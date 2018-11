Peker på mulig drapsmann i ny Palme-bok

Journalist Jan Stocklassa har dykket ned i forfatter og journalist Stieg Larssons hemmelige arkiv og funnet opplysninger om drapet på statsminister Palme en februarnatt for over 32 år siden.

Mandag kommer den tidligere diplomaten og forretningsmannen med boken «Stieg Larssons arkiv: Nyckeln til Palmemordet».

I boken, som på norsk får tittelen «Stieg Larssons arv», utpekes en kjent Palme-hater som i boken har fått aliaset Jakob Thedelin, og hans medhjelpere, skriver Expressen.

Interessant bankboks

Etter at politiet publiserte denne fantomtegningen fikk de inn flere tips om Christer Pettersson (t.v.).

Stocklassa skriver i boken at Thedelin tidligere skal ha hatt alibi for drapet, men at han kan ha vært på Sveavägen da Palme ble drept. For i et intervju med forfatteren sier mannens kone at han var ute en tur og at det er uklart når han kom hjem.

Ifølge Aftonbladet skal Thedelin ha blitt en interessant person for Palme-etterforskerne, og at politiet nå leter etter en bankboks som skal tilhøre Thedelin.

Thedelin skal ifølge Stocklassa ha dårlig økonomi, men skal likevel være svært opptatt av å betale 1.500 kroner i året for denne bankboksen med ukjent innhold.

Etterforskningsleder i Palme-saken Krister Petersson, sier imidlertid til avisen at politiet ikke vil uttale seg om en pågående etterforskning, og vil ikke bekrefte politiets interesse for boksen.

Fakta om Olof Palme Ekspandér faktaboks Sven Olof Joachim Palme ble født i Stockholm 30. januar 1927.

Studerte juss i Sverige og USA og ble i studiedagene medlem av Sveriges sosialdemokratiske studentforbund.

Begynte å jobbe for statsminister Tage Erlander i 1953 og ble innvalgt i Riksdagen i 1958.

Hadde flere ulike regjeringsposter før han i 1969 ble statsminister for første gang.

Etter at sosialdemokratene tapte riksdagsvalget i 1976, ble Palme opposisjonsleder. Han kom tilbake som statsminister i 1982.

Palme var kjent for sitt sterke internasjonale engasjement, blant annet for palestinerne, mot apartheidregimet i Sør-Afrika og mot USAs krigføring i Vietnam.

Palme ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann i Stockholm 28. februar 1986.

Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Kilde: NTB

Sør-Afrika-spor

Aftonbladet skriver at Palmegruppen nå jobber aktivt med det såkalte Sør-Afrika-sporet, og at politiet nå etterforsker en mulig gjerningsmann, som tidligere har hatt alibi.

Storklassas teori knytter sammen teorier om profesjonelle drapsmenn fra Sør-Afrika og om høyreekstreme personer og organisasjoner.

Palmes sterke engasjement mot apartheidregimet i Sør-Afrika har gjort at den daværende sørafrikanske etterretningstjenesten BOSS har kommet i søkelyset gjentatte ganger i Palme-etterforskningen.

Tidligere har den sørafrikanske etterretningstoppen Eugene de Koch hevdet at fire BOSS-agenter sto bak Palme-drapet.

Larsson opptatt av Palme-saken

Mysteriet om hvem som står bak Palme-drapet har blitt et nasjonalt traume for Sverige. Til tross for verden mest omfattende etterforskning, vet man fremdeles den dag i dag ikke hvem som drepte statsministeren.

Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Foto: Janerik Henriksson/tt / NTB scanpix

Millennium-forfatter Larsson begynte umiddelbart etter drapet på Sveavägen i Stockholm å undersøke hvilke personer eller grupper som kunne stå bak.

Fram til sin død i 2004 var Larsson opptatt av å løse drapsgåten. Han sendte også informasjon til dem som etterforsket saken.

Da Stocklassa åpnet Larssons arkiv, fant han brev, artikler, dokumenter og fotografier som også inneholdt nye spor.

Ny teori

Den nye boken er basert på Larssons samlinger, men det er Stocklassas teori om hva som skjedde drapsnatten som blir lagt fram.

Her pekes det altså en kjent Palme-hater og en av hans medhjelpere ut som mulige gjerningsmenn.

På tross av utlyst dusør på 50 millioner kroner for tips som kan føre til oppklaring, er Palme-drapet fortsatt uoppklart i dag.

Mordetterforskningen har i løpet av tre tiår blitt en av verdens dyreste. Ifølge Aftonbladet har politiarbeidet kostet svenske skattebetalere 550 millioner svenske krone