Hevder antikristen politikk har skylden for brannen i Notre-Dame

Zsolt Semjen er visestatsminister i Ungarn. 56-åringen er samtidig leder for det kristendemokratiske partiet KDNP. Semjen retter nå harde beskyldninger mot styresmaktene i Frankrike.

Semjen hevder brannen i Notre-Dame er «et tragisk symbol» på det han kaller avkristning. Den mener han pågår i blant annet Frankrike.

– Det pågår et apokalyptisk tap av verdier i hele den vestlige verden, forteller Semjen. Uttalelsene kom under et intervju med den ungarske TV-stasjonen Hir TV.

Deler av intervjuet er gjengitt av nyhetsbyrået Associated Press.

Semjen levner liten tvil om at han mener franske myndigheter må ta mye av skylden for brannen i katedralen.

– Den sekulære franske antikirkelige politikken må stå ansvarlig, mener Semjen.

Semjen sikter til at franske kirker bygget før 1905 er eid av den franske staten.

Det betyr at det er franske myndigheter som han ansvar for vedlikehold, sikkerhet og forebyggende branntiltak.

Den ungarske visestatsministeren mener derfor den franske staten er ansvarlig for at brannen fikk gjort så mye skade.

Onsdag kveld har det foreløpig ikke kommet noen reaksjon eller svar fra franske myndigheter på angrepet fra den ungarske visestatsministeren.

Vurderer å bidra i gjenoppbyggingen

Zsolt Semjen foreller videre i TV-intervjuet at ungarske myndigheter vurderer å bidra økonomisk til gjenoppbyggingen av Notre-Dame. Samtidig presiserer visestatsministeren at dette bør Frankrike selv ta ansvaret for siden landet har såpass god økonomi.

– Kanskje Gud tillot denne tragedien for at den franske nasjonen skulle skakes opp, sier Semjen.

Han mener det ikke bare er Notre-Dame som må gjenoppbygges, men også franskmennenes selvfølelse. Landet bør finne tilbake til sin historie og sin kristne tilknytning, ifølge Semjen.

Visestatsminister Zsolt Semjen og den ungarske statsminister Viktor Orbán. Foto: Szilard Koszticsak / AP

Ungarns statsmininister Viktor Orbán har tidligere uttalt at landets strenge innvandringspolitikk og grensesperringer har bidratt til å beskytte Europas kristne kulturarv.

