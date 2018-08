Ordkrig etter brokollaps: Vil ha syndebukker og oppsigelser

Letingen etter syndebukker er i full gang etter den fatale etter brokollapsen, der 39 mennesker mistet livet.

Allerede i går var medlemmer av regjeringen ute og mente ansvaret lå hos det private veiselskapet Autostrada per l'Italia, og beskyldningene fortsatte i dag da statsministeren, transportministeren og to visestatsministre kom til Genova for å se brokatastrofen med egne øyne.

Fakta om ulykken på Morandi-broen Ekspandér faktaboks Ponte Morandi er en bro på motorveien A10 ved den italienske havnebyen Genova.

Broen ble bygget mellom 1963 og 1967 og er 1.102 meter lang. Den krysser elven Polcevera, samt flere bygninger, fabrikker og et jernbanespor.

Tirsdag ved 12-tiden kollapset cirka 200 meter av broen, og opptil 35 personbiler og flere lastebiler falt i bakken 45 meter under.

Over 40 personer personer er bekreftet døde, deriblant tre barn. To av de omkomne er fra Albania, tre er fra Chile og tre fra Frankrike. 15 personer er skadd, for de fleste er tilstanden alvorlig.

Det var kraftig regnvær, sterke vindkast og lynnedslag da ulykken skjedde.

Ulykken er den største som involverer en bro i Europa på flere tiår. (NTB)

Mener bompengene går til profitt

Autostrada per l'Italia finansierer driften av veiene de har ansvaret for gjennom bompenger. Selskapet ble privatisert i 1999 og eierselskapet Atlanta, som er notert på Milanobørsen, har de siste årene ekspandert stort på veidrift utenfor Italia.

Regjeringen hevder selskapet prioriterer profitt og at manglende penger til vedlikeholdsarbeide er årsaken til brokollapsen.

– I stedet for å la pengene gå til vedlikehold, så deler de profitten. Det er årsaken til at broen kollapset, sa visestatsminister og leder for Femstjernersbevegelsen Luigi De Maio tidligere i dag.

Kritikken ble gjentatt av statsminister Giuseppe Conte på en pressekonferanse noen timer senere. Han sa at regjeringen vurderer om de skal frata Autostrada per l'Italia kontrakter og konsesjoner, og at de ikke vil vente på resultatet fra etterforskningen før de handler.

Han varslet også at det vil bli stilt strengere krav til vedlikehold for selskaper som har kontrakter på å drifte det italienske veinettet.

Italias transportminister Danilo Toninelli og visestatsminister Luigi Di Maio var i dag for se den kollapsede motorveibroen i Genova. Begge er sterke i sin kritikk av selskapet som driftet motorveien. Foto: Paolo Santalucia / AP

Vil frata selskapet konsesjonene

Transportminister Danilo Toninelli mener toppledelsen i Autostrada per l'Italia må trekke seg.

– Det første som bør skje, er at lederne i Autostrada per l'Italia går av. Gitt at det har vært kontraktsbrudd, varsler jeg at vi har begynt prosessen for eventuelt å si opp kontrakten deres samt gi en bot på 150 millioner euro, uttalte Toninelli til fjernsynskanalen RAI 1.

150 millioner euro tilsvarer over 1,4 milliarder kroner. Regjeringen varsler også at selskapet må være med og betale for gjenoppbyggingen.

Mener de har brukt store penger på vedlikehold

Nyhetsbyrået Reuters skriver at veiselskapets ledelse ikke har noen planer om å etterkomme transportministerens anmodning.

Selskapet opplyser at det regelmessig har vært undersøkelser og sikkerhetssjekker av den én kilometer lange og 90 meter høye motorveibroen, og at de alltid har rådført seg med selskaper som har den fremste ekspertisen og kunnskapen.

– Resultatet fra disse undersøkelsene har dannet grunnlaget for vedlikeholdsarbeidet, som har vært godkjent av transportdepartementet i tråd med loven og kontraktsbetingelser, heter det i en uttalelse.

Når det gjelder broen som kollapset, har det siden 2016 blitt utført omfattende vedlikehold. Dette arbeidet skulle fortsette.

Et nytt prosjekt som skulle bedre sikkerheten, var allerede godkjent og skulle legges ut på anbud i september. Kostnadene er stipulert til 20 millioner euro. Prosjektet omfattet blant annet to av broens bærende pilarer, inkludert den som kollapset i går.

I tillegg sier selskapet at de har ventet på godkjennelse for å bygge en ny vei, som går rundt Genova.

Kalte vedlikeholdsbevilgninger «sløseri»

Visestatsminister Luigi Di Maio retter ikke bare kritikk mot veiselskapet.

Han mener tidligere regjeringer har lukket øynene for tilstanden på landets motorveier.

De Maio mener «øyelukkingen» skyldes uheldige bindinger mellom det italienske næringslivet og de politiske partiene, en kritikk som alltid har vært kjernen i Femstjernersbevegelsens budskap.

Da Danilo Toninelli ble utnevnt til transportminister for to måneder siden, bad han om en gjennomgang av tilstanden for alle større broer på det italienske veinettet.

– Det har ikke vært tilstrekkelig vedlikehold og kontroll på mange av broene i Italia. De fleste av dem ble bygget på 1960-tallet, uttalte han i går.

I dag gjentok han at alle broer og tunneler nå skal sjekkes grundig.

Samtidig avslører en av RAIs radiokanaler at flere av Femstjernersbevegelsens representanter i nasjonalforsamlingen i 2013 satte spørsmålstegn ved behovet for en omfattende og kostbar oppgraderingsplan som den daværende sentrum-venstre-regjeringen la frem.

Vedlikeholdsplanen, som forutsatte store nasjonale bevilgninger, ble betegnet som «sløseri».

Et innlegg med kritikken fra 2013, ble etter brokollapsen i går fjernet fra regjeringspartiets nettsted.

Redningsmannskap har siden broen kollapset tirsdag formiddag uten stans lett etter skadde og omkomne. Foto: Luca Zennaro / AP

Bropilarene skulle styrkes

Samtidig forteller beboere i bydelen hvor motorveibroen går at de har vært urolige over tilstanden på broen.

– Vi har visst i mange år at det har vært problemer med broen, og det er kontinuerlig vedlikehold av den. På 1990-tallet forsterket de deler av den, men ser du den nedenfra kan du se rust, sier en beboer.

En annen, som jobbet i et varehus som befinner seg under broen, forteller at det allerede på 1980-tallet falt ned store betongbiter, og at eksperter fra Japan ble tilkalt for å finne ut hvorfor betongen hadde forringet så raskt.

Påtaleansvarlig i Genova, Francesco Cozzi, sier de ikke har mottatt alvorlige sikkerhetsbekymringer om Morandi-broens tilstand, men at de vil gå gjennom arkivene for å se om det har kommet inn varsler tidligere.