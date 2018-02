Anklager politiet i Palmesaken for manipulasjon av vitner

Sigvard «Sigge» Cedergren var et av de viktigste vitnene som knyttet Christer Pettersson til mordplassen.

Petterson ble tiltalt for drapet på Sveriges statsminister Olof Palme 28. februar 1986. Han ble funnet skyldig i 1989, men ble senere samme år frikjent etter å ha anket.

Nå har SVTs gravejournalister i «Uppdrag Granskning» sett nærmere på avhørene politiet gjorde med «Sigge» Cedergren.

Deres konklusjon er at Cedergren ble manipulert til å endre sitt vitnemål og plassere Petterson på åstedet.

Narkotika-selger og bruker

Sigvard «Sigge» Cedergren døde 5. mars 1996, nesten på dagen ti år etter drapet på Palme. Foto: SVT

«Sigge» Cedergren var da han ble avhørt en narkotikaselger som selv var storbruker av amfetamin.

Han ble avhørt 43 ganger, de fleste gangene av en bestemt politimann og ofte uten avhørene ble tatt opp på bånd.

Under de første elleve avhørene er det ingen sport av at han nevner Christer Pettersson som gjerningsmann.

Cedergren fortalte at han hadde passerte mordstedet, hørt skuddene og sett en flyktende mann.

Først pekte han ut mannen som den kjente tyven Lars-Inge Svartenbrandt, deretter en politimann som var med identifikasjonsgruppe, så sangeren Ted Gärdestad og til slutt Christer Pettersson.

Ifølge politiets egen telefonavlytting var ikke Cedergren en gang ute da Palme ble drept. Han var hjemme og snakket i telefon.

En av Sveriges fremste avhørseksperter, Pär-Anders Granhag, har gått gjennom avhørsprotokollene.

– Jeg har sett på rundt 20 av de forhørene som ble gjort med Cedergren og må si at jeg sjelden har sett noe så rotete som dette, sier Granhag.

Han viser blant anet til at når Cedergren sier noe som er i strid med opplysninger politiet allerede har, får han hjelp av politimannen.

Drapet på Olof Palme 27 bilder Åstedet lå i nærheten av en t-banestasjon. Blodsporet på bakken vitner om drapet. Anonymous / Ap Åstedet der Palme ble drept med blod på bakken som vitner om skuddene som falt. AFP / TT News Agency / Bjorn Elgstrand/TT / Sweden OUT Svensker legger ned roser som et symbol på sosialdemokraten Olof Palme ved Sveavägen Avenue 28. NTB scanpix Blomsterhavet vokste ved Sveavägen og åstedet. TT NEWS AGENCY / AFP Politiets kriminalteknikere feier åstedet etter å ha lett etter bevis. Bjorn Elgstrand / Ap Politiets dykkere på veg opp fra vannet ved Tegelbacken i Stockholm etter å ha dykket etter våpenet som skal ha blitt brukt til å drepe Olof Palme. Det ble funnet en pistol på bunnen under søket. Ekströmer, Jonas / NTB scanpix En svensk polititjenestemann undersøker en bag funnet i en kanal i sentrale Stockholm i forbindelse med Palme-etterforskningen. Inne i baggen fant de et skytevåpen. PICA / REUTERS Politiets dykkere på veg opp fra vannet ved Tegelbacken i Stockholm, etter å ha dykket etter våpenet som skal ha blitt brukt til å drepe Olof Palme. Det ble funnet en pistol på bunnen under søket. Ekströmer, Jonas / NTB scanpix Smith & Wesson-revolver. Dette er en revolver av typen som ble brukt til å drepe Olof Palme. Tusenvis av svensker har lisens til å eie slike og andre våpen. Foto: Lasse Hedberg, Pressens Bild/NTB Pluss 6. april 1986 rekontruerte politiet drapet i området Palme ble drept. Polititjentene på bildet skulle være ekteparet Palme som blir fulgt av en ukjent morder. Bo Schreiber / Ap Svenske Christer Pettersson ble i 1988/1989 pågrepet og senere dømt for drapet på Olof Palme. Dommen ble imidlertid opphevet 1989 og Pettersson løslatt. Ap Christer Pettersson var en kjent småkriminell alkoholiker. Mange mente han derfor var lett å peke ut som syndebukk. Andre er fremdeles overbevist om at Petterson var drapsmannen. ANDERS HOLMSTROM / AFP Den mordtiltalte Christer Pettersson på pressekonferansen etter frikjennelsesdommen. Dan Hansson, SCANPIX Sverige / NTB scanpix Olof Palme var en omstridt politiker blant annet for sitt vennskap med den kubanske presidenten Fidel Castro. Bildet er tatt 30. november 1987. JOSE TAMARGO / AFP Den svenske statsminister Olof Palme på besøk i Oslo. Her i samtale med statsminister Kåre Willoch i 1983. Laurvik, Henrik / NTB scanpix Olof Palme fotografert kort tid før han ble myrdet. John Wahlbarj / Afp En plakett i asfalten markerer åstedet der Palme ble drept. BOB STRONG / Reuters Aftenpostens forside 1. mars 1986 Faksimile/Nasjonalbiblioteket Arbeiderbladet forside 3. mars 1986 Faksimile VGs forside 1. mars 1986. Faksimile/Nasjonalbiblioteket Sven Lennart Gustafsson i i det svenske politiet sjekker noen gamle dokumenter i Palme-arkivet. JONATHAN NACKSTRAND / Afp Journalister får besøke rommet hvor Palme-gruppa har over 250 hyllemeter med dokumenter knyttet til etterforskningen. JONATHAN NACKSTRAND / Afp Statsminister Olof Palme avbildet under et besøk i Norge i 1983. NTB scanpix Enka Lisbeth Palme sammen med parets sønn, Joakim under en minnestund for Olof 19. september 2003. HENRIK MONTGOMERY / AP Mange gikk i fakkeltog og deltok i minnehøytidligheten over Palmes død i Oslo i 1983. Gjellesvik, Inge / NTB scanpix Statsminister Olof Palme ble drept i sentrum av Stockholm om kvelden 28. februar 1986, og sørgende landsmenn valfartet til åstedet lang tid etterpå. ARKIV / NTB scanpix Sosialdemokraten Olof Palme vifter med en rose 28-08-1985. NTB scanpix

Foret med informasjon

Tre etterforskere som arbeidet i politiets Palmegruppe sier alle at Cedergren systematisk ble foret med opplysninger for at han skulle svare «riktig». under forhørene.

Sören Morberg, som selv arbeidet i ni år i Palmegruppe, er også kritisk. Han bruker sterke ord når han forteller om kollegaens metoder.

– Disse avhørene er etter min mening ikke verdt papiret de er skrevet på, sier Morberg til SVT.

Kjente seg ikke igjen

Christer Pettersson døde i 2004, nesten 15 år etter at han ble frikjent for å ha drept Olof Palme. Foto: Ap

SVT har intervjuet et av de andre vitnene som ble avhørt av politimannen på slutten av 1980-tallet.

Hun var på 80-tallet sammen med «Sigge» Cedergren, men har siden forlatt Stockholm og sluttet med narkotika. Hun ønsker derfor å være anonym og lar seg intervjue som «Lena».

– Når man blir intervjuet veldig, veldig mye og de forteller hvordan folk så ut og hvor folk stod og sånt, skaper man seg til slutt et bilde i hodet, sier hun til SVT.

Hun ble avhørt flere ganger og forhørsprotokollen viser at hun i det sjuende avhøret plutselig kom med helt nye opplysninger som skal ha vist at Christer Pettersson løy om hvor han var på mordkvelden.

– Du kan bryte ned en hvilken som helst narkoman og få den til å tro at den har sett masse ting, sier «Lena».

Da «Lena» etter at tiltalen ble kjent fikk vite hva hun skulle ha sagt, kjente hun seg ikke igjen i det hele tatt.

– De leste opp ting som de påsto at jeg hadde sagt og jeg følte at dette har jeg ikke sagt, sier hun.

Har startet etterforskning

Olof Palme fotografert på sitt kontor noen timer før han ble skutt og drept 28. februar 1986. Foto: John Wahlbarj / Afp

Politiet startet i 2014 etterforskning mot politimannen som forhørte Cedergren.

Politimannen selv har i avhør fornektet at han manipulerte vitner, men flere politimenn gir et annet bilde av hans metoder.

– Det påstås av flere kolleger som var med på avhør med politimannen at de nedskrevne vitnemålene ikke stemte med de opplysningene som personene hadde gitt, sier den tidligere etterforskningslederen Dag Andersson.

Den nye Palmegruppen har prøvd å finne de misbrukerne som politimannen forhørte, men de fleste er døde og opplysningene deres lar seg ikke kontrollere.

– Nå er det for sent og det lar seg aldri kontrollere, sier Andersson.

SVT har selv i flere måneder forsøkt å få et intervju med politimannen for at han skal svare på anklagene.

Han har ikke ønsket å la seg intervjue. Da SVT ba ham se på et dokument med anklagene mot ham, svarte han: «Du tar så feil at jeg synes det er trist. Jeg har ingenting mer å si om dette».