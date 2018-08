Været kan ha vært medvirkende til brokollaps

Så langt er rundt 30 døde og mange skadet etter at deler av en sentral bro i dag plutselig kollapset.

I letingen pekes det på alt fra veimyndighetene til været for å finne en forklaring på hvordan et 80–100 meter langt strekk av den 45 meter høye broen kunne falle ned.

Så lynet slå ned

Flere lokale italienske medier skriver at det kraftige regn- og tordenværet de siste dagene kan være medvirkende.

I videoer som er delt på sosiale medier ser man lyn som flerrer over himmelen rett før broen raser sammen.

– Det var kort tid etter klokken halv tolv at vi så lynet slo ned i broen, deretter så vi broen kollapse, forteller et øyenvitne ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

Andre forteller at uværet skal ha ført til at store murbiter løsnet fra broen.

En representant for Autostrade per l'Italia, som drifter deler av veinettet i det nordlige og sentrale Italia, sier dette ikke stemmer.

Bilder fra 1965, da broen ble bygget

Sto ferdig i 1967

Broen som går over en sentral del av Genova, forbinder motorveiene A10 og A7.

Broen ble påbegynt i 1965 og stod ferdig i 1967. Den er oppkalt etter den italienske ingeniøren Riccardo Morandi som konstruerte en rekke broer i Italia på 1960- og 1970-tallet.

Autostrade per l'Italia opplyser at broen gjennomgikk omfattende vedlikehold i 2016.

Deler av renoveringsarbeidet pågikk fortsatt, blant annet arbeidet man med å styrke broens grunnstruktur, sier talsmannen for Autostrade ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det skal ikke ha pågått noe arbeid i dag.

Brokonstruksjonen har tidligere blitt kritisert.

Antonio Brencich er professor ved Universitetet i Genova og har forsterkede betongkonstruksjoner som sitt spesialfelt. I 2016 beskrev han spennet i broen som feilkonstruksjon.

– Broen er feil konstruert. Før eller senere må den erstattes. Jeg vet ikke når, men det vil komme til et punkt hvor kostnadene til vedlikehold vil bli høyere enn å bygge en ny, sa Brencich til den lokale liguriske fjernsynskanalen Primocanale i 2016, ifølge Ap.

Krever italiensk «Marshall-plan»

Det italienske forskningsrådet (CNR) krever nå en «Marshall-plan» for å bedre sikkerheten på landets broer.

«De fleste av dagens broer ble bygget på 1950- og 60-tallet. Disse broene ble bygget med den beste teknologi man kjente den gang, men de har en forventet levetid på bare rundt 50 år», skriver organisasjonen i en pressemelding.

CNR mener det ikke er holdbart å satse på modernisering og vedlikehold, men at man må sette i gang et omfattende program for å bygge nye broer, som vil ha en forventet levetid på 100 år.

Uakseptabel kollaps sier myndighetene

Transportminister Danilo Toninelli er kritisk til vedlikeholdet på italienske broer. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Den italienske visetransportministeren Edoardo Rixi har uttalt til italienske SkyNews24 at han ikke begriper hvordan broen kunne kollapse.

– Det er uakseptabelt at en så viktig bro ikke var bygget for å unngå kollaps, sier Rixi.

Rixi peker på veimyndighetene Autostrade per l'Italia.

Transportminister Danilo Toninelli lover at de ansvarlige skal stilles til ansvar, ifølge Reuters.

– Det har ikke vært tilstrekkelig vedlikehold og kontroll på mange av broene i Italia. De fleste av dem ble bygget på 1960-tallet, sier han.



Etter at Toninelli ble transportminister for to måneder siden har han bedt om en oppdatering av tilstanden for alle broer i Italia.

Vil granske alle mulige årsaker

En talsmann for Autostrade per l'Italia sier at alle mulige årsaker til kollapsen kommer til å bli undersøkt så snart det er trygt å arbeide på stedet.

Selskapet sier de vil jobbe sammen med myndighetene i dette arbeidet.

Aksjeverdien til Autostrade per l'Italia sank med 9,8 prosent på Milanobørsen etter at brokollapsen.