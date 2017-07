Senatet møtt med protester – vedtok å gjenoppta helsereformdebatt

Visepresident Mike Pence avla tirsdag kveld den avgjørende stemmen – og senatet har dermed blitt enige om å debattere et forslag til en helsereform som skal avskaffe og erstatte Obamacare.

Vedtaket er en politisk seier for president Donald Trump, som gikk til valg på å bli kvitt forgjengerens helsereform, og som har slitt med at hans partifeller har satt en stopper for tidligere forslag.

– Dette var et stort steg, sier Trump under en pressekonferanse kort tid etter avstemningen.

Før halvparten av senatorene stemte nei og halvparten stemte ja til å starte debatt – ble de møtt av høylytte protester i senatet. Demonstranter som satt oppe på galleriet ropte slagord som «Drep forslaget, ikke oss».

Hør protestene i senatet Du trenger javascript for å se video.

Det var på forhånd knyttet stor usikkerhet til om forslaget ville bli vedtatt, noe det ble med knappest mulige margin. Foruten de demokratiske senatorene var Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska de eneste som stemte mot å gjenoppta debatten – selv om flere enn dem har uttalt at de var usikre før avstemmingen.

Uklart hva som skjer videre

Før avstemmingen hersket det forvirring om hva det egentlig skulle stemmes over, og det er fremdeles uklart hva som nå vil skje.

Senator John McCain, som møtte i senatet for første gang siden han fikk påvist hjernesvulst, sier ifølge Reuters at han nå ønsker at begge partier skal samarbeid om en ny helsereform.

På Twitter har Trump kommet med en særskilt takk til McCain, som for øvrig fikk stående applaus da han entret salen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Allerede i mars gikk Trump og Republikanerne på et stort nederlag i helsestriden, da partiledelsen ikke klarte å oppnå flertall for en alternativ reform i Representantenes hus. I mai ble det likevel gjort et vedtak i Representantenes hus, men de siste ukene har reformen strandet i senatet.

Folket vil ha Obamacare

Obamacare har fremdeles stor oppslutning i befolkningen. I en måling gjort for Ap mandag sier 51 prosent at de støtter den eksisterende ordningen, mens 22 prosent støtter en ny reform. Den lave oppslutningen gjør at de mer moderate republikanere frykter folkets dom.

Dersom Obamacare erstattes av Trumps siste utkast til reform, vil 22 millioner amerikanere kunne stå uten helseforsikring innen 2026, viser en beregning fra Kongressens budsjettkontor.

Dersom Senatet slår en strek over Obamacare uten at det er oppnådd enighet om en ny reform, vil 32 millioner kunne stå uten forsikring.

22 millioner amerikanere er i dag forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver.