Forsvaret: Norske spesialsoldater bidro i aksjon ved hotell i Kabul

Et luksushotell i Kabul ble angrepet lørdag kveld, i et angrep som varte i mer enn tolv timer og ble avslutta søndag morgen. 18 personer ble drept i angrepet. Blant de drepte er det fire afghanere og 14 utlendinger.

– De afghanske styrkene som rykket ut til hotellet i Kabul heter Crisis respond unit og er trent opp av norske soldater, sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK ved 10-tiden søndag formiddag.

– De har blitt trent opp av norske soldater siden 2007, fortsetter han.

Klokka 12 søndag formiddag bekrefter FOH også at norske spesialsoldater var med under aksjonen ved hotellet.

– Nå har vi nettopp fått melding om at alt norsk personell er tilbake på campen og er gjort rede for. Ingen norske soldater er skadd, sier Stordalen, pressetalsperson ved FHO.

– Vært i aksjon siden angrepet starta

– Hva kan du si om norske styrkers bidrag i Afghanistan under denne gisselaksjonen?

– Jeg kan bekrefte at det har vært et relativt omfattende angrep på hotell Intercontinental. De norske spesialstyrkene som er i Kabul, vi har om lag 50 personer der, har vært i aksjon etter angrepet starta i går kveld, sier Stordal til NRK.

– Hvor vanlig er det at de norske styrkene gjør dette?

– De norske spesialstyrkene som er i Kabul er involvert når det afghanske spesialpolitiet er ute på aksjon. Det er normalt at de har en tilbaketrukket rollet. De afghanske styrkene er nå i stand til å gjøre mye selv, men vi er i bakgrunnen som mentor og sørger for at de får gjort jobben på en ordentlig måte. Men dersom det er behov for det kan vi yte direkte støtte, sier Stordal.

Han vil ikke gå ut med detaljer rundt hendelsen, og kommenterer ikke hvorvidt det var behov for direkte inngripen fra norske soldater i akkurat denne aksjonen.

Hotellgjester prøver desperat å komme seg ut fra Intercontinental Hotel i Kabul på et tidspunkt under det 12 timer lange angrepet. Du trenger javascript for å se video. Hotellgjester prøver desperat å komme seg ut fra Intercontinental Hotel i Kabul på et tidspunkt under det 12 timer lange angrepet.

Angrepet lørdag

Det var ved 21-tiden lokal tid at væpnede personer angrep luksushotellet i den afghanske hovedstaden.

Tom Gresback, talsperson for Nato-styrkene i Afghanistan, sa i en uttalelse søndag morgen at det var afghanske styrker som ledet arbeidet for å få kontroll på situasjonen på luksushotellet.

Selv om Nato avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014, har forsvarsalliansen fortsatt rundt 12.000 soldater i landet.

Minst seks personer er døde etter angrepet, deriblant en utenlandsk kvinne. Ytterligere informasjon om nasjonaliteten er ikke kjent.

Utenriksdepartementet har bekreftet at en norsk statsborger befant seg på hotellet. Vedkommende er brakt i sikkerhet, og UD jobber for å få ytterligere oversikt over situasjonen, ifølge UD.

– Vi har ingen opplysninger om at det skal ha vært flere nordmenn på hotellet, fortsetter Solberg.

Taliban

En talsmann for Taliban hevder søndag formiddag at gruppa sto bak angrepet, som varte i tolv timer, skriver nyhetsbyrået AP.

Ambulanser stod oppstilt på rekke og rad utenfor hotellet i Kabul mens angrepet pågikk. Foto: Mohammad Ismail / Reuters

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid hevder i en e-post at den opprinnelige planen var å angripe hotellet torsdag, men at den ble utsatt ettersom det da ble holdt et bryllup der.

Ifølge en afghansk tjenestemann er angrepet over, og alle angriperne skal være drept.

Intercontinental Hotel har vært utsatt for angrep tidligere. I 2011 ble 21 personer drept av en selvmordsbomber, deriblant ti sivile. Også da sa Taliban at de sto bak angrepet.