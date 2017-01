Overlevende minnes Holocaust

De tenner lys og legger ned blomster for å minnes de døde. I dag deltar flere av dem som ikke endte sine liv i gasskamrene på minnemarkering i Auschwitz.

Følg den direkte i videovinduet over.

– Jeg vil fortsette å komme hit så lenge jeg lever, forteller Janina Malec fra Polen.

Den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier sier at tyskere minnes folkemordet og har tatt på seg alt ansvar for ugjerningene. I den tyske nasjonalforsamlingen har det vært markering i dag. Både jøder og andre ofre for naziregimet har blitt minnet.

Les også: Tusener av nazi-drapsmenn fortsatt på frifot