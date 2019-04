Parisere: – Vi har tross alt vært heldige

Det lukter svidd i Paris.

Allerede to kilometer unna sentrum kan lukten av røyk merkes etter at den spektakulære Notre-Dame katedralen brant i natt.

ILDGAP: Det var i den såkalte «Skogen» brannen startet. Dette er en trestruktur som er forseglet med blyplater. Taket gjorde det veldig vanskelig å få inn vann slik at flammene kunne slukkes. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Etter ni timers iherdig kamp mot flammen kunne brannvesenet i Paris kl. 10 tirsdag formiddag melde at brannen var helt slukket.

Igjen står en steinkatedral uten tak og uten spiret, som en gang viste pariserne hva klokka var med sine lange skygger.

Derfor var slokkingen så vanskelig: Brannen startet i «Skogen»

Spiret i Notre-Dame raser ned i brannen Du trenger javascript for å se video. Spiret i Notre-Dame raser ned i brannen

– Det var i hvert fall ikke et terrorangrep

– Det var en merkelig stemning blant oss som stod og så på i går kveld. Katolikkene sang sanger til jomfru Maria mens det brant. Flere ganger trodde vi brannen hadde roet seg, men så eksploderte det med flammer og gnister igjen, forteller hun, sier Anne Schrinder til NRK.

KUNNE GÅTT VERRE: Anne Schrinder er glad for at hovedkonstruksjonen fortsatt står, og at brannen ikke var terror. Foto: Kristian Elster

Hun er en av flere tusen som har møtt opp ved Notre-Dame for å betrakte katedralen dagen etter brannen.

– Jeg måtte ned å sjekke selv. Hvis konstruksjonen ikke faller sammen, og det er visst fortsatt usikkert, så har vi vært heldige. Det kunne gått mye verre. I det minste var det ikke et terrorangrep. Det ville vært enda verre, forteller Schrinder.

Sperringer er satt opp rundt katedralen, og flere tusen mennesker seg samler seg derfor ved Seinens venstre bredd. Noen turister, men langt flere parisere. Noen tar bilder, mens en del står tenksomme og ser på kirken, som er snaut hundre meter unna.

ETTER BRANNEN: Tirsdag kom de første bildene av hvordan det ser ut inne i Notre-Dame etter den ni timer lange brannen. Foto: Philippe Wojazer / AP

– Notre-Dame er en viktig referanse i livet mitt

Jean- Louis Cicuttini så brannen på tv i går, i dag måtte han ned å se med egne øyne hvordan det står til med bygget han omtaler som en viktig del av livet sitt i Paris.

BRYR SEG: Jean- Louis Cicuttini går ofte forbi Notre-Dame og setter stor pris på oppmerksomheten brannen fikk fra omverdenen. Foto: Kristian Elster/NRK

– Jeg går forbi Notre-Dame jevnlig, jeg føler hun er en viktig referanse i livet mitt. Jeg er overrasket og glad over oppmerksomheten vi har fått fra hele verden. Det er godt å kjenne at folk bryr seg om oss, sier han til NRK.

50 år gammel Carole jobber vanligvis på torget foran Notre-Dame der hun selger varer fra boden sin.

– Jeg har bodd i Paris i 30 år. Da jeg hørte det brant ville jeg dra ned for å passe på boden min, men det var umulig å komme til, derfor dro jeg først i dag, sier Carole til NRK.

Brannen i Notre-Dame oppsummert Du trenger javascript for å se video.

Macron: – Notre-Dame skal gjenreises

Frankrikes president Emmanuel Macron lovet i går at katedralen skal gjenoppbygges, og takket brannmannskapene for at kirkebyggets to ikoniske tårn og fasade ble reddet fra flammene.

– Vi skal hente inn de aller beste til å gjenreise kirken og vi skal be om internasjonal hjelp, sa Macron da han talte til folket mandag kveld.

Han besøkte brannåstedet og holdt en kort tale foran Notre-Dame med tårer i øynene.

– Det verste er unngått, sa Macron.