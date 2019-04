Notre-Dame skal gjenreises: – Blir en kostnad vi ikke kan forestille oss

Den ikoniske katedralen i Paris har store brannskader, men ifølge brannsjef Jean-Claude Gallet er hovedkonstruksjonen og de to tårnene reddet.

– Det er avgjørende, og det skal vi være veldig takknemlige for. Hvis konstruksjonen hadde kollapset, hadde vi tapt kirken. Da hadde vi måttet bygge opp en kopi, og det er noe helt annet, sier fagdirektør Ulf Holmene hos Riksantikvaren.

Gjenoppbyggingen kommer til å ta flere år og vil trolig koste flere milliarder kroner.

– At dette nå kommer til å bli en kostnad som vi nå ikke kan forestille oss, er jo helt opplagt. Dette er en type arbeid som, både når det kommer til håndverk og materialer, er svært kostbart, sier Holmene.

Han spår mange diskusjoner og stor uenighet om hvordan det skal gjøres.

– Det er ikke en enkel bygning å sette opp. Det er ekstremt komplisert, og trenger ekspertise på alle nivåer, sier han.

Bevart i 3D-modell

Det kan imidlertid være god hjelp i arbeidet til den amerikanske kunsthistorikeren og professoren Andrew Tallon.

Spiret på Notre-Dame knakk da taket var overtent. Foto: Dominique Bichon / AP

Han brukte laserskannere til å lage en ekstremt detaljert og nøyaktig 3D-modell av hele kirken i 2015.

Tallon døde i fjor, men informasjonen han samlet inn kan komme til nytte når kirken skal restaureres.

Modellen ga en fullstendig oversikt over hele konstruksjonen, og målet var å finne ut hvordan kirken ble bygget og hvilke oppussingsprosjekter den hadde vært gjennom.

Der kom det blant annet frem at det berømte kongegalleriet på den vestlige fasaden hadde sunket og var forskjøvet med rundt 30 centimeter.

Modellen viste også at søylene på innsiden ikke sto helt rett i forhold til hverandre, og at kirken kan ha blitt bygget rundt gamle reisverk uten å rive noe.

Stødige vegger

Ved å måle bevegelsene i bygget mente Tallon også å kunne identifisere steder der man tok lengre pauser i arbeidet eller endret byggeplanene underveis.

Strebebuene på taket, som man lenge trodde ble satt opp senere, viste seg å ha vært der helt fra begynnelsen. Veggene har nesten ikke beveget seg siden de ble bygget.

– Det er brukt så mye blekk på denne bygningen, og mye av det er fullstendig feil, sa Tallon til National Geographic da han var ferdig.

Byggingen av kirken startet i 1163. Den ble erklært fullført i 1345, og kjernen av bygningen har holdt seg intakt siden den gang.

Man vet at biskopen i Paris, Maurice de Sully, bestilte kirken en gang rundt 1160. Men hvem som faktisk gjorde jobben, er ikke kjent.

AFP

Donerer milliarder

Frankrikes president Emmanuel Macron lover at Notre-Dame skal gjenoppbygges. Med tårer i øynene sa Macron mandag kveld at han vil hente inn de aller beste til å gjenreise kirken, og at han vil be om internasjonal hjelp. En innsamlingsaksjon skal lanseres tirsdag.

Den franske milliardæren François-Henri Pinault har allerede varslet at han vil donere 100 millioner euro, nesten en milliard kroner, til gjenoppbyggingen.

Pinault eier blant annet merkevarer som Gucci og Yves Saint Laurent, og henter pengene fra det familieeide investeringsselskapet Artemis.

– Stilt overfor en slik tragedie ønsker alle å gi denne juvelen i vår arv livet tilbake så snart som mulig, skriver Pinault i en pressemelding.

Tirsdag morgen opplyser Frankrikes rikeste mann, Bernard Arnault, at han vil donere dobbelt så mye. Arnault-familien og selskapet LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) gir 200 millioner euro til gjenoppbyggingen.

Unesco har også sagt at de vil støtte arbeidet.

– Det er viktig og fullt forståelig. Notre-Dame står på listen over de viktigste kulturminnene i verden. Det er en del av menneskehetens kulturarv i ypperste klasse. Dette er ikke bare et tap og en utfordring for Frankrike, men for hele verden, sier Holmene.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke bekreftet, men brannvesenet mener de kan utelukke at den var påsatt.

Frankrikes president Emmanuel Macron ser den kraftige brannen i Notre-Dame-katedralen. Du trenger javascript for å se video. Frankrikes president Emmanuel Macron ser den kraftige brannen i Notre-Dame-katedralen.

Kan smuldre opp

Selv om steinveggene fortsatt står, er ikke faren over.

Førsteamanuensis Øystein Ekroll er spesialist på bygningsarkeologi, sier det kommer an på steintypen.

– Her er det kalkstein, og den tåler sterk varme veldig dårlig. Den smuldrer opp. Når man i tillegg pøser på med kaldt vann for å slukke, så fører det til en spenning mellom varme og kulde som gjør at steinen sprekker ytterligere, sier han.

Ifølge Ekroll vil en stor del av jobben fremover gå ut på å kartlegge hvor store fysiske skader det er på murverket for å se om det er fare for at deler av søyler og pilarer kan rase, og om de må støttes opp.

– Det vi ser ut til å stå igjen med, er et utbrent murskall som ser ut til å stå. Men den har tapt alt av brennbart materiale inne og ute, så man må nærmest begynne fra bunn med å sikre murverket og legge midlertidig tak for å sikre den. Så må man møysommelig prøve å lappe sammen det som står igjen, sier Ekroll.