Ett av prosjektene miljøorganisasjonene planlegger storaksjoner mot er Bay du Nord utenfor kysten av New Foundland.

I følge Equinor et perfekt prosjekt fordi det skal foregå i et hardt havmiljø, på dypt vann ikke ulikt det selskapet kjenner fra norskekysten.

Feltet vil kunne gi inntil 358 millioner fat olje. For miljøforkjempere; et svært risikabelt oljeprosjekt i sårbare havområder, med viktige hvalbestander.

Equinor fant olje i Bay du Nord utenfor Canadiske New Foundland i 2013 . Feltet er planlagt bygget ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO), og det er ventet å komme i produksjon på slutten av 2020-tallet. Foto: Equinor

Optimisme etter Wisting-utsettelse

Da Equinor tidligere i høst sa at Wisting-feltet i Barentshavet legges på is i 4 år, jublet miljøbevegelsen.

De tok det som en seier for mange års kamp og mobilisering mot Wisting. Equinor forklarte utsettelsen med at kostnaden for prosjektet var blitt for høye.

Likevel har parkeringen av Wisting-feltet gitt mange miljøorganisasjoner utenfor Norge troen på at det er mulig å stanse et selskap som Equinor med aksjoner.

Klimaaktivister forsøkte å trenge seg inn på Equinors høstkonferanse 29 november i 2022. Seks av dem ble pågrepet ifbm. aksjonen, som foregikk utenfor Det Norske Teateret i Oslo. Foto: Extintion Rebellion

–Til tross for olje- og gassindustriens politiske makt, anser vi dette som en kamp som kan vinnes. Beslutningen om å utsette utviklingen av Wisting er en seier for kampanjen. Conor Curtis, Sierra Club Canada Foundation

I Equinors hovedkvarter i Stavanger er det ingen planer om å skrinlegge prosjektet. Ola Morten Aanestad i Equinor mener utvinning av olje utenfor New Foundland er forsvarlig:

–Konsekvensutredningen for Bay du Nord ble tidligere i år godkjent av canadiske miljømyndigheter, som konkluderte at utbyggingen ikke vil ha vesentlig negativ påvirkning på miljøet.

– Er det aktuelt å droppe dette prosjektet?

– Vi har ikke tatt endelig investeringsbeslutning ennå, men håper det vil skje i løpet av de nærmeste årene og at feltet kan være i drift i løpet av dette tiåret.

Pressetalsmann i Equinor, Ola Morten Aanestad sier at selskapet har mottatt lokal og nasjonal støtte for Bay du Nord, men har forståelse og respekt for at det er ulike syn på prosjektet Foto: Equinor

Miljøbevegelsen samler seg mot Equinor

For en måned lanserte miljøorganisasjoner fra Brasil, Storbritannia, Argentina, Canada og Norge en kampanje. Den heter "Equinor Out of Oil and Gas Alliance".

Organisasjoner som WWF, Sierra Club og Ecos de Mar står bak. De har som mål å stoppe en rekke nye oljefelt Equinor vil åpne, deriblant Rosebank i Storbritannia, Bay du Nord og olje- og gassområder utenfor kysten av Brasil og Argentina.

I kveld samles flere av disse organisasjonene i Montreal. Der foregår nå Cop15, FNs konferanse om biologisk mangfold. Forskere og miljøorgnaisasjoner skal diskutere hvordan stoppe de mest kontroversielle olje-prosjektene til Equinor.

Equinor Out - en rekke miljøorganisasjoners plattform på sosiale medier for mobilisering mot kontroversielle oljeprosjekt.

– Enten det er Bay du Nord eller Rosebank eller noen av deres andre foreslåtte prosjekter, vet vi at olje og gass ikke har en økonomisk fremtid, og likevel ber Equinor våre lokale økonomier om å bli mer avhengige av deres dødsdømte prosjekter, sier Curtis i Sierra Club Canada.

Pressetalsmann Aanestad mener på sin side at det er best at selskap som Equinor utvinner oljen.

– Vi har forståelse for at mange er utålmodige i møtet med klimakrisen. Det er vi også. Men behovet for olje og gass forsvinner ikke på kort sikt, og vi tror det er viktig at ansvarlige selskaper og prosjekter i Vesten bidrar til sikker olje- og gassforsyning også i tiårene fremover.