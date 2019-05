– De har blitt en del skjermet, men de siste månedene på flukt har vært tøffe, sier han.

Patricio Galvez har for første gang tilbrakt natten sammen med de sju barnebarna, etter at de tirsdag ble gjenforent i Erbil i Irak.

Far til barna, Michael Skråmo, var norsk statsborger, men født og oppvokst i Göteborg. Han kjempet for terrororganisasajonen IS. Sammen med sin svenske kone, Amanda Galves, som også ble drept i Syria, hadde de sju barn mellom ett og åtte år gamle.

Patricio Galvez med ett av de sju barnebarna på armen. Han og barna blir i Erbil i Irak for å få de nødvendige avklaringene før de alle kan reise til Sverige. Foto: Cecilia Uddén / Sveriges Radio

– Ikke akutt

Ifølge morfaren, som har gitt et intervju til SVT, står det greit til med barna:

– Det virker som om barna ble tatt vare på i Al-Hawl-leiren. De er ikke kjempefriske, men de virker OK. Det er ikke noe akutt, sier han til den svenske TV-kanalen.

– Én av dem har litt vondt i ørene. Det kan tyde på en ørebetennelse. Eldstemann i søskenflokken virker mest traumatisert. De andre er så små, og jeg tror de har vært mye inne, og ikke sett så mye. Vi skal til sykehuset i ettermiddag for å undersøke dem, sier morfaren.

– Ble skjermet

Han sier datteren har skjermet barna.

– Jeg vet at min datter holdt barna i en liten oase eller boble, de har vært mest inne. Men siden november har de vært på flukt og hatt det fælt. De har sultet, sier Galvez.

– Noen av barna må identifiseres?

– Ja, det stemmer. Jeg vet ikke helt hvordan de gjør det. Jeg kan bekrefte at det er min datters barn, men da blir det dokumentert.

– Gir dem masse kjærlighet

Galvez forteller at tiden så langt har gått med på å gi barna masse kjærlighet og mat.

– Det er fantastisk, og jeg kjenner at jeg har mye energi. Vi gav dem alle lekene vi hadde med, og det ble helt kaos med sju barn, sier Galvez.

Det er første natten han er sammen med barnebarna, og det ble lite nattesøvn på han selv.

– Barna sover bra, men den minste er våken innimellom, så jeg har ikke sovet så mye.

– Hva skjer nå fremover?

– Vi må se hva legen sier og få riktig medisin. Jeg kommer til å få instruksjoner fra ambassaden på hvordan vi gjør det frem mot hjemreisen til Sverige, Jeg har ikke fått instruksjoner ennå, men det kan ta opp til tre uker. Så reiser vi hjem, sier Patricio Galvez til SVT.

Svensk-norske Michael Skråmo ble drept i sluttkampene mot IS i mars. Foto: Privat

Foreldrene døde

Svensk-norske Michael Skråmo ble drept i sluttkampene mot IS i mars, ifølge sin mor.

Sammen med sin svenske kone, Amanda Galves, dro de til Syria i 2014. Hun ble drept i et granatangrep i januar i år.

De to hadde med seg fire barn da de dro for å slutte seg til IS. Senere har de fått ytterligere tre barn.

Kurdiske myndigheter ga 19. april tillatelse til at barna kunne flyttes til et svensk konsulat i Irak.

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere anslått at det til sammen er om lag 40 barn med norsk tilknytning i Syria i dag. 18 av dem er gjort rede for, og minst tolv av dem er foreldreløse.