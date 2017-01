Tusenvis av nazi-drapsmenn fortsatt på frifot

Sjefetterforsker ved Simon Wiesenthal-senteret i Jerusalem, Efraim Zuroff, er sikker på at et betydelig antall krigsforbrytere fra andre verdenskrig fortsatt er i live. Letingen etter dem har pågått i 72 år, og den skal fortsette. Zuroff mener de bør stilles til ansvar for sine ugjerninger som kostet millioner av jøder livet i tidenes verste folkemord.

Efraim Zuroff, sjefetterforsker og direktør for Simon Wiesenthal-senteret Foto: INTS KALNINS / Reuters

– Det er hundrevis, kanskje tusenvis av nazister som fortsatt lever, men utfordringen er å få brakt dem inn for en domstol, forteller Efraim Zuroff til nyhetsbyrået AFP.

Krigsforbryterne tjenestegjorde som fangevoktere i konsentrasjonsleirer, soldater i Waffen-SS eller som offentlige tjenestemenn i organisasjoner som samarbeidet med Nazi-Tyskland.

Også i Norge

I Norge vervet tusenvis av nordmenn seg som frontkjempere, arbeidet for Statspolitiet eller det tyske sikkerhetspolitiet. Norske SS-soldater deltok i aksjoner der jøder ble massakrert og norske polititjenestemenn sto bak arrestasjoner av jøder i Norge.

Norske SS-soldater avlegger ed i Oslo 21. mai 1941. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Siden 2001 har 104 tidligere nazister blitt dømt for sin deltakelse under jødeutryddelsen. Senest i juni 2016 ble en 94-årig fangevokter fra Auschwitz straffet for sin medvirkning til drap på jøder.

Frustrert

For nazijegerne har det vært frustrerende at mange stater har lovgivning som beskytter egne borgere som var involvert i jødeutryddelsen. Det betyr at de i dag ikke kan straffes selv om de kan bevises hva de var med på.

– I Ukraina er det mange som var involvert, men det har aldri vært startet en eneste etterforskning. I Norge var det frivillige SS-soldater som vervet seg til innsats på Østfronten og de var involvert forbrytelser mot menneskeheten. De kan likevel ikke straffes, hevder Efraim Zuroff og viser til foreldelsesfristen som gjelder i Norge.

Efraim Zuroff besøkte Norge flere ganger i 2013, men kom ingen vei i forsøket på å spore opp naziforbrytere og få dem etterforsket sammen med norske myndigheter. Han har tidligere uttalt at han ønsker å jakte på nazistiske krigsforbrytere til det ikke lenger er noen i live.

Holocaustdagen

I dag markeres den internasjonal Holocaustdagen flere steder i verden. FN har bestemt at 27. januar skal være til minne om jødeutryddelsen. På denne dagen i 1945 rykket sovjetiske styrker inn i Auschwitz i det tyskokkuperte Polen og frigjorde 7000 fanger som fortsatt var i live.