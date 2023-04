NRK har samlet inn tall fra hele landets kommuner, og konklusjonen er at to av tre kommuner verner ingenting, eller under 10 prosent av sitt totale areal.

16 år gamle Aslaug Marie Henriksen gjør seg klar til å dra på skutertur, like utenfor dørstokken. Huset hennes i Sappen i Nordreisa i Troms er omringet av vernet natur på alle kanter. Hun er glad for at hun med loven i hånd kan kjøre både skuter og gå på ski i vernet natur. Omgivelsene hun står i utgjør en liten andel av norsk totalareal. Nemlig den naturen som vernes.

Hvordan har Aslaug sin hjemkommune, Nordreisa, lyktes med å verne nesten 30 prosent av sitt areal?

Norge skal bidra til minst 30 prosent globalt vern

Like før jul i fjor, i Montreal i Canada, skrev klima- og miljøminister Espen Barth Eide under en historisk naturvernavtale på vegne av nasjonen Norge.

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide jubler etter at det har blitt enighet om en internasjonal naturavtale i desember 2022 i Montréal, Canada. Foto: EIVIND MOLDE / NRK

Norge forpliktet seg sammen med 192 andre land til å verne minst 30 prosent av det samlede hav- og landarealet innen 2030.

NRK har innhentet det samlede arealet til samtlige kommuner i landet.

Bare syv år før Montreal-målet er tallenes tale klar: Norske kommuner verner gjennomsnittlig kun 11 prosent av sitt areal.

Mange verner ingenting.

Sjekk status for din kommune her:

Naturvern i norske kommuner Åfjord

Ål

Ålesund

Alstahaug

Alta

Alver

Alvdal

Åmli

Åmot

Andøy

Årdal

Aremark

Arendal

Ås

Åseral

Asker

Askøy

Askvoll

Åsnes

Aukra

Aure

Aurland

Aurskog-Høland

Austevoll

Austrheim

Averøy

Bærum

Balsfjord

Bamble

Bardu

Båtsfjord

Beiarn

Bergen

Berlevåg

Bindal

Birkenes

Bjerkreim

Bø (Nordland)

Bodø

Bokn

Bømlo

Bremanger

Brønnøy

Bygland

Bykle

Dønna

Dovre

Drammen

Drangedal

Dyrøy

Eidfjord

Eidskog

Eidsvoll

Eigersund

Elverum

Enebakk

Engerdal

Etne

Etnedal

Evenes

Evje og Hornnes

Farsund

Fauske

Fedje

Fitjar

Fjaler

Flå

Flakstad

Flatanger

Flekkefjord

Flesberg

Folldal

Fredrikstad

Frogn

Froland

Frosta

Frøya

Fyresdal

Gamvik

Gausdal

Gildeskål

Giske

Gjemnes

Gjerdrum

Gjerstad

Gjesdal

Gjøvik

Gloppen

Gol

Gran

Grane

Gratangen

Grimstad

Grong

Grue

Gulen

Hå

Hadsel

Hægebostad

Halden

Hamar

Hamarøy - Hábmer

Hammerfest

Hareid

Harstad

Hasvik

Hattfjelldal

Haugesund

Hemnes

Hemsedal

Herøy (M. og R.)

Herøy (Nordl.)

Hitra

Hjartdal

Hjelmeland

Hol

Hole

Holmestrand

Holtålen

Horten

Høyanger

Høylandet

Hurdal

Hvaler

Hyllestad

Ibestad

Inderøy

Iveland

Jevnaker

Kåfjord

Kárásjohka - Karasjok

Karlsøy

Karmøy

Kautokeino - Guovdageaidnu

Klepp

Kongsberg

Kongsvinger

Kragerø

Kristiansand

Kristiansund

Krødsherad

Kvæfjord

Kvænangen

Kvam

Kvinesdal

Kvinnherad

Kviteseid

Kvitsøy

Lærdal

Larvik

Lavangen - Loabák

Lebesby

Leirfjord

Leka

Lesja

Levanger

Lier

Lierne

Lillehammer

Lillesand

Lindesnes

Lødingen

Lom

Loppa

Lørenskog

Løten

Lund

Lunner

Lurøy

Luster

Lyngdal

Lyngen

Målselv

Malvik

Marker

Masfjorden

Måsøy

Melhus

Meløy

Meråker

Midtre Gauldal

Modalen

Modum

Molde

Moskenes

Moss

Namsos

Namsskogan

Nannestad

Narvik

Nes

Nesna

Nesodden

Nissedal

Nittedal

Nome

Nord-Aurdal

Nord-Fron

Nord-Odal

Nordkapp

Nordre Land

Nordreisa

Nore og Uvdal

Notodden

Øksnes

Oppdal

Ørland

Ørsta

Os

Osen

Oslo

Osterøy

Østre Toten

Overhalla

Øvre Eiker

Øyer

Øygarden

Øystre Slidre

Porsanger - Porsángu - Porsanki

Porsgrunn

Råde

Rælingen

Rakkestad

Rana

Randaberg

Rauma

Rendalen

Rennebu

Rindal

Ringebu

Ringerike

Ringsaker

Risør

Rødøy

Rollag

Røros

Røst

Røyrvik - Raarvihke

Salangen

Saltdal

Samnanger

Sande (M. og R.)

Sandefjord

Sandnes

Sarpsborg

Sauda

Sel

Selbu

Seljord

Sigdal

Siljan

Sirdal

Skaun

Skien

Skiptvet

Skjåk

Skjervøy

Smøla

Snåase - Snåsa

Sogndal

Sokndal

Sola

Solund

Sømna

Søndre Land

Sør-Aurdal

Sør-Fron

Sør-Odal

Sør-Varanger

Sørfold

Sørreisa

Sortland

Stange

Stavanger

Steigen

Steinkjer

Stjørdal

Stor-Elvdal

Stord

Storfjord

Strand

Stranda

Stryn

Sula

Suldal

Sunndal

Surnadal

Sykkylven

Tana

Time

Tingvoll

Tinn

Tokke

Tolga

Tønsberg

Træna

Tromsø

Trondheim

Tvedestrand

Tynset

Tysnes

Ullensaker

Ullensvang

Ulstein

Unjárga - Nesseby

Vadsø

Værøy

Vågan

Våler (Innlandet)

Våler (Viken)

Valle

Vanylven

Vardø

Vefsn

Vega

Vegårshei

Vennesla

Vestby

Vestnes

Vestre Slidre

Vestre Toten

Vestvågøy

Vevelstad

Vik

Vindafjord

Vinje

Volda

Voss

Indre Østfold

Nordre Follo

Lillestrøm

Midt-Telemark

Bjørnafjorden

Sunnfjord

Kinn

Stad

Fjord

Hustadvika

Heim

Orkland

Nærøysund

Senja

Tjeldsund

Færder

Indre Fosen

Nesbyen

Sveio

Trysil

Tydal

Tysvær

Ulvik

Utsira

Vaksdal

Vang

Verdal

Vågå Andel vernet natur av norske kommuners totale areal Tabell en av en Kommune Arbeidsledighet i prosent Åfjord 02,03 % Ål 8,45 % Ålesund 1,65 % Alstahaug 0,08 % Alta 4,88 %

Nordreisa er altså en av kommunene som går mot strømmen.

Lokal forvaltning er nøkkelen

– Hadde ikke forvaltningen vært villig til å inngå kompromisser for bruk av naturen, hadde neppe Nordreisa lyktes med så mye vern av naturen.

Det tror Odd Rudberg, som er daglig leder på Halti nasjonalparksenter i Nordreisa.

I den vernede naturen i Nordreisa har nemlig brukerne av naturen, særlig skuter- og elvebåtkjørere, fått et sjeldent fritak for forbudet mot motorisert ferdsel i naturen.

Grunnen til at man fikk dette gjennom var at transport og fisking med elvebåter og skuter ble ansett som en unik tradisjonsbærer i området og viktig for botrivsel og næringsliv i kommunen.

Odd Rudberg forklarer at folket i Nordreisa gikk fra å være sterkt imot vern, til å hegne om den vernede naturen 36 år seinere. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Han forklarer hvordan bygda klarte å snu fra sterk motstand og underskriftskampanjer mot nasjonalparken – til at de fleste innbyggerne nå lever godt med vernet.

Vern av natur Ekspandér faktaboks Å verne natur betyr å bevare natur eller naturressurser mot menneskelige inngrep, gjennom naturmangfoldloven, for slik å sikre artene som lever der og leveområdene deres for framtida.

I Norge finnes fem vernekategorier med varierende grad av vern: naturreservat, landskapsvernområde, nasjonalpark, biotopvernområde/annet vern og marine verneområder.

Verdens ville natur er under kraftig press fra arealer mennesker bruker særlig til landbruk, infrastruktur, byer og boliger.

Om lag 23 prosent av jordas landareal er kategorisert som villmark, og andelen er synkende. Kun fem land i verden holder på 70 prosent av verdens villmarksarealer.

Det er anslått at jordas dyrebestander på 50 år har blitt redusert med 69 prosent. Kun 4 prosent av verdens dyr er ville dyr, og en million arter står i fare for å dø ut.

Forskere ser tapet av den ville naturen i sammenheng med mindre tilgang på mat, medisiner, økt fare for ekstremvær, mindre økosystemtjenester, mindre tilgang på rent vann, boområder, ren luft og dårligere levevilkår for mennesker.

At andelen ville dyr, insekter, planter og uberørt natur er i så dramatisk nedgang, er bakgrunnen for at Norges regjering sammen med 192 av de andre landene i verden forhandlet frem en global naturavtale i Canada i fjor.

«Arealbruk, overhøsting, klimaendringer, forurensing, avskoging og fremmede arter gjør at vi ødelegger natur i et tempo og omfang som truer livsgrunnlaget til mennesker.» Dette er begrunnelsen regjeringen selv la til grunn for å stille seg bak naturavtalen som ble signert i Montreal i desember 2022.

Naturavtalen er ikke juridisk bindende, men den er ambisiøs og Norge har signert avtalen som en av de såkalte «høyambisjonskoalisjonene» som skal arbeide for å oppnå det globale målet om minst 30 prosent vern av hav og land innen 2030.

Det er et uttalt mål at avtalen skal bidra til reell bevaring. Derfor skal bevaringen være såkalt representativ; altså at den vernede naturen inkluderer alle de forskjellige naturtypene man har til lands og til sjøs, for eksempel myrområder, fjellområder, lavlandsområder eller kystområder.

Norge har lang tradisjon for nasjonalparker, og har totalt 40 nasjonalparker på fastlandet. I tillegg er over halvparten av Svalbards areal vernet gjennom syv nasjonalparker og 22 natur- eller fuglereservater.

Det er lite vernet areal til sjøs, og Norge har fire marine nasjonalparker – Ytre Hvaler, Færder, Jomfruland og Raet. Disse utgjør til sammen 3,6 prosent av de totale havområdene. Da Norges kystlinje er verdens nest lengste og havarealet er seks ganger så stort som landarealet, er det altså stort potensial for mer marint vern.

Flere nye verneområder både til lands og til sjøs er under utredning, blant annet Andfjorden marine verneområde i Troms.

Formelt vedtar regjeringen de nasjonale verneområdene på bakgrunn av anmodning fra Miljødirektoratet, men kommuner og lokaldemokrati har stor påvirkning på å ta initiativ til, begrense eller gi ulike disposisjonsordninger til alle de ulike vernetypene. Kilder: Store norske leksikon, regjeringen.no

Året 1986 ble historisk for kommunen i Nord-Troms.

Daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck (Ap) åpner Reisa nasjonalpark i 1986. Foto: Halti nasjonalparksenter

Da ble Norges 13. nasjonalpark opprettet. Siden den gang har det kommet ytterligere 27 parker i landet.

Men opprettelsen av Reisa nasjonalpark skjedde ikke uten protester. For motstanden var betydelig: over 1200 underskrifter ble samlet inn.

Mange i Nordreisa var sterkt imot vernet av naturen i Reisadalen. Motstanderne samlet inn over 1200 underskrifter, noe som utgjorde om lag 25 prosent av det daværende innbyggertallet. Avisutklippet er fra avisa Nordlys i 1985. Foto: Halti nasjonalparksenter

37 år senere er situasjonen snudd på hodet. Nå omfavner mange i bygda og regionen de vernede områdene, og kaller det en viktig merkevare.

Ikke nok med det – mange ønsker å verne enda mer. Kommunen har vernet nesten 26 prosent av sitt areal i flere ulike vernesoner.

Rudberg tror den lange vernetradisjonen har etablert en større bevissthet om naturvernets verdi.

Kommunestyret her vedtok eksempelvis i 2014 å verne Reisafjorden for oppdrett – helt frivillig.

Er det slik at vern avler vern?

– Det tror jeg blir å trekke det for langt. Men jeg tror vern åpner perspektiver, ikke minst nå når vi har et reelt naturtap, mener Rudberg.

Skisporet går innover Reisa nasjonalpark. Her kan man boltre seg i over 800 kvadratkilometer uberørt natur. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Rune Benonisen er nasjonalparkforvalter her.

Han peker på lokalsamfunnets myndighet til å lokalt forvalte naturområdene som suksessfaktor.

Nasjonalparkstyret består av representanter fra Sametinget, kommunepolitikere og fylkeskommunen.

På den måten blir naturvernet i stor grad håndtert lokalt, i stedet for statlig. Det tror han er positivt for den lokale oppslutningen.

Også han tror mange som ikke verner, frykter at vern er ensbetydende med å stenge naturen for bruk:

Rune Benonisen er nasjonalparkforvalter i Reisa nasjonalpark. Kollega Odd Rudberg, leder av Halti Nasjonalparksenter, sees i bakgrunnen. Foto: Ingrid Wester Amundsen

– Men de fleste nasjonalparkforvaltere i landet vil nok skrive under på at det var ikke så ille som man hadde tenkt, sier han.

Benonisen minner om at dette arbeidet handler om å se de virkelig lange linjene.

– Det er på en måte et evighetsperspektiv. Vi verner ikke for friluftslivet eller mot noe, vi verner jo for naturen, sier han.

Reisadalens natur har nasjonal verdi, og en nasjonalpark ble derfor opprettet her i 1986. Foto: Ingrid Wester Amundsen

For mye står på spill. Siden 1970 har verdens dyrebestander sunket med i gjennomsnitt 70 prosent, og nesten samtlige av landene i verden er enig om å forsøke å få pila til å snu.

Men da må plassen menneskene tar vike for natur litt oftere. For det er som regel motsatt.

Regjeringen: – Kommuner er nøkkelen for å lykkes

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad, sier seg enig i at det er en lang vei å gå før man har nådd målet fra Montreal.

– Norske kommuner og lokalpolitikere er selve nøkkelen, fordi lokalpolitikerne sitter med hånda på rattet når det gjelder arealpolitikken, sier Syrstad.

Ragnhild Sjoner Syrstad er statssekretær i Klima- og miljødepartementet og mener kommunene sitter på nøkkelen for å få til mer vern av naturen. Foto: Jon Berg

Nå oppfordrer hun lokalpolitikerne i et kommunevalgår å se over planverket på nytt med «naturbrillene på» for å granske hvordan hver enkelt kommune kan bidra til at Norge oppfyller naturavtalen.

Statssekretæren sier de ønsker bred politisk aksept for mer vern, og at de derfor skal ta saken til Stortinget.

– Det er en kjensgjerning at vi har litt å gå på i Norge når det gjelder naturvern av representative naturtyper, sier Syrstad.

Dag O. Hessen: – Naturvern ender opp som salderingspost

Og der får hun støtte av den profilerte biologen, professoren og forfatteren Dag O. Hessen.

Han mener det er i ferd med å bli en myte at man har mye uberørt natur i Norge – tvert imot peker han på at den forsvinner, bit for bit.

Dag O. Hessen er professor i biologi og forfatter og sier det er langt mindre uberørt natur enn vi innbiller oss i Norge.

– Norge bør ikke slippe unna ambisjonen om vern gjennom å henvise til at man er fornøyd med å verne store deler av Svalbard. De andre naturtypene på fastlandet trekker som regel det korte strået når samfunnet melder seg på med sine behov, sier Hessen.

Han tror naturvern ofte ender opp som en slags salderingspost i lokal forvaltning.

Også på fylkesnivå viser tallene at Hessen har et poeng, for ingen av landets fylker har nådd målet om 30 prosent vern. Zoom inn for status på ditt fylke her:

Hessen tror hensyn til arbeidsplasser, utbyggere eller infrastruktur gjerne trumfer arealvernet. Han tror det er vanskeligere å stå imot et slikt press på lokalt nivå.

– Rene tilfeldigheter og lokalt engasjement styrer gjerne vernet av natur. Alle er for natur, likevel er ofte kommunene så pressa av næringsinteresser at det gjør det vanskelig å motsette seg utbygger som kan friste med arbeidsplasser, mener Hessen.

Han peker på at kommunene har stor makt til å påvirke hvor mye vern man skal ha, med flere tilgjengelige lover.

Åpnet for motorisert ferdsel i vernet natur

En av suksessfaktorene i Nordreisa er fritaket for forbud mot motorisert ferdsel.

Det tror naturforvalteren i kommunen, Bård Bendik Grøtta Fanghol.

Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Han utgjør selv en positiv trend for den lille distriktskommunen i Nord-Troms: nemlig unge, høyere utdannede mennesker som etablerer seg og sin familie i bygda.

Han tror vern av natur får gode ringvirkninger også med tanke på sysselsetting, botrivsel og tilgang på arbeidsplasser.

Fanghol tror nasjonalparken har vært med på å bygge kommunens identitet.

– Takket være nasjonalparken har det blitt et stort og attraktivt fagmiljø rundt forvaltningen av naturen, som er større enn innbyggertallet skulle tilsi, sier Fanghol.

Bård Bendik Grøtta Fanghol er naturforvalter i Nordreisa kommune. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Han har også en teori om hvorfor så få andre norske kommuner verner.

– Man har nok en til dels ubegrunnet redsel for vern, fordi folk tror at det betyr at naturen lukkes og stenges. Kanskje har andre kommuner en berøringsangst for vern. Men slik behøver det ikke å være, mener han.

Det er lagt til rette for å gå på ski- og vandreruter gjennom Reisa nasjonalpark. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

At det finnes flere ulike verneformer, hvor man kan gjøre lokale tilpasninger, tror naturforvalteren kan være nøkkelen til at flere norske kommuner tør å åpne døra på gløtt for mer vern.

NRK forklarer Disse fem naturverntypene finnes i Norge Bla videre Reisa nasjonalpark er særlig kjent for sine mange fossefall og den spektakulære Reisaelva som renner gjennom dalen. Nasjonalparker Nasjonalparkene er en middels eller lite streng verneform. Her skal, i utgangspunktet, alle verneverdige kulturminner tas vare på. Nasjonalparkene er som regel store. De kan omfatte større fjellområder, øyer og daler med mer. Ifølge norsk lov skal en nasjonalpark også hovedsakelig bestå av statsgrunn. Naturreservatene er den strengeste formen for områdevern. I Nordreisa er det seks slike områder. Naturreservat I naturreservatene finner du særlig truet, sårbar eller sjelden natur. Naturen her utgjør en særlig verdi for naturvitenskapen eller det biologiske mangfoldet. Landskapsvernområdene har stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Nordreisa har ett slikt område. Landskapsvernområder Verneformen bruker ofte til å verne natur eller kulturlandskap som er i aktiv bruk. Her skal særlig landskapsopplevelsen, eller bestemte deler av plante- og dyrelivet vernes. Det finnes ingen marine verneområder i Nordreisa. Marine verneområder Det er ikke Nordreisa alene om. Marine verneområder er det færrest av av alle naturverntypene i Norge. Kriteriene for å verne marine områder er felles som de til naturreservater. Vernet kan gjelde både sjøbunnen, vannsøylen eller overflaten - eller en kombinasjon av disse. Nordreisa har ikke noen biotopverneområder, som også omtales som "annet vern". Biotopvernområder Annet vern, eller biotopvernområder, er den siste formen for naturvern i Norge. Dette kan blant annet være beskyttede gyteområder, oppvekstområder, vandrings- eller trekkruter, beiteområder, hiområder, paringsområder eller yngleområder. Forrige kort Neste kort

Skuterfolket støtter naturvernet

– Jeg tror ikke det er mange i miljøet som er imot vernet, selv om det selvsagt er delte meninger.

Thomas Nyskog Berg er engasjert skuter- og elvebåtkjører og tror andre kommuner som ikke verner ikke trenger å frykte å innføre vern. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Det sier Thomas Nyskog Berg, som leder av Nordreisa skuter- og elvebåtforening.

Han står midt i den fullt lovlige skuterløypa i den vernede naturen i Reisadalen.

Han er skuterentusiast og tilbakelegger utallige mil i løypa hver vinter. I likhet med de om lag 300 medlemmene av foreningen, og mange andre innbyggere her.

Thomas Nyskog Berg bruker mange dugnadstimer årlig på å kviste opp løypa for brukere av skutersporet som går helt til Kautokeino. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Også han løfter frem betydningen av at folk fikk fortsette å kjøre skuter og elvebåt når naturvernet kom, og tror ikke andre kommuner har noe å frykte.

– Man kan bruke naturen og samtidig verne den på en god måte, mener Berg.

Skuteren til Thomas Nyskog Berg tar seg lett gjennom det tidvis bratte terrenget over tregrensa. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Mener også urbane eller landbrukskommuner kan få til vern

Dag O. Hessen tror også urbane kommuner eller de med mye landbruksareal kan få til verdifullt vern med små grep.

Han peker på at vern av myrområder, små kantarealer eller bekkeløp kan endre de lokale økosystemtjenestene, det lokale naturmangfoldet eller øke trivselen til lokalbefolkningen.

Også kommuner med mye areal satt av til jordbruk kan få til viktig naturvern, tror Dag O. Hessen. Her fra en kornåker på Jæren. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Hessen påpeker også at urørt natur kan generere store summer og arbeidsplasser lokalt:

– Urørt natur er jo trekkplaster for turister. Dette er en viktig inntektskilde for mange kommuner, og bør derfor være med i regnestykket, tror han.

Hessen mener konsekvensene av lite vern lokalt kan føre til mer ekstremvær og tap av for eksempel rent vann, karbonlagring og buffersoner for erosjon og flom.

I tillegg tror han uberørt natur er svært viktig i et folkehelseperspektiv.

– Alle er glade i natur i Norge, og det blir en fattigere hverdag uten. Jeg tror vi er helt i starten av å forstå hvor mye det betyr for helsa vår å ha tilgang på nærnatur som rekreasjon.

Den uberørte naturen er en viktig inntektskilde for norske kommuner, tror Dag O. Hessen. Her fra Reisadalen i Nordreisa. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Hessen peker på at når naturen forsvinner bit for bit, merkes det bare når prosessen har gått for langt:

– For at et fly skal være funksjonelt, kan det fremdeles fly dersom du tar bort noen nagler, men plukker du bort ganske mange, når du et kritisk punkt hvor det ikke lengre kan fly, sammenligner han.

– Summen av alle disse små naturinngrepene, gjør jo at vi taper veldig mye natur, og mye av dette er faktisk irreversibelt også, sier Hessen.

Tiden vil vise om norske kommuner klarer å verne mer.

Noen av fjellene i Reisadalen kan sees fra stuevinduet til Aslaug Marie Henriksen. Foto: Ingrid Wester Amundsen

I mellomtiden fortsetter Aslaug Marie Henriksen å bruke naturen – til fots, på ski eller på skuter, og tror folk i hjembygda vil fortsette å hegne om balansen mellom bruk og vern av naturen, også i fremtiden.

Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK