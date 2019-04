Nå skal kirkeklokkene ringe over hele Frankrike

– Vi håper det kommer mange i kveld, flere enn det som normalt ville kommet på denne messen i Notre-Dame, sier Jean-Claude Esparcieux til NRK.

Esparcieux arbeider som nestleder i menighetsrådet i Saint-Sulpice – den nest største kirka i Paris.

Tusener har ikke fått plass inne i Saint-Sulpice, og følger messen på storskjerm utenfor kirken. Foto: Kristian Elster / NRK

Onsdagens messe kalles Chrismale og holdes hvert år onsdag i påskeuken. Den skulle vært holdt i Notre-Dame, men er flyttet til Saint-Sulpice på grunn av brannen. Messen begynner 18.30 og varer i to timer.

Brannen i Notre-Dame oppsummert

Ringer i hele Frankrike

Men det er ikke bare messen i Saint-Sulpice som blir spesiell i kveld. Klokka 18.50 skal kirkeklokkene ringe over hele Frankrike – nøyaktig to dager etter at brannen startet.

– Jeg håper det kommer mange katolikker for å vise solidaritet etter det som skjedde, sier Esparcieux, og legger til:

– Vi har lånt inn ekstra stoler fra Notre-Dame får å få plass til alle som kommer.

Jean-Claude Esparcieux, nestleder i menighetsrådet i Saint-Sulpic. Foto: Kristian Elster / NRK

Stolene var ikke i Notre-Dame under brannen. De oppbevares utenfor kirken når de ikke brukes til store begivenheter.

Spiret i Notre-Dame raser ned i brannen

Det blir erkebiskopen av Paris, Michel Aupetit, som skal lede messen. Det blir også satt opp storskjerm utenfor Saint-Sulpice så folk kan følge messen der.

Inne i Saint-Sulpice skal det settes inn ekstra stoler fra Notre-Dame Foto: Kristian Elster / NRK

– Vi erstatter ikke Notre-Dame, men flere messer som skulle vært holdt i Notre-Dame i påsken, blir holdt her i stedet.

Det gjelder også messen skjærtorsdag og den store messen første påskedag.

Stenges i seks år

Biskopen i Notre-Dame sier han vil stenge katedralen i opptil seks år mens den restaureres etter den omfattende brannen tidligere denne uka.

Det var under møter med lokale forretningseiere onsdag at Notre-Dame-biskop Patrick Chauvet kom med erkjennelsen av at det berømte monumentet vil måtte holde stengt i «fem til seks år» etter brannen.

Den tok med seg katedralens hovedspir og store deler av taket og den ikoniske trebebyggelsen, kalt «skogen», som holdt det oppe.

Chauvet sier at «en seksjon av katedralen har blitt betydelig svekket» av den ødeleggende brannen, uten å spesifisere nærmere.

Han legger til at det er uklart hva kirkens 67 ansatte vil drive med i den nærmeste framtiden.