsen.

Aktor sier han ikke får det til å stemme at Madsen sier han påførte Kim Wall stikkskader for å «punktere» kroppsdelene og slik unngå gassdannelser. Aktor påpeker at skadene Madsen påførte Wall i underlivet, var overflateskader.

– Hvordan henger det sammen med at gass skulle sive ut? lurer aktor.

Madsen avviser at det var seksuelt motivert og holder fast på at skadene er påført etter at Wall var død.

Aktor spør Madsen hvorfor han festet de avkuttede kroppsdelene til jernrør da han dumpet dem i sjøen.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at noen skulle få vite om det. Meningen var selvfølgelig at de skulle forsvinne og aldri bli funnet, svarer Madsen.

PÅGREPET: Her blir Peter Madsen fraktet bort av politiet etter han ble reddet i land da ubåten Nautilus sank. Foto: Kåre Breiner / DR2

Fire forskjellige forklaringer

Peter Madsen er tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelle handlinger av særlig farlig karakter mot den svenske journalisten Kim Wall.

Madsen sier han ikke er skyldig i drap.

Da saken startet 8. mars, holdt Madsen fast ved forklaringen om at Wall døde av gassforgiftning nede i ubåten.

– Jeg kommer ned i ubåten, den er fylt av gass. Jeg finner Kim Wall der liggende livløs. Jeg forsøker å få liv i henne, men kjenner på pulsen at det ikke er noe jeg kan gjøre, sa Madsen.

Aktoratet tror ikke på oppfinnerens historie.

Siden pågripelsen har Madsen kommet med fire forskjellige forklaringer.