Ohio-drapsmann slapp unna dødsdom grunnet tøff barndom

I 1997 ble da 40 år gamle Raymond Tibbetts dømt for å brutalt ha drept to personer.

Tibbetts bodde i byen Cincinnati i Ohio med sin kone Judith Crawford (42), som jobbet som hjelpepleier for 67 år gamle Fred Hicks, som hadde latt paret få bo i hjemmet sitt.

DØMT: 61 år gamle Raymond Tibbetts ble først dømt til dødsstraff etter å ha drept sin kone og en 67 år gammel mann i 1997. Foto: Handout . / Reuters

På samme dag, drepte Tibbetts 67-åringen, i tillegg til å knivstikke sin kone til døde. Han skal ha blitt rasende på henne etter at hun konfronterte ham med kokainavhengighet.

Tibbetts ble dømt til henrettelse og livstid i fengsel.

Nå har den amerikanske guvernøren i Ohio Josh Kasich, trukket tilbake Tibbetts dødsdom etter å ha funnet «fundamentale feil» i straffeutmålingen, skriver BBC.

Ble sultet og brent

Opprinnelig skulle livsdømte Tibbetts ha blitt henrettet i februar denne vinteren.

Men etter å ha mottatt et brev fra jurymedlem Ross Geiger, argumenterte Kasich hardt mot rettsvesenet i Ohio, og prosessen ble utsatt.

Kasich ba dem vise barmhjertighet overfor Tibbetts.

– Forsvarerne manglet tilstrekkelig bevis i rettssaken. Dette kombinert med en feilaktig beskrivelse av Tibbetts barndom, forhindret til slutt juryen i å dømme ham til dødsstraff, sier Kasich fredag til den britiske kringkasteren.

I brevet ble det gjort rede for at Tibbetts hadde hatt en svært traumatisk barndom – bevis ingen av jurymedlemmene hadde sett tidligere, og som ikke hadde blitt gjennomgått i rettssaken.

Blant annet skal Tibbetts og hans brødre ha blitt bundet til sengen om natten, sultet, slått, brent og kastet ned trapper, melder CBS News.

Mener barndommen ikke endrer noe

Tibbetts dom ble endret til livstid i fengsel uten uten mulighet til benådning.

– Guvernør Kasich har gjort staten Ohio en stor tjeneste ved å rette opp denne feilen ved å forsikre seg om at undersøkelsene og balansen i krim- og jussystemet vårt fungerer, sier Tibbetts advokat Erin Barnhart, ifølge nyhetskanalen WCPO.

Jurymedlem Geiger, som også voterte for Tibbetts skjebne i rettssalen, skriver i brevet at vesentlig informasjon ble utelatt under rettsprosessen.

– Systemet feilet i å gi meg informasjonen jeg trengte for å ta en rettferdig og riktig avgjørelse, skriver Geiger.

OPPDAGET TRAUMATISK BARNDOM: Jurymedlem Ross Geiger skrev et brev som avslørte dødsdømte Raymond Tibbetts traumatiske barndom. Dette sparte ham livet. Foto: John Minchillo / AP

Videre argumenterer han for at dersom aktorene hadde vært ærlige og velvillige til å presentere Tibbetts «skrekk-barndom», så ville han votert for livstid i fengsel istedenfor dødsstraff.

Han ba også Ohio Parole Board, et panel som blant annet avgjør endringer i straffesaker, spare Tibbetts, fordi hans rus- og alkoholavhengighet heller ikke var tydelig nok gjort rede for.

Stryet var derimot ikke enig, og stemte imot Geigers forespørsel, der de argumenterte for at Tibbetts barndom ikke gjorde opp for hans kriminelle handlinger.

– Det er guvernørens rett til å ta dette opp og gjennomføre det. Dette betyr ikke at vi må være enige selv om saken er avsluttet, sa aktor Joe Deters fredag til WCPO.