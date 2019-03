– Han er en av de farligste som har reist fra Skandinavia

Svenske Jesper Söder, som har kriget mot IS for den kurdiske YPG-militsen, hadde kontakt med den norske statsborgeren Michael Skråmo (33) for noen få måneder siden.

– Han er en av de farligste jihadistene jeg har møtt som har reist fra Skandinavia. Han er sterkt troende og har sagt at han heller tar selvmord og dreper sine barn enn å overgi seg, sier den tidligere YPG-soldaten Jesper Söder til NRK.

Mandag ble den norske statsborgeren Michael Skråmo pågrepet i området rundt byen Baghouz i Syria – et IS-kontrollert område som nå er i full oppløsning. Det skal ha vært udramatisk da Skråmo overgav seg sammen med flere andre svenske statsborgere.

Jesper Söder kriget for den kurdiske YPG-militsen og lurte ut informasjon fra Michael Skråmo via kontakt på sosiale medier. Foto: Privat

Urix forklarer: IS er redusert til eit par nabolag

Reiste fra by til by

Ifølge Jesper Söders kilder i Syria har Michael Skråmo hatt mange muligheter til å overgi seg til YPG, og bli transportert sammen med sine barn ut av området i Syria hvor han var. Men han har gang på gang nektet, inntil nå.

Söder skal ha hatt kontakt med Skråmo for noen måneder siden og da skal han ha vært overbevist om at IS skulle bestå, og at tilbakeslagene bare var midlertidige.

For kort tid siden fikk Söder informasjon fra en kilde om at Skråmo ønsket å overgi seg. Han skal ha reist fra by til by og gjemt seg den siste tiden.

Flere norske IS-krigere er fortsatt på frifot i Syria. Ifølge NRKs opplysninger er det snakk om rundt 20 menn, 10 kvinner og anslagsvis 30 barn.

Tirsdag kveld ble det kjent at en norsk IS-kvinne og hennes to barn ble hentet ut av den siste IS-enklaven.

– Det var min jobb å lure ham

Da de pratet første gang via Instagram var de fiender, Skråmo kjempet for IS og Söder i den USA-ledede koalisjonen YPG.

Men Söder overbeviste ham etter hvert om at han var en muldvarp i YPG, og lot som at han selv egentlig var en radikalisert ekstremist for å få tak i informasjon.

– Jeg skrev til ham at jeg var overbevist om at det IS står for er rett, og jeg ville at han skulle lære meg alt han kunne om islam. Det ville han jo. Jeg skrev ting jeg ikke står for, for å få ut informasjon av ham, hevder Söder.

Michael Skråmo er manipulativ, og sterkt overbevisende. Derfor mener tidligere soldat i YPG, Jesper Söder at han er farlig for omverdenen. Foto: Facebook

De to skal via sosiale medier ha snakket om IS og terror.

– Han vil sees som en lærd mann, et forbilde, en som folk vil høre på. Han vil synes og høres. Han er veldig manipulativ og det gjør ham farlig. Han ville aldri tatt på seg en selvmordsvest, det er han for feig til. Men han er farlig fordi han kan få andre til å gjøre det, sier Söder.

I en tre år gammel propagandavideo oppfordret en gråtende Skråmo svenske jihadister til å reise fra Sverige og slutte seg til «den hellige krigen» i Syria.

I norsk rett?

Michael Skråmo er norsk statsborger med norske foreldre, men har vokst opp i Göteborg.

– Jeg er overbevist om at Norge kommer til å ta ham hjem. Jeg tror Sverige sammen med Norge kommer fram til en dialog og deler informasjon, men at han dømmes og får fengselsstraff i Norge, sier Söder

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har ikke villet kommentere om enkeltpersoner som har reist til Syria for å oppsøke terrorgrupper.

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, sier til Dagbladet at det på sikt kan være aktuelt å stille Michael Skårmo for retten i Norge.

– Han er norsk statsborger og siktet for deltakelse i en terrororganisasjon. Dermed har vi grunnlag for å sikte ham og straffeforfølge ham i Norge, sier Hugubakken til avisen.

Drev rekruttering

Skråmo er en av de mest profilerte norsk-svenske fremmedkrigerne som har reist til Syria for å slutte seg til IS.

Ifølge svenske medier har Skråmo drevet utstrakt propagandavirksomhet og oppfordret til terrorangrep i Sverige. Han skal også aktivt ha rekruttert andre fremmedkrigere.

Skråmo har sju barn hvor tre er født i Syria. Hans kone, Amanda, skal ha blitt drept for noen uker siden i et bombeangrep.

De sju barna er kommet over til YPG-militsen og skal være i trygghet.