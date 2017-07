Nytt «nei» til å skrote Obamacare

Trumps forslag til helsereform var nedstemt to ganger tidligere i Senatet, og onsdagens avstemning var et nytt nederlag for presidenten.

Urix forklarer: Derfor dør ikke helsereformen

Nok et «nei»

Sju republikanske senatorer sluttet seg til demokratene og stemte imot forslaget om å skrote president Barack Obamas helsereform og gi Kongressen to år på seg til å bli enige om en erstatning.

Forslaget ble dermed nedstemt med 55 mot 45 stemmer, knapt et døgn etter en tilsvarende avstemning i senatet der ni republikanere sluttet rekke med demokratene.

Fakta om Obamacare: Ekspandér faktaboks * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen. * 24. juli sa Senatet ja til å gå videre med å arbeide med en ny helsereform, men sa nei til å avskaffe Obamacare. Kilde: NTB/NRK

Spår millioner uten forsikring

Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.

Dersom Senatet slår en strek over Obamacare uten at det er oppnådd enighet om en ny reform, vil 32 millioner kunne stå uten forsikring.

22 millioner amerikanere er i dag forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver.