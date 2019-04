Slik ser det ut inne i Notre-Dame nå

Ved 10-tiden i formiddag opplyste brannvesenet i Paris at brannen i den 800 år gamle katedralen er fullstendig slukket.

HULL: Et gapende hull i taket etter brannens herjinger mandag kveld.

Brannen brøt ut ved 18.50-tiden mandag kveld, men takket være brannvesenets intense kamp klarte man å redde katedralen fra fullstendig ødeleggelse.

Talsperson for brannvesenet Gabriel Plus sier at nødetatene nå arbeider med å «undersøke bevegelsene i strukturen og etterslukking».

– Nå som brannen er over er det ekspertenes tur til å planlegge hvordan de skal konsolidere byggverket, legger han til.

Bilder fra innsiden viser hvordan takstrukturen har kollapset og etterlatt seg et gapende hull i taket.

Et annet bilde viser at de karakteristiske vindusmaleriene er tilsynelatende uskadet.

Samler inn penger

PÅ INNSIDEN: På gulvet ligger resten av taket som kollapset under brannen.

Nå som brannen er slukket, starter arbeidet med å redde det som er igjen av byggingen.

– Den er vår historie, vår litteratur, våre fantasier, stedet der vi har opplevd alle våre største øyeblikk. Vi vil gjenoppbygge Notre-Dame sammen, sa president Emmanuel Macron sent mandag kveld.

Den franske milliardæren François-Henri Pinault har donert 100 millioner euro til gjenoppbyggingen. I dag donerte Louis Vuitton-eier Bernard Arnault det dobbelte.

EU-president Donald Tusk oppfordrer alle medlemsland til å bidra i gjenoppbyggingen av Notre-Dame. Jean-Claude Juncker sier EU-kommisjonen vil støtte arbeidet.

– Jeg vil komme med beroligende og solidariske ord til den franske nasjon, også som borger av Gdansk, som ble 90 prosent ødelagt og nedbrent og senere gjenoppbygget. Dere kommer også til å gjenoppbygge katedralen deres, sier Tusk.

.