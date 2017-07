Senatet sa nei til Trumps ønske om å fjerne «Obamacare»

57 senatorer stemte mot forslaget, mens 43 stemte for. Ni republikanere var blant dem som stemte nei, ifølge nyhetsbyrået AP.

Dette er trolig den første av mange avstemninger denne uken i forsøk på å avskaffe og erstatte Obamacare, skriver NTB.

Trump har vært helt tydelig på at dette er en viktig sak for ham.

«Ja» til å jobbe videre

Tidligere tirsdag innkasserte derimot president Donald Trump en seier. Da ble det flertall for å gjenoppta behandlingen av hans helsereform etter at visepresident Mike Pence avga den avgjørende stemmen.

– Dette var et stort steg, sa Trump under en pressekonferanse kort tid etter den avstemningen.

Han fikk ikke støtte fra noen av demokratene, og også to republikanere stemte nei.

– Det var to republikanere som gikk imot oss. Det er veldig trist. Det er veldig, veldig trist for dem, sa Trump etter at resultatet var blitt offentliggjort.

Senere møtte han sine tilhengere i Youngstown, Ohio, på et folkemøte som minnet om dem han holdt i valgkampen, der han gjentok at folket er blitt presentert for løgner om Obamacare, og at den skal fjernes.

DEMONSTRANTER: Rundt 100 personer ble pågrepet i Washington. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Store protester

Før halvparten av senatorene stemte nei og halvparten stemte ja til å starte debatt – ble de møtt av høylytte protester i senatet.

Demonstranter som satt oppe på galleriet ropte slagord som «Drep forslaget, ikke oss».

Nær 100 personer er pågrepet som følge av protestene.

– 31 personer ble pågrepet på publikumsgalleriet i Senatet og 64 personer i Senatets kontorbygg, opplyser Eva Malecki, talsperson for politiet.