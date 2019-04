Parisere reagerer med sinne på konspirasjonsteorier

Både i Frankrike og i utlandet er det lansert forskjellige teorier om hva som ligger bak brannen.

Teoriene spriker fra terrorisme til president Macron, men fellesnevneren er at de trekker i tvil om brannen skyldes et uhell eller en tilfeldighet.

NRK treffer Aurélien Zahou og hans venn Thomas Poussielgue utenfor Saint-Sulpice, kirken som har overtatt mye av Notre-Dames rolle som Paris' storkirke etter brannen.

Begge uttrykker sinne over at påstandene som blir fremmet.

– Vi har nok her i Frankrike nå. Med brannen og de gule vestene. Men noen vil alltid prøve å ødelegge, sier Thomas Poussielgue.

Thomas Poussielgue mener franskmennene har nok å stri med, og ber konspirasjonsteoretikerne holde seg unna. Foto: Kristian Elster / NRK

Avhører arbeiderne på taket

To døgn etter brannen konsentrerer etterforskerne seg om å avhøre arbeiderne som jobbet med oppussingen av taket på Notre-Dame.

En medarbeider hos statsadvokaten i Paris sier at de så langt har avhørt rundt 30 personer, for det meste de som arbeidet med oppussingen.

Aurélien Zahou tror gjerne at slurv eller rot kan ha ført til brannen, men mener det er noe helt annet en det konspirasjonsteoretikerne hevder.

– Hvis noen har glemt igjen en sigarett eller noe, bør vedkommende straffes. Men det er noe annet enn at den er påtent, sier han.

Brannen i Notre-Dame oppsummert Du trenger javascript for å se video.

– Idiotisk å si

– En i familien min tror president Macron står bak brannen. Hun er konservativ og tror han gjorde det for å slippe å holde TV-talen han skulle holdt mandag, sier Nina Weiss til NRK:

Hun går på videregående skole i Paris og NRK treffer henne sammen med venninnene Freja Liautaud og Daphné Helard i Paris' berømte latinerkvarter.

De er enige om at det nok er noen som tror på påstandene, men at det tross alt er et lite mindretall.

– Det er idiotisk å si at det ligger en konspirasjon bak, sier Daphné Helard.

Gymnasiastene Freja Liautaud (t.v.), Nina Weiss (midten) og Daphné Helard (t.h.) Foto: Kristian Elster / NRK

Angrep på katolikker

Den mest vanlige påstanden i sosiale medier er at brannen er en del av et pågående angrep på katolikker i Frankrike.

Onsdag fikk de støtte av Ungarns visestatsminister Zsolt Semjen, som sa at antikristen politikk var grunnen til brannen.

Et av «bevisene» til konspirasjonsteoretikerne er en brann i kirken Saint-Sulpice 17. mars i år.

Brannen, som startet ved en av dørene, ble raskt stoppet. Kirken fikk bare mindre skader og ble raskt åpnet igjen.

17. mars i år brant det i Paris' nest største kirke, Saint-Sulpice Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Har overtatt Notre-Dames rolle

– Det begynte å brenne i sekken til en hjemløs som hadde søkt ly i en døråpning, sier Jean-Claude Esparcieux til NRK.

Han arbeider i Saint-Sulpice som nestleder i menighetsrådet og avviser kontant at brannen i hans kirke skulle ha noe med Notre-Dame å gjøre.

Jean-Claude Esparcieux. Arbeider i Saint-Sulpice som nestleder i menighetsrådet. Foto: Kristian Elster / NRK

– Folk er sånn. Det er alltid noen som vil misbruke hendelser, sier Esparcieux.

Har overtatt for Notre-Dame

Med en skjebnens ironi er det nettopp Saint-Sulpice som har overtatt en del av Notre-Dames rolle etter brannen.

Saint-Sulpice er den nest største i Paris og skal nå holde de viktige messene skjærtorsdag og første påskedag, messer som vanligvis ville blitt holdt i Notre-Dame.

Onsdag kveld forrettet erkebiskopen i Paris under en messe i Saint-Sulpice som skulle vært holdt i Notre-Dame.

Blant dem som var til stede under den årlige messen for å vie hellige oljer var Frankrikes førstedame Brigitte Macron, borgermester i Paris Anne Hidalgo og innenriksminister Christophe Castaner.

Kirken var stappfull og flere tusen fulgte i stedet messen på storskjerm på plassen utenfor.

– Jeg håper brannen i Notre-Dame kan virke samlende på både katolikker og andre. Ikke at noen få skal få bruke tragedien til å ødelegge oss, sier Jean-Claude Esparcieux.

Flere tusen var samlet utenfor Saint-Sulpice onsdag kveld og fulgte messen på storskjerm. Foto: Kristian Elster / NRK