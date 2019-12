– Den er ikke utenfor fare i dag. Den vil være utenfor fare når vi tar bort det gjenstående stillaset, sier biskop Patrick Chauvet til nyhetsbyrået AP.

Stillaset som Chauvet viser til, ble satt opp som en del av restaureringsarbeidet som pågikk før brannen i april.

Brannen førte til at stillaset ble delvis ødelagt. Nå frykter de Chauvet og andre at de 50.000 jernrørene som stillaset består av, skal falle sammen og ødelegge steinhvelvet på kirken.

– 50 prosent

Notre-Dame-biskop Patrick Chauvet Foto: Thibault Camus / Thibault Camus

– I dag kan vi si at det er 50 prosent sjanse for at det kan reddes. Det er også 50 prosent fare for at stillaset kan falle ned på de tre hvelvene, så bygningen er fortsatt veldig skjør, sier biskopen.

Selv om hele steinkonstruksjonen av bygningen fortsatt står, ble steinene varmet kraftig opp under brannen.

Bygningsingeniører frykter at oppvarmingen har ført til at steinene er svekket, og ikke vil stå imot sjokket om stillaset faller sammen.

Arbeidet med å stabilisere og støtte opp om Notre-Dame pågår fortsatt som dette bildet tatt lille julaften viser. Foto: GONZALO FUENTES / GONZALO FUENTES

Restaurering først i 2021

Biskopen sier at han tror at arbeidet med å fjerne de ødelagte stillasene kommer til å fortsette utover hele neste år.

– Vi må fjerne stillasene fullstendig slik at vi sannsynligvis kan begynne restaureringen i 2021. Når stillasene er fjernet må vi vurdere hvor mange av bygningssteinene som må erstattes. sier Chauvet.

Han tror at det vil ta tre år etter at restaureringen har startet før folk kan gå inn i kirken, men at hele arbeidet vil ta lengre tid.

President Emmanuel Macron har lovet at Notre-Dame skal stå ferdig i løpet av fem år, til Paris arrangerer sommer-OL i 2024.

Så langt er det heller ikke klart hvordan katedralen skal se ut etter at den er i satt i stand.

Senest i november var det ent offentlig krangel der generalen som leder gjenoppbyggingen ba sjefarkitekten for arbeidet om å «holde kjeft».

Brannen i Notre-Dame oppsummert Du trenger javascript for å se video.

Over 200 år siden sist

Denne julen var første gang siden den franske revolusjonen det ikke er holdt julemesse i Notre-Dame.

Selv mens Paris var okkupert av nazistene under andre verdenskrig, var det ikke noe problem å markere Kristi fødsel ved overgangen fra julaften til juledagen.

Reserveløsningen var at midnattsmessen flyttes til Saint Germain l'Auxerrois, et kvarters gange fra Notre-Dame.