Derfor dør ikke helsereformen

– Jeg vil be senatet sende meg et lovforslag som umiddelbart vil oppheve og erstatte katastrofale «Obamacare», sa daværende presidentkandidat Donald Trump i september i fjor. Det løftet messet han utallige ganger gjennom valgkampen.

– Vi er nå ett steg nærmere, ropte nåværende president Trump til tilhengerne sine i går, da Senatet vedtok å gjenoppta debatten om helsereform.

Trump: - Vi er et steg nærmere å oppheve obamacare Du trenger javascript for å se video.

Men selv om Trump er et steg nærmere er han milevis unna målet. Her kommer en forklaring på hvorfor reformen som stadig får dødsstøtet, dukker opp i overskriftene igjen og igjen.

Men først, en kort historie om Trumps helsereform

I mars trakk Trump det første reformforslaget. Internasjonale og norske medier, NRK inkludert, kom da i skade for å melde at Trump må gi opp helsereformen.

Så feil kan man ta.

Tidlig i mai var plutselig et reformforslag vedtatt i Representantenes hus. – Obamacare er død!, erklærte Donald Trump. Kritikerne kalte avstemmingen en farse.

Siden har majoritetsleder i senatet Mitch McConnell forsøkt å samle stemmer til å vedta et nytt lovforslag, uten hell. For to uker siden trodde verden, igjen inkludert NRK, at helsereformen var død.

Igjen tok vi feil.

Senatet skal nå fortsette å debattere en reformforslaget, og antageligvis stemme mange ganger de kommende dagene.

DREP FORSLAGET: Det brøt ut protest før lovforslaget skulle stemmes over tirsdag. «Drep lovforslaget, ikke drep oss», ropte demonstrantene, som kjapt ble ledet ut av sikkerhetsvakter. Foto: Drew Angerer / AFP

Republikanernes fanesak

Motstanden mot Obamacare har på mange måter vært selve fanesaken i republikanernes opposisjon.

Siden Obamacare ble vedtatt som lov i 2010 har republikanerne lovt at de skal «oppheve og erstatte» helsereformen så fort de kommer til makta. Den gang hadde demokratene flertall i begge kamrene i kongressen, i tillegg til presidentsetet.

Nå er rollene snudd.

Det republikanske partiet mobiliserte mange av sine velgere med en retorikk som ble illustrert av Mitch McConnell tirsdag.

– Demokratene tvang Obamacare på det amerikanske folk. Helsekostnadene skulle gå ned, men den skjøt i været. Det skulle gi flere helsetilbud, men antallet stupte.

Donald Trumps krav til partiet om å utsette ferien til reformen var vedtatt viser hvor viktig dette er både for basen til Trump, og republikanske velgere generelt. Spesielt før neste års mellomvalg.

Republikanerne har ikke råd til å ikke oppheve Obamacare.

Majoritetsleder Mitch McConnell har angrepet Obamacare i syv år. Nå sitter republikanerne med makten til å gjøre noe med helsesystemet. Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters

Demokratene nekter å samarbeide

Det har vært uaktuelt for demokratene å bidra med så mye som en eneste stemme for helsereformen.

Frontene har vært så steile at republikanerne trenger samtlige av sine 53 stemmer om de skal ha håp om å vedta et lovforslag.

Dette kommer antageligvis av at helsereformen på mange måter er Barrack Obamas ettermæle etter åtte år som president.

Det har heller ikke vært noen overbevisende grunner, sett med demokratøyne, for at de skal bidra.

Kongressens budsjettkontor beregner at 22 millioner amerikanere vil miste dekning innen 2026 om republikanernes nåværende forslag blir vedtatt.

Meningsmålinger viser dessuten at amerikanere foretrekker Obamacare til Trumps reform, ifølge Washington Post.

STEILE FRONTER: En demonstrant med skriften «Trump out» på et banner skapte opptøyer, og ble etter hvert eskortert ut av sikkerhetsvakter under tirsdagens Trump-tale. Foto: Justin Merriman / AFP

Samarbeid i det republikanske partiet

Likevel har republikanerne flertall i begge kamre, i tillegg til Trump i presidentsetet. Med andre ord burde det i teorien være lett å vedta lovforslag.

Om de bare kunne bli enige.

Men der har det lugget. Innad i partiet har den politiske spredningen blitt stor.

Majoritetsleder Mitch McConnell har forsøkt å skrive et lovforslag partiet kan forene seg bak. Så langt har han ikke klart å produsere noe som ikke blir for konservativt for de moderate eller for moderat for de konservative.

Summen blir at flertallet i Senatet uteblir, som da fire senatorer kunngjorde sin motstand like før avstemmingen i midten av juli.

Samarbeid umulig

Senator John McCain ankom Senatet i siste liten for å avgi sin stemme tirsdag.

– Vi spinner hjulene i sanden på for mange viktige saker fordi vi forsøker å finne måter å vinne på uten hjelp fra våre motstandere, sa McCain.

I STORSLAG: En kreftsyk John McCain ble tungen på vekstkålen i tirsdagens avstemming. Etterpå oppfordret han Senatet til å samarbeide om helsereform. Foto: Mark Wilson / AFP

Det virker usannsynlig at han får oppfylt ønsket sitt.

Begge partiene ber den andre part komme til forhandlingsbordet, men signaliserer at de vil forhandle på sine egne premisser.

Derfor er det grunn til å tro at du vil fortsette å høre om helsereform som dør og deretter gjenoppstår mirakuløst også de kommende månedene.