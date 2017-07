Trump: – Dropp ferien om dere ikke har vedtatt helsereform

Presidenten har ikke gitt opp kampen.

Mandag møtte forslaget Better Care Reconciliation Act (BRCA) veggen da det ble klart at republikanerne ikke har nok stemmer i senatet til å vedta forslaget.

Trump: - Vi er veldig nære Du trenger javascript for å se video.

Likevel har Trump håp om å oppfylle en av sine fanesaker fra valgkampen før senatet tar ferie i august.

Trump holdt et møte med republikanerne i senatet ved lunsjtider i Washington. Der sa presidenten at det var tid for handling.

Partiet har flagget ønsket om å avvikle den nåværende helselovgivningen, populært kalt Obamacare, siden det ble vedtatt for syv år siden.

Nå kontrollerer de begge kamrene i kongressen, i tillegg til å presidentsetet. Likevel klarte de ikke samle partiet bak et forslag til helsereform.

– Vi er så nære, skal Trump ha fortalt senatorene, før han oppfordret dem til ikke å forlate Washington før de har opphevet og erstatter Obamacare.

Trump sa også at alle republikanske senatorer som motsetter seg en debatt om helsereform, signaliserer at de er fornøyde med Obamacare.

Majoritetsleder i senatet Mitch McConnell har allerede utsatt ferien to uker for å få tid til å bli enige innad i partiet, uten å lykkes.

DØDSHYL: Trump er ikke nådig mot Obamacare på Twitter. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Skriker sine dødshyl

Trump varslet dagens utvikling på Twitter.

Tidlig på morgenen amerikansk tid slo Trump fast at republikanernes helsereformforslag ville bli enda bedre under dagens lunsj.

Republikanerne snakker aldri om hvor bra helsereformen deres er, og den vil bli enda bedre ved lunsjtider. Demokratene skriker sine dødshyl mens Obamacare dør! Donald Trump / Twitter, Donald Trump

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tidligere har presidenten understreket på mikrobloggen at han krever at republikanerne holder sitt løfte til det amerikanske folk og opphever Obamacare.

Prestisjeløfte

Republikanerne har snakket om å oppheve The Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, siden lovgivningen ble vedtatt for syv år siden.

Nå kan det likevel se ut som de har sviktet, til tross for at partiet har flertall både i senatet og i Representantenes hus, i tillegg til presidentsetet.

Majoritetsleder for republikanerne i senatet Mitch McConnell maktet ikke samle nok stemmer til helsereformen. Nå krever Trump at senatorene gjør et siste forsøkt på å oppheve og erstatte Obamacare. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Dette betyr ikke at vi gir opp. Vi vil nå utforske nye muligheter for å gi amerikanere lettelse fra Obamacare. Jeg synes vi skylder dem såpass, sa Mitch McConnell tirsdag.

Det første forslaget til en ny helsereform, den gang kalt The American Care Act, kom aldri gjennom Representantenes hus.

Et nytt forslag ble senere vedtatt med knapt flertall og nærmest uten debatt i Representantenes hus i mai.

Nå er begge forslagene tilsynelatende historie, og republikanerne må tenke nytt om de skal gjennomføre sitt største prestisjeløfte.