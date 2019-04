Derfor var slokkingen så vanskelig: Brannen startet i «Skogen»

Området der det begynte å brenne kalles bare «Skogen». Det er et hundre meter langt og ti meter høyt loft bygd i tre. Det tar imot vekten av taket og fordeler kreftene over til murkonstruksjonen. Omtrent 13.000 eiketrær ble brukt i konstruksjonen.

Taket er dekt av 210 tonn med blyplater, står det på hjemmesidene til Notre-Dame. Blyet er brukt for å gjøre det vanntett og for at det skal stå imot brann.

– Spiret og taket var mer eller mindre dømt til å brenne opp med en gang flammene begynte å spre seg, forteller arkeolog og arkitektekspert Ted Henderson til The Daily Caller Foundation.

NESTEN UMULIG: Å få inn vann i området som brant var veldig vanskelig. Foto: PATRICK ANIDJAR / AFP

Fikk ikke tilgang

De omtrent fem millimeter tykke blyplatene er spikret fast til treverket under og så er de forseglet. Dette gir et vanntett tak som også er brannsikkert. Det vil si brannsikkert dersom kilden til brannen er noe som kommer fra utsiden.

Dersom brannen starter på innsiden, sørger platene for at det dannes et brennkammer det er veldig vanskelig å få tilgang til.

– Så når brannfolkene kommer og begynner å spyle taket med vann, så renner vannet ned langs sidene av taket. Det kommer ikke inn dette rommet der brannen er i ferd med å spre seg, forteller Henderson.

I tillegg er taket så høyt oppe at det gjorde det vanskelig å levere vannet presist.

STORE; TETTE FLATER: Dette er Notre-Dame før brannen. Det omfangsrike, grå blytaket beskytter trestrukturen under for vann. Foto: JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Ikke moderne anlegg

– Disse katedralene er bygd for brenne. Dersom de ikke hadde vært gudshus, så ville de ha vært kondemnert, forteller tidligere brannsjef i New York City, Vincent Dunn til New York Times.

En annen brannekspert, Greg Favre, skriver på Twitter at slike strukturer mangler innebygde brannhemmere. Altså deler av konstruksjonen som forhindrer at en brann sprer seg videre.

Ikke sprinkleranlegg

Le Figaro skriver at katedralen hadde et godt brannvarslingsanlegg.

– I en kulturinstitusjon som dette er brannsikkerhetssystemet, via røykdetektorer, spesielt sofistikerte. Så snart det er røyk, starter det., løytnant Arnaud Blondiau i brannvesenet til avisen.

Brannvesenet fikk derfor raskt beskjed om at noe var galt og rykket ut. Det som ikke skjedde, var at bygningen selv begynte å bekjempe brannen.

– Automatiske brannslukkingssystemer kan være ekstremt ødeleggende, opplyser Gilles Glin, som er tidligere sjef for brannvesenet i Paris til Le Parisien.

– Det er alltid problematisk å installere dem fordi de utløses veldig raskt og kan enkelt skade uerstattelige kunst- og kulturgjenstander, sier Gilles.

Han mener slike systemer er en risiko, og at de fører til mer skade enn de er nyttige i tilfelle det brenner.

IKKE MODERNE UTSTYR: Det franske nasjonalbiblioteket har bilder fra loftet med høy oppløsning. Det er klart at det ikke fantes moderne utstyr for å bekjempe brann. Foto: Nasjonalbiblioteket, Frankrike

Brannkilden

Hva som fikk brannen til å starte, er fortsatt uklart. Brannen ser ut til å ha begynt rett under spiret. Det er var under rehabilitering. Så sent som torsdag foregikk det arbeide der, skriver The New Yorker som hadde en journalist på taket.

– Det har skjedd mange ganger at kirker, synagoger og templer har gått opp i røyk under rehabilitering, sier brann-ekspert Glenn Corbett til NBC News. Professoren underviser i brannsikkerhet ved John Jay College i New York.

– Den mest sårbare tiden for slike bygg er når det foregår konstruksjonsarbeide. Da er det folk som bruker sveiseapparater og annet utstyr som kan være kilder til antennelse, sier Corbett.